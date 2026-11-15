Kokoomuksen Kopra Lindtmanille: Miksi SDP:n rajalinja pitää saada ruotuun vasta vaalien alla?
17.11.2026 09:20:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kun eduskunta viime vuonna päätti rajaturvallisuuslain jatkosta, SDP ilmoitti kannattavansa jatkoa ja antoi samalla kuudelle kansanedustajalleen luvan äänestää sitä vastaan. Keskiviikon äänestyksessä SDP on kertonut tukevansa lain jatkoa. Tälläkin kertaa kuusi edustajaa haki poikkeuslupaa, mutta nyt ryhmä päätti, ettei lupia myönnetä.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta vastausta siihen, miksi keskeisessä turvallisuuteen liittyvässä äänestyksessä sen eduskuntaryhmältä vaaditaan yhtenäistä linjaa vasta nyt.
– Viime vuonna SDP sanoi, että rajaturvallisuuslakia tarvitaan, mutta antoi kuudelle edustajalle luvan äänestää sen jatkoa vastaan. Nyt Lindtman sanoo jälleen, että lakia tarvitaan, ja tällä kertaa kaikkien demarien odotetaan äänestävän sen puolesta. Miksi kuusi vastaan-ääntä kelpasi SDP:lle viime vuonna, mutta onko niin, että vaalien lähestyessä rivit on saatava suoriksi? Tähän Lindtmanin pitäisi vastata suoraan, Kopra sanoo.
Eduskunta äänestää keskiviikkona 18. marraskuuta rajaturvallisuuslain jatkamisesta vuoden 2028 loppuun. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea, eikä tilanne ole olennaisesti muuttunut viime vuodesta.
– Suomalaisilla on oikeus tietää, voiko SDP:n tukeen luottaa myös vaalien jälkeen, jos turvallisuusviranomaiset arvioivat lakia edelleen tarvittavan. Kokoomuksen kanta on selvä. Luotamme turvallisuusviranomaisten arvioon ja äänestämme jatkon puolesta. Meidän vastuullamme on huolehtia siitä, että viranomaisilla on keinot torjua Suomeen kohdistuva painostus ja pitää suomalaiset turvassa, Kopra sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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