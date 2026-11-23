Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työtä, osaamistarpeita ja työpaikkojen toimintatapoja. Työterveyslaitoksen laajat kyselyaineistot tarjoavat ajankohtaista tietoa siitä, miten nämä muutokset näkyvät suomalaisessa työelämässä.

Webinaarissa esitellään tuloksia työnantajille suunnatusta Digivihreä siirtymä ja työ -kyselystä sekä työntekijöille suunnatusta Ilmastonmuutos ja työ -kyselystä. Tulokset valottavat muun muassa vihreän siirtymän etenemistä eri toimialoilla, työntekijöiden osallistumista sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation yhteyksiä.

Asiantuntijapaneelissa etsitään ratkaisuja vihreän siirtymän vauhdittamiseen ja keskustellaan siitä, miten muutos voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti.

Ohjelma torstaina 10.12.2026 klo 9–10

9.00 Tervetuloa

Marika Paaso, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

Mihin jäi vihreä siirtymä?

Arja Ala-Laurinaho, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos

Tuloksia Digivihreä siirtymä ja työ -työnantajakyselystä

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Tuloksia Ilmastonmuutos ja työ -työntekijäkyselystä

Sara Malve-Ahlroth, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

9.30 Paneelikeskustelu: Mistä ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseen?

Keskustelijoina:

Leena Aarikka-Stenroos, professori, tuotantotalous, Tampereen yliopisto, Kestävyyspaneeli

Petteri Heliste, johtava asiantuntija, kestävä kehitys, Teknologiateollisuus ry

Pia Björkbacka, johtava asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä kestävä kehitys, SAK

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

10.00 Tilaisuus päättyy

Kenelle?

Webinaari on suunnattu erityisesti työelämän kehittäjille ja tutkijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille, ministeriöiden ja muun julkisen hallinnon asiantuntijoille, päättäjille sekä työpaikkojen asiantuntijoille ja kehittäjille. Myös median edustajat ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu mukaan

Webinaari järjestetään torstaina 10.12.2026 klo 9–10 Teamsissa. Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittauduthan viimeistään 9.12.2026.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu:

https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tapahtumat/mita-kuuluu-vihrealle-siirtymalle-tilannekuva-suomalaisilta-tyopaikoilta

Lisätiedot

Arja Ala-Laurinaho

Tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos

arja.ala-laurinaho@ttl.fi

puh. 030 474 2516