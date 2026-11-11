Tiedotusvälineille 18.11.2026

”Moni havahtuu kesätyöhakuun vasta siinä vaiheessa, kun kaikkein suosituimmat työpaikat ovat jo haussa tai osa hauista on ehtinyt jopa päättyä. Silloin voi äkkiä tulla kiire. Työnhakijan pitäisi yhtä aikaa päivittää CV, tutustua työnantajiin ja kirjoittaa hyvä hakemus. Kun pohjatyöt tekee rauhassa jo ennen vuodenvaihdetta, voi keskittyä perustelemaan työnantajalle, miksi hakee juuri tätä työpaikkaa”, sanoo henkilöstökonsultti Jere Hirvelä Baronalta.

Hirvelä on ollut monena vuonna mukana Baronan kesätyöpaikkojen rekrytoinneissa ja antaa omat vinkkinsä heille, jotka haluavat valmistautua ajoissa:

1. Tee taustatyötä ennen hakujen alkua

Aloita miettimällä, mihin ja millaisiin tehtäviin haluaisit ensi kesänä hakea. Valitse esimerkiksi viisi kiinnostavaa työnantajaa ja selvitä jo etukäteen, mistä niiden kesätyöpaikat löytyvät. Monessa rekrytointipalvelussa työnhakuprofiilin voi tehdä valmiiksi jo ennen hakuprosessin avautumista. Samalla voit ottaa käyttöön hakuvahdit uusista kesätyöpaikoista.

”Tutustu samalla siihen, millaista osaamista yritys etsii ja mitä se kertoo itsestään työnantajana. Mieti, mitä sellaista osaat, josta voisi olla hyötyä tehtävässä. Myös hakukirjeen perusrungon voi tehdä valmiiksi, kunhan sen muistaa muokata sopivaksi jokaiseen hakemaansa työpaikkaan”, Hirvelä sanoo.

Kesätyöpaikkojen määrä vaihtelee vuodesta toiseen sekä alueittain että toimialoittain, joten seuraa, missä työpaikkoja avautuu ja millä aloilla työntekijöitä tarvitaan.

”Jos voit liikkua töiden perässä, katso kesätyöpaikkoja myös oman kotikunnan ulkopuolelta. Kiinnostava mahdollisuus voi löytyä alueelta, jota ei ensimmäisenä tullut ajatelleeksi”, Hirvelä vinkkaa.

2. Kirjoita CV valmiiksi ja kerro osaamisestasi konkreettisesti

Myös CV kannattaa tehdä valmiiksi hyvissä ajoin. Hyvän CV:n rakennuspalikoista löytyy monenlaisia näkemyksiä. Toiset suosivat näyttäviä CV-pohjia, toiset mahdollisimman pelkistettyä ilmettä.

“Ulkoasua tärkeämpää on kuitenkin selkeys ja helppolukuisuus. Rekrytoinnista vastaavan henkilön pitäisi nähdä CV:stä helposti, mitä osaat ja millaista kokemusta sinulla on. Käytä riittävän suurta ja selkeää fonttia, jätä tekstille tilaa ja varmista, että teksti erottuu taustasta”, Hirvelä sanoo.

Jos oman alan työkokemusta on vähän, tuo CV:ssä esiin myös opinnoissa, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä kertynyt osaaminen. Jos työhistoriassasi on ollut tauko, kerro avoimesti, mitä olet tehnyt sen aikana. Oletko esimerkiksi opiskellut, tehnyt keikkatöitä tai kehittänyt osaamistasi muuten?

”Kaiken työkokemuksen ei tarvitse olla palkkatöistä kertynyttä. Esimerkiksi junioreiden valmentaminen tai urheiluseuran kioskivuorojen hoitaminen voi kertoa asiakaspalvelutaidoista enemmän kuin se, että kuvailee itseään asiakaspalveluhenkiseksi. Tärkeintä on tuoda esiin oma osaaminen ja motivaatio”, Hirvelä kannustaa.

3. Suunnittele, milloin pystyt työskentelemään

Kesätyössä on tärkeää tietää, milloin olet käytettävissä, sillä kesätyöntekijöitä tarvitaan usein vakituisten työntekijöiden lomien ajaksi. Tarkista siis mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen, milloin opintosi päättyvät keväällä ja alkavat syksyllä, ja mieti milloin pystyt työskentelemään.

Kesätöitä hakiessa kannattaa myös varautua siihen, että kesä kuluu pitkälti töissä. Mieti jo ennen hakemista, miten mahdolliset matkat, festarit ja muut kesän suunnitelmat sopivat yhteen kesätöiden kanssa.

”Jos tiedät jo hakuvaiheessa esimerkiksi viikon matkasta tai muusta poissaolosta, kerro siitä avoimesti. Näin työnantaja tietää heti, milloin olet käytettävissä. Poissaoloista sopiminen ei välttämättä onnistu jälkikäteen, jos kesän työvuorot on jo suunniteltu”, Hirvelä sanoo.

4. Sparraa tekoälyn kanssa, mutta älä anna sen puhua puolestasi

Tekoälyä voi hyödyntää jo ennen hakujen alkua esimerkiksi oman osaamisen sanoittamiseen ja haastattelutilanteiden harjoitteluun. Kun vastaan tulee kiinnostava paikka, voi tekoälyllä analysoida työpaikkailmoitusta ja tunnistaa, mitä työnantaja hakijalta toivoo.

Koko hakemusta ei kuitenkaan pidä jättää tekoälyn kirjoitettavaksi. Pyydä sitä mieluummin haastattelemaan sinua kokemuksestasi ja osaamisestasi ja käytä vastauksia hakemuksen pohjana.

”Tekoäly tuottaa helposti sujuvaa, mutta samankaltaista ja persoonatonta tekstiä kaikille. Se saattaa myös vain listata yrityksen painottamia ominaisuuksia, vaikka olennaista on kertoa, miksi työtehtävät kiinnostavat juuri sinua ja miksi sinä olisit oikea valinta tehtävään”, Hirvelä sanoo.

5. Ole ajoissa, älä odota hakuajan viimeiseen päivään

Kesätyöhakuja avautuu paljon heti alkuvuodesta. Kiinnostavaa paikkaa kannattaa hakea silloin, kun se tulee vastaan, eikä jättää viimeiseen päivään.

Rekrytoinnit etenevät monesti jo hakuaikana, ja haastatteluja saatetaan tehdä ennen hakuajan päättymistä. Kun CV ja muut perustiedot ovat valmiina, kiinnostavaan paikkaan on helpompi tarttua nopeasti ja aikaa jää hakemuksen muokkaamiseen juuri kyseistä tehtävää varten.

Lopulta on hyvä todeta, että vinkkejä riittää, mutta kaikkia ei tarvitse noudattaa. Hirvelä kehottaa suodattamaan neuvoja, erityisesti sosiaalisessa mediassa:

+ Suhtaudu sosiaalisen median työnhakuvinkkeihin kriittisesti

TikTokissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa riittää työnhakuneuvoja, mutta kaikki niistä eivät vastaa sitä todellisuutta, miten rekrytointi Suomessa toimii. Vinkkien tarjoamat kärjistetytkin väitteet voivat myös lisätä kesätyönhakijoiden stressiä turhaan.

”Älä käytä liikaa aikaa esimerkiksi sen pohtimiseen, miten rekrytointijärjestelmät käsittelevät hakemustasi. Tarkista somessa vastaan tulevat neuvot luotettavista lähteistä ja keskity siihen, mihin voit itse vaikuttaa. Selkeä CV, hyvä hakemus ja oman osaamisesi esiin tuominen ovat tärkeimpiä asioita”, Hirvelä muistuttaa.