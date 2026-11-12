Kutsu medialle: Kohti brändivetoista tulevaisuutta
18.11.2026 09:12:00 EET | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Kutsu
Suomalainen teknologiaosaaminen on maailmanluokkaa, mutta innovaatioiden kääntäminen pitkäjänteiseksi kasvuksi jää usein toteutumatta. Yksi syy on se, että brändinrakennus mielletään edelleen pelkäksi markkinoinniksi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Oulun yliopiston yhteisen tutkimushankkeen kick-off -tilaisuudessa pureudutaan brändin ja kasvun teemoihin ja polkaistaan samalla hanke käyntiin. Hanketta rahoittaa Business Finland.
Tilaisuuden keynote-puhujaksi saamme professori Nicholas Indin suoraan Oslosta. Hän on keskittynyt tutkimuksessaan yritysbrändäykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Indin ansioluettelo brändien alalla on suorastaan hengästyttävä: hän on johtanut Icon Medialabin brändikonsultoinnin yksikköä Ruotsissa, pyörittänyt omaa konsulttitoimistoa Britanniassa ja työskennellyt lisäksi useiden kansainvälisten brändien kanssa, ml. adidas, Telenor, Telia, The Economist ja Greenpeace International. Sen lisäksi Nicholas Ind on kirjoittanut 13 kirjaa brändien merkityksestä.
Indin keynoten lisäksi tilaisuudessa on luvassa myös kiinnostavat kotimaiset brändikäräjä-keskustelut bisnespuolen brändääjien kanssa. Mukana tilaisuudessa mm. Minna Parikka, Olga Oinas-Panuma, Elina Björklund ja Markku Tuominen.
Keynote-puheenvuoro on englanniksi, mutta tilaisuus on muuten suomenkielinen.
Aika: Keskiviikkona 25.11. klo 10.00–11.30
Paikka: Clarion Hotel Mestari, Höylä-kokoustila TAI Livestriimi
Ilmoittaudu
Tilaisuuteen voi osallistua joka paikan päällä tai etänä. Paikan päällä on rajattu määrä paikkoja.
Tilaisuuden ohjelma
9.30–10.00 Kahvitarjoilu & verkostoitumista
10.00–10.05 Tervetuloa / Tytti Sulander, viestintäjohtaja, Etla
10.05–10.30 Keynote / professori Nicholas Ind, Kristiania University of Applied Sciences, Oslo
10.30–10.40 Nicholas Indin haastattelu / Elina Björklund, hallituksen pj. Reima Group
10.40–10.45 Yleisökysymyksiä
10.45–10.55 Brändin arvo: tutkimushankkeen esittely / tutkimuspäällikkö Olli Ropponen, Etla & professori Saila Saraniemi, Oulun yliopisto
10.55–11.05 Brändikäräjät 1: Tunnistammeko brändin arvon? Keskustelemassa kenkäsuunnittelija Minna Parikka ja Keskustan kansanedustaja Olga Oinas-Panuma. Keskustelun vetää Marja-Liisa Permikangas, Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ex-tj.
11.10–11.20 Brändikäräjät 2: Brändit ja New Media Design. Keskustelemassa Aalto-yliopiston professori Teemu Leinonen ja Markku Tuominen, Head of Roschier’s Brand Protection Practice. Keskustelun vetää Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.
11.20–11.25 Yleisökysymyksiä
11.25–11.30 Loppusanat / Marja-Liisa Permikangas, ohjausryhmän pj.
Lämpimästi tervetuloa rakentamaan kanssamme brändivetoisempaa tulevaisuutta!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
Linkit
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
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