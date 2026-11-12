Tilaisuuden keynote-puhujaksi saamme professori Nicholas Indin suoraan Oslosta. Hän on keskittynyt tutkimuksessaan yritysbrändäykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Indin ansioluettelo brändien alalla on suorastaan hengästyttävä: hän on johtanut Icon Medialabin brändikonsultoinnin yksikköä Ruotsissa, pyörittänyt omaa konsulttitoimistoa Britanniassa ja työskennellyt lisäksi useiden kansainvälisten brändien kanssa, ml. adidas, Telenor, Telia, The Economist ja Greenpeace International. Sen lisäksi Nicholas Ind on kirjoittanut 13 kirjaa brändien merkityksestä.

Indin keynoten lisäksi tilaisuudessa on luvassa myös kiinnostavat kotimaiset brändikäräjä-keskustelut bisnespuolen brändääjien kanssa. Mukana tilaisuudessa mm. Minna Parikka, Olga Oinas-Panuma, Elina Björklund ja Markku Tuominen.

Keynote-puheenvuoro on englanniksi, mutta tilaisuus on muuten suomenkielinen.

Aika: Keskiviikkona 25.11. klo 10.00–11.30

Paikka: Clarion Hotel Mestari, Höylä-kokoustila TAI Livestriimi

Ilmoittaudu

Tilaisuuteen voi osallistua joka paikan päällä tai etänä. Paikan päällä on rajattu määrä paikkoja.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Tilaisuuden ohjelma

9.30–10.00 Kahvitarjoilu & verkostoitumista

10.00–10.05 Tervetuloa / Tytti Sulander, viestintäjohtaja, Etla

10.05–10.30 Keynote / professori Nicholas Ind, Kristiania University of Applied Sciences, Oslo

10.30–10.40 Nicholas Indin haastattelu / Elina Björklund, hallituksen pj. Reima Group

10.40–10.45 Yleisökysymyksiä

10.45–10.55 Brändin arvo: tutkimushankkeen esittely / tutkimuspäällikkö Olli Ropponen, Etla & professori Saila Saraniemi, Oulun yliopisto

10.55–11.05 Brändikäräjät 1: Tunnistammeko brändin arvon? Keskustelemassa kenkäsuunnittelija Minna Parikka ja Keskustan kansanedustaja Olga Oinas-Panuma. Keskustelun vetää Marja-Liisa Permikangas, Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ex-tj.

11.10–11.20 Brändikäräjät 2: Brändit ja New Media Design. Keskustelemassa Aalto-yliopiston professori Teemu Leinonen ja Markku Tuominen, Head of Roschier’s Brand Protection Practice. Keskustelun vetää Etlan tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen.

11.20–11.25 Yleisökysymyksiä

11.25–11.30 Loppusanat / Marja-Liisa Permikangas, ohjausryhmän pj.

Lämpimästi tervetuloa rakentamaan kanssamme brändivetoisempaa tulevaisuutta!