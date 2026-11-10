Mummon hopeat tuplasivat arvonsa
18.11.2026 10:40:17 EET | Verkkokulta | Tiedote
Ristiäislahjaksi saadut ja perityt hopealusikat ovat nyt käytännössä kaksi kertaa arvokkaampia kuin viisi vuotta sitten. Verkkokullan laskelman mukaan kuuden ruokalusikan ja kuuden teelusikan hopea on nyt noin 410 euron arvoinen. Viisi vuotta sitten sama hopea oli noin 210 euron arvoinen.
Tärkeimmät luvut
- Hopea maksaa nyt 1,35 euroa grammalta, viisi vuotta sitten 0,71 euroa.
- Hopean hinta on noussut viidessä vuodessa 91 prosenttia.
- Hopeinen ruokalusikka painaa yleensä 40–55 grammaa ja teelusikka 10–13 grammaa.
- Suomalaisen hopean yleisimmät leimat ovat 813H, 830H ja 925H. Esimerkiksi 813H tarkoittaa, että esineestä 81,3 prosenttia on puhdasta hopeaa.
Moni ei tiedä, mitä laatikossa on
Hopealusikoita saadaan lahjaksi ristiäisissä ja häissä. Niitä myös peritään sukupolvelta toiselle. Usein ne ovat laatikossa vuosikymmeniä, eikä kukaan ole koskaan punninnut niitä.
"Monella on laatikossa hopealusikoita, joita ei ole koskaan punnittu. Niiden arvo voi yllättää", sanoo Verkkokullan toimitusjohtaja Niko Ruuth, joka on toiminut kulta-alalla yli 20 vuotta.
Hopeiden arvo kannattaa tietää esimerkiksi kotivakuutusta varten. Monessa kotivakuutuksessa arvoesineille on korvausraja. Se ei välttämättä riitä, jos hopeiden arvo on noussut.
Hopea kävi huipulla tammikuussa
Hopean hinta oli korkeimmillaan tammikuussa 2026, noin 3,19 euroa grammalta. Sen jälkeen hinta on laskenut yli puolella. Hopea on silti yhä käytännössä kaksi kertaa arvokkaampaa kuin viisi vuotta sitten.
Näin lasket lusikkasi arvon
Punnitse lusikka keittiövaa'alla ja katso sen leima. Leiman luku kertoo kertoimen: 813H on 0,813, 830H on 0,830 ja 925H on 0,925. Laske sitten: paino × kerroin × hopean päivän grammahinta.
Esimerkiksi 50 gramman 813H-ruokalusikassa on noin 41 grammaa hopeaa. Sen arvo on nyt noin 55 euroa.
Hopea-aterimien veitset ovat poikkeus. Esimerkiksi Chippendale-veitsissä terä on terästä ja varsi on ontto tai täytetty. Veitsen hopean määrää ei siksi voi laskea suoraan sen kokonaispainosta.
"Laskelma kertoo vain hopean arvon. Vanhat tai harvinaiset hopeaesineet voivat olla arvokkaampia kuin pelkkä hopea, joten ne kannattaa arvioida erikseen", Ruuth sanoo.
Laskelman tausta
Hopean hinnat ovat Bullion By Postin euromääräisiä grammahintoja 18.11.2021 ja 18.11.2026. Esimerkissä lusikat ovat 813H-hopeaa. Ruokalusikka painaa 50 grammaa ja teelusikka 12 grammaa. Luvut ovat nimellisiä, eli inflaatiota ei ole huomioitu.
Hopean päivän hinta: verkkokulta.fi/hopean-hinta
Niko Ruuth on tavoitettavissa haastatteluihin keskiviikkona 18.11.
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Yhteyshenkilöt
Niko RuuthPerustaja ja toimitusjohtajaVerkkokulta Oy
Kulta-alalla yli 20 vuotta toiminut Verkkokullan perustaja. Kommentoi kullan ja hopean hintakehitystä sekä kuluttajien jalometallikauppaa.
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Verkkokulta Oy
Verkkokulta Oy on vuodesta 2010 toiminut suomalainen kullan ostopalvelu verkossa ja jalometallien suora loppuostaja ilman välikäsiä. Palvelua on käyttänyt yli 100 000 asiakasta ja asiakkaille on maksettu yhteensä yli 50 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on korkein AAA-luottoluokitus ja se on saanut Kauppalehden Menestyjä-tunnustuksen useana vuonna. Verkkokullan perustaja ja toimitusjohtaja Niko Ruuth on toiminut kulta-alalla yli 20 vuoden ajan. Lisätietoja: verkkokulta.fi
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