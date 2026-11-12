Joulupukki, omat makkarat ja Otepään MM-kisat – maailmancupin tapahtumatorille voi tulla maksuttomalla kisabussilla ja ilman pääsymaksua
18.11.2026 09:18:11 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Kisabussit tuovat yleisön Joensuun ja Kontiolahden keskustasta sekä Lehmosta suoraan pääportin eteen.
Ampumahiihdon maailmancup-kauden avaustapahtuma tuo tapahtumatori Event Parkiin vieraita Suomesta ja ulkomailta.
—Tunnetuin vieras on joulupukki, joka on tavattavissa torin ulkolavalla jokaisena kisapäivänä. Tämä on lapsille hyvä mahdollisuus jättää pukille kirje näin muutama viikko ennen joulua, sanoo torivastaava Katariina Montti Kontiolahden Urheilijoista.
Torilla on parikymmentä esittely- ja myyntipistettä. Pisteillä voi muun muassa pyörittää onnenpyörää, ampua ekoaseella, hankkia fanituotteita tai tutustua talven MM-kisoihin, jotka järjestetään Viron Otepäässä helmikuun puolivälissä.
—Otepäästä saamme noin kymmenen hengen delegaation vieraaksi. Heidän osastoltaan on hyvä käydä kysymässä vinkkejä, jos kisamatka kiinnostaa, Montti sanoo.
Tapahtumatorille on vapaa pääsy. Katsomoon oikeuttavan pääsylipun voi ostaa paikan päältä.
Makkaraa ostettuna ja omasta takaa
Torilla on kolme tulipistettä tuomassa lämpöä ja tunnelmaa. Carelia Grillin ulkogrillien lämmössä voi halutessaan paistaa omiakin makkaroita.
—Grillimakkaraa sekä muuta lämmintä ruokaa saa ostaa useammalta pisteeltä. Lämmittelemään pääsee myös yleisöteltassa, jossa DJ Justin Case ja lauantain bilebändi RaiRai pitävät tunnelmaa yllä, Montti sanoo.
Bussikuljetukset keskustoista ja Lehmosta
Maksuttomat yleisön linja-autokuljetukset Joensuun keskustasta, Kontiolahden kirkonkylältä ja Lehmosta järjestetään aiemmista vuosista tutulla tavalla kaikkina kisapäivinä.
Bussit lähtevät 15–20 minuutin välein. Liikennöinti alkaa noin 2,5 tuntia ennen ensimmäistä kisastarttia. Viimeinen paluubussi lähtee alueen sulkeuduttua.
Bussikuljetusten reitit ja aikataulut löytyvät tapahtumasivulta.
—Kovasti kannustamme yhteiskuljetuksiin. Moni bussikuljetuksia kokeillut on niistä tykännyt. Ne tuovat yleisön pääportin eteen, josta on lyhin matka kisatorille ja edelleen stadionille, tapahtumajohtaja Sami Leinonen sanoo.
INFO: AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUPIN SUOMEN OSAKILPAILU KONTIOLAHDELLA
Aika: Torstai-sunnuntai 26.-29.11.2026
Kilpailuohjelma: Kuusi starttia neljänä päivänä. Katso tarkka ohjelma.
Oheisohjelma tapahtumatori Event Parkissa: Torilla mm. myynti- ja esittelypisteitä, fanituotteita, lämmitetty yleisöteltta, ulkogrillejä sekä Fan Zone, jossa mahdollisuus nähdä urheilijoita ja pyytää heiltä nimikirjoituksia tai yhteiskuvia. Lue lisää Event Parkista.
Maksuttomat kisabussit Joensuun ja Kontiolahden keskustoista sekä Lehmosta: Katso reittikartat ja aikataulut
Liput: Tutustu pää- ja latukatsomoiden lippuihin sekä VIP-lippuihin
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katariina MonttiKontiolahden Urheilijat ryPuh:0400 426039event@kontiolahtibiathlon.com
Sami LeinonenTapahtumajohtajaAmpumahiihdon maailmancup KontiolahtiPuh:+358 50 557 8003sami@kontiolahtibiathlon.com
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 26.-29.11.2026 sekä 7.-12.12.2027.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kontiolahti Biathlon
Ennätysmäärä osallistujia Kontiolahden GP-kisoihin – maajoukkue kahden viikon päästä alkavaan kotimaailmancupiin selvillä viikonlopun jälkeen12.11.2026 06:46:35 EET | Tiedote
Koko nykyinen maajoukkue on mukana Kontiolahdella. Suomen Ampumahiihtoliitto täydentää Suomen naisten maajoukkueen maailmancupin ensimmäisiin kilpailuihin viikonlopun jälkeen.
Palkintona Pyytivaaran Muumimukeja, sapuskana seitan vebabia – maailmancup myllää vanhoja tapoja6.11.2026 08:39:29 EET | Tiedote
Ampumahiihdon maailmancup-avauksessa suositaan vanhaakin, kun paikallinen käsityöpuoti tekee viime maaliskuun kisaviireistä kestokasseja ja tupsuheijastimia.
Kuukausi ampumahiihdon maailmancup-avaukseen – Kontiolahti uudistaa yleisöpalvelujaan27.10.2026 06:25:00 EET | Tiedote
Maaliskuun tapahtuman yleisömenestys näkyy uudistuksina katsomoissa ja tapahtumatorilla. Suosituimpien päivien VIP-liput ovat lähes kokonaan varatut.
Ampumahiihdon MM-kisat 2031 Ruotsin Östersundiin – Kontiolahden haku ei tällä kertaa tuottanut kisaisännyyttä18.9.2026 17:48:52 EEST | Tiedote
Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on myöntänyt vuoden 2031 ampumahiihdon MM-kisojen järjestämisoikeuden Ruotsin Östersundille.
IBU Biathlon World Championships Biathlon 2031 awarded to Östersund, Sweden – Kontiolahti’s bid falls short this time18.9.2026 17:48:52 EEST | Press release
The International Biathlon Union (IBU) today elected Östersund, Sweden, as the host of the IBU World Championships 2031.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme