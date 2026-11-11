Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala: 16-vuotiaat ansaitsevat parempaa – Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää lähiopetusta
18.11.2026 10:46:31 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala vaatii merkittävää suunnanmuutosta nuorten ammatilliseen koulutukseen. Kokoomus haluaa lisätä nuorten lähiopetusta, vahvistaa perustaitojen opetusta ja kohdentaa nykyistä enemmän ammatillisen koulutuksen resursseja oppivelvollisiin nuoriin.
– Ei voi olla niin, että 16-vuotias nuori käy koulua vain parina päivänä viikossa. Nuoren paikka on opiskelemassa, kohtaamassa muita ja saamassa opettajalta tukea. Ammatillinen koulutus ei saa tarkoittaa etäopiskelua ja itsenäisesti täytettäviä tehtäviä silloin, kun nuori tarvitsisi opetusta ja ohjausta, Multala sanoo.
Multalan mukaan ammatillisen koulutuksen tärkein lupaus on, että tutkinnon suorittanut nuori saa aidosti valmiudet pärjätä työelämässä ja jatko-opinnoissa. Ammattiosaamisen rinnalla jokaisen on osattava riittävän hyvin lukea, kirjoittaa ja laskea.
– Jokaisella ammattikoulusta valmistuvalla nuorella pitää olla sellainen luku-, lasku- ja kielitaito, jolla pärjää työelämässä, jatko-opinnoissa ja muuttuvassa maailmassa. Tutkintotodistus ei yksin riitä, vaan koulutuksen täytyy tuottaa todellista osaamista, Multala sanoo.
Ikäluokkien pienentyessä Kokoomus haluaa kohdentaa ammatillisen koulutuksen voimavaroja nykyistä vahvemmin nuorten opetukseen, oppimisen tukeen ja kohtaamiseen. Samalla koulutuksen yhteyttä yrityksiin ja työelämään halutaan vahvistaa ja koulutusta suunnata nykyistä paremmin aloille, joilla osaajille on kysyntää.
– Nuoret ansaitsevat laadukkaampaa ammatillista koulutusta. Meidän on pystyttävä lupaamaan jokaiselle nuorelle, että koulusta saa ammatin lisäksi sellaiset tiedot, taidot ja eväät, jotka kantavat läpi työelämän ja myös vaikeampien aikojen, Multala sanoo.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kansallinen kokoomus
Kokoomuksen Ikonen vastaa Kaikkoselle hyvinvointialueista – Nyt ei pidä toistaa aiempia virheitä11.11.2026 17:42:11 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ihmettelee keskustan vaatimuksia hyvinvointialueiden arviointimenettelyjen keskeyttämisestä ja rahoitusmalliuudistuksen kiirehtimisestä.
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén: Lapsen tausta ei saa lukita S2-opetukseen6.11.2026 11:25:20 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén vaatii, että S2-opetuksessa olevien oppilaiden kielitaidon kehittymistä seurataan nykyistä tarkemmin. Hänen mukaansa S2-opetuksen pitää olla väylä vahvaan kielitaitoon, ei pysyvä ratkaisu läpi koko peruskoulun.
Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola haluaa lisätä lasten kielten opiskelua: A2-kieli alkamaan kolmannelta luokalta koko maassa4.11.2026 13:25:44 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola haluaa vahvistaa vieraiden kielten opetusta suomalaisissa kouluissa. Valtolan mukaan vientivetoinen Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin vahvaa englannin osaamista, mutta samalla lasten kielivarantoa pitää rohkeasti laajentaa myös muihin kieliin.
Ministeri Talvitie haluaa eroon peruskoulun tasapäistämisestä: Tulevaisuuden luokkahuoneessa jokainen saa edetä kykyjensä mukaan3.11.2026 10:38:40 EET | Tiedote
Tiede- ja kulttuuriministeri Talvitie pitää peruskoulun tasapäistämistä vahingollisena sekä lapsille että kouluyhteisölle. Nykyinen peruskoulujärjestelmä ei tue lapsen yksilöllistä etenemistä ja samalla lisätuen tarvitsija jää ilman oppimisen tukea. Peruskoulun tehtävä on tarjota turvaverkkoja ja tikapuita.
Ministeri Ikoselta vakava viesti hyvinvointialueille - Väkivaltaa ei pidä hyväksyä sote-työssä2.11.2026 15:16:26 EET | Tiedote
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) lähettää hyvinvointialueille vakavan viestin ja vaatii työnantajia puuttumaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöihin kohdistuvaan väkivaltaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme