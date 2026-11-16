Itä-Suomen ETNO kutsuu rakentamaan myönteistä keskustelukulttuuria ja puuttumaan rasismiin
17.11.2026 08:53:44 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sanat ovat tekoja -julkaisu kokoaa yhteen Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan haastekampanjan puheenvuoroja eri puolilta Itä-Suomea.
Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on koonnut ja julkaissut Sanat ovat tekoja -julkaisun. Julkaisu kokoaa yhteen Itä-Suomen ETNOn haastekampanjan puheenvuoroja eri puolilta Itä-Suomea. Julkaisun tavoitteena on kannustaa rakentavaan vuoropuheluun, vahvistaa myönteistä keskustelukulttuuria ja vähentää nuorten kokemaa rasismia.
Julkaisussa asiantuntijat, viranomaiset, järjestötoimijat, oppilaitosten edustajat, nuoret vaikuttajat ja kokemusasiantuntijat tarkastelevat sitä, miten sanat, asenteet ja arkiset kohtaamiset vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhteinen viesti on selkeä: sanat eivät ole yhdentekeviä, vaan niillä rakennetaan arjen ilmapiiriä, ihmisten välistä luottamusta ja yhteiskunnan tulevaisuutta.
”Rasismin vastainen työ kuuluu meille kaikille”, muistuttaa Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja Juha Piiroinen. ”Itä-Suomen ETNO haluaa edistää hyvää ja vastuullista keskustelukulttuuria yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Rakentava vuoropuhelu, toisten kunnioittaminen ja valmius tarkastella omia asenteita ovat keskeisiä tekijöitä luottamuksen vahvistamisessa ja vastakkainasettelun vähentämisessä”, jatkaa Piiroinen julkaisun esipuheessa.
Julkaisun kirjoituksissa toistuu erityisesti lasten ja nuorten viesti aikuisille: rasismiin tulee puuttua aina. Useissa puheenvuoroissa nostetaan esiin, että syrjintää ja rasismia satuttavampaa voi olla aikuisten välinpitämättömyys tai hiljaisuus tilanteissa, joissa puuttumista tarvittaisiin. Kirjoitukset muistuttavat, että jokainen kohtaaminen, kannustava sana ja mukaan kutsuminen voivat vahvistaa kokemusta yhteisöön kuulumisesta.
Julkaisun viesti on ajankohtainen: sanat ovat tekoja, mutta ne voivat olla myös siltoja ihmisten välillä. Myönteinen keskustelukulttuuri syntyy arjen kohtaamisissa, vastuullisissa valinnoissa ja rohkeudessa puuttua epäasialliseen käytökseen. Jokainen voi omilla sanoillaan ja teoillaan vaikuttaa siihen, millaiseksi Itä-Suomen ilmapiiri rakentuu. Nuorten kokema rasismi ei ole vain rasismia kohtaavien lasten ja nuorten ongelma, vaan koko yhteiskunnan yhteinen haaste.
"Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla nähdyksi omana itsenään, ilman että hänen taustansa määrittää häntä muiden silmissä. Aikuisten, oppilaitosten, työnantajien ja viranomaisten tehtävä on tehdä tästä mahdollista", sanoo osastopäällikkö Jan Blomberg Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta julkaisun loppusanoissa.
Itä-Suomen elinvoimakeskus toimii ETNOn alueellisena koordinaattorina ja tukee työtä, jolla vahvistetaan hyviä väestösuhteita, yhdenvertaisuutta sekä eri väestöryhmien välistä luottamusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi-Maria Nieminen
maahanmuuttoasiantuntija, Itä-Suomen elinvoimakeskus
p. 0295 026 140
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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