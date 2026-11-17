Kestävyyskriisin kohtaamiseen tarvitaan uudenlaisia kansalaistaitoja
18.11.2026 07:25:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Millaisia kansalaistaitoja tarvitaan aikana, jolloin ympäristömuutosten tuomat haasteet vaikuttavat arkeemme yhä voimakkaammin? Jyväskylän yliopiston tutkijat nostavat esille viisi planetaarista kansalaistaitoa, jotka auttavat ihmisiä rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta sekä yksilöinä että yhteiskunnan jäseninä.
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen väitöskirjatutkija Elias Pielikko ja yliopistonopettaja Aleksi Fornaciari tarkastelivat Aikuiskasvatus-lehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissaan aikuisten ympäristökasvatusta.
Kahdeksaan aiempaan tieteelliseen julkaisuun perustuvan synteesin pohjalta tutkijat määrittelivät viisi planetaarista kansalaistaitoa, jotka kuvaavat osaamista, jota kestävämmän arjen ja yhteiskunnan rakentaminen edellyttää.
Näitä taitokokonaisuuksia ovat ekologiset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset, teknologiset ja sopeutumiseen liittyvät kansalaistaidot.
Ekologiset taidot: kestävät elämäntavat, ympäristövastuu ja luonnon hyvinvoinnin ymmärtäminen.
Sosiaaliset taidot: vuorovaikutus, yhteistyö, osallisuus ja yhdenvertaisuus.
Yhteiskunnalliset taidot: vaikuttaminen, demokratiaosaaminen ja kriittinen tiedon arviointi.
Teknologiset taidot: digitaalinen osaaminen, tiedonhallinta ja teknologian vastuullinen käyttö.
Sopeutumistaidot: muutoskyky, resilienssi, ongelmanratkaisu ja jatkuva oppiminen.
“Yhteiskunnallista kestävyyttä kyseenalaistavien toimintatapojen purkamisen lisäksi kestävyyskriisien aika edellyttää uudenlaisten arkisten toimintatapojen rakentamista”, Pielikko toteaa. Väitöstyössään Pielikko tarkastelee aikuisten ympäristökasvatuksen sisältöjä ja toteuttamispaikkoja sekä tutkii planetaaristen kansalaistaitojen ohella esimerkiksi vapaaehtoista luonnonhoitoa.
“Kun kestävyystaitoja tarkastellaan nimenomaan kansalaisuuden kontekstissa, kestävyystoimijuuden kollektiivinen puoli tulee paremmin huomioiduksi. Uusien toimintatapojen luominen ei ole vain yksilön vastuulla. Tarvitaan myös yhteiskunnallisia ja rakenteellisia muutoksia sekä yhteisiä ratkaisuja, jotka lisäävät ymmärrystä ekologisen jälleenrakennuksen tarpeellisuudesta ja tekevät kestävistä arjen toimintatavoista konkreettisempia”, Pielikko jatkaa.
Kansalaistaitoja voidaan vahvistaa myös koulutuksen ulkopuolella
Planetaarisia kansalaistaitoja voidaan vahvistaa monenlaisissa oppimisympäristöissä. Mahdollisia paikkoja niiden kehittämiselle ovat esimerkiksi vapaa sivistystyö, järjestöt sekä kuntien ja kaupunkien tekemä ympäristötyö.
Aikuisille suunnattu ympäristökasvatus on kuitenkin tällä hetkellä sirpaleista eikä koordinoivaa tahoa tai yhteisiä tavoitteita juuri ole, tutkijat huomauttavat. Pielikon ja Fornaciarin mukaan aikuiskasvatustieteellä oppiaineena ja tutkimusalana voisi olla nykyistä suurempi rooli kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Erityisen tärkeää tämä on koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa, jossa tavoitetaan laaja joukko aikuisia erilaisissa elämäntilanteissa.
Artikkeli
Pielikko, E., & Fornaciari, A. (2026). Planetaariset kansalaistaidot osana aikuisten ympäristökasvatusta. Aikuiskasvatus, 46(3), 190–204. https://doi.org/10.33336/aik.163648
Yhteyshenkilöt
Elias Pielikko
elias.o.pielikko@jyu.fi
VTM, väitöskirjatutkija (apuraha, Maj ja Tor Nesslingin säätiö)
Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
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