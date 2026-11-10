Lehdistökutsu: Hanaholmenin demokratiapäivä 2026
17.11.2026 09:00:48 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Tämän vuoden demokratiapäivä keskittyy sanan- ja tiedonvapauden merkitykseen demokratialle. Miltä näyttää riippumattoman journalismin tulevaisuus ja kuka kantaa vastuun oikeudestamme luotettavaan tietoon? Osallistujien joukossa ovat liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden apulaispäätoimittaja Bartosz Wieliński.
2. joulukuuta 2026 järjestetään Hanaholmenin perinteinen demokratiapäivä. Tämän vuoden demokratiapäivässä tarkastelemme sananvapauden ja tiedonvapauden merkitystä demokratialle. Yhdistämme myös historiallisia näkökulmia nykypäivän mediamaailmassa tapahtuvaan radikaaliin muutokseen.
Puhujina ovat muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden apulaispäätoimittaja Bartosz Wieliński, toimittaja ja kirjailija Elina Grundström, kansanedustajat Jouni Ovaska ja Otto Andersson sekä historianprofessori Anu Lahtinen.
Päivän aikana on luvassa myös ajankohtainen paneelikeskustelu faktapohjaisen journalismin haavoittuvuudesta pohjoismaisessa mediaympäristössä. Keskustelua johtaa Kaius Niemi, Toimittajat ilman rajoja Suomi ry:n puheenjohtaja.
”Odotamme innolla, että saamme toivottaa tervetulleiksi sekä poliitikkoja, tutkijoita että kansallisia ja kansainvälisiä tiedotusvälineiden edustajia puhujiksi tämän vuoden demokratiapäivään. Aihe on mitä ajankohtaisin, ja toivomme, että mahdollisimman moni saapuu Hanaholmeniin osallistumaan keskusteluun”, sanoo ohjelmavastaava Ella Turta.
Demokratiapäivä järjestetään tietämisen vapauden päivän yhteydessä ja tänä vuonna vietämme pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 260. vuosipäivää. Tämän kunniaksi päivän päätteeksi jaetaan Chydenius-mitali, joka on tunnustus ”kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi.
Keskustelu käydään pääasiassa suomeksi muutamin englanninkielisin osuuksin. Tulkkaus: fi-eng ja eng-fi.
Aika: 2.12.2026 klo 13–17.00. Tarjolla oleva lounas on toimittajille maksuton.
Paikka: Hanaholmen, Espoo
Lue lisää ohjelmasta: hanaholmen.fi/fi/events/hanaholmenin-demokratiapiv-2026
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh.: +358 40 767 7373. Ilmoita myös, jos osallistut lounaaseen.
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
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