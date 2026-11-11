– Ei voi olla niin, että 16-vuotias nuori käy koulua vain parina päivänä viikossa. Nuoren paikka on opiskelemassa, kohtaamassa muita ja saamassa opettajalta tukea. Ammatillinen koulutus ei saa tarkoittaa etäopiskelua ja itsenäisesti täytettäviä tehtäviä silloin, kun nuori tarvitsisi opetusta ja ohjausta, Multala sanoo.

Multalan mukaan ammatillisen koulutuksen tärkein lupaus on, että tutkinnon suorittanut nuori saa aidosti valmiudet pärjätä työelämässä ja jatko-opinnoissa. Ammattiosaamisen rinnalla jokaisen on osattava riittävän hyvin lukea, kirjoittaa ja laskea.

– Jokaisella ammattikoulusta valmistuvalla nuorella pitää olla sellainen luku-, lasku- ja kielitaito, jolla pärjää työelämässä, jatko-opinnoissa ja muuttuvassa maailmassa. Tutkintotodistus ei yksin riitä, vaan koulutuksen täytyy tuottaa todellista osaamista, Multala sanoo.

Ikäluokkien pienentyessä Kokoomus haluaa kohdentaa ammatillisen koulutuksen voimavaroja nykyistä vahvemmin nuorten opetukseen, oppimisen tukeen ja kohtaamiseen. Samalla koulutuksen yhteyttä yrityksiin ja työelämään halutaan vahvistaa ja koulutusta suunnata nykyistä paremmin aloille, joilla osaajille on kysyntää.

– Nuoret ansaitsevat laadukkaampaa ammatillista koulutusta. Meidän on pystyttävä lupaamaan jokaiselle nuorelle, että koulusta saa ammatin lisäksi sellaiset tiedot, taidot ja eväät, jotka kantavat läpi työelämän ja myös vaikeampien aikojen, Multala sanoo.