Kutsu 10.12.2026: Mitä kuuluu vihreälle siirtymälle? Tilannekuva suomalaisilta työpaikoilta
23.11.2026 10:13:13 EET | Työterveyslaitos | Kutsu
Miten pitkälle vihreässä siirtymässä on päästy suomalaisilla työpaikoilla? Mikä muutosta jarruttaa ja miten sitä voitaisiin vauhdittaa? Työterveyslaitoksen webinaarissa 10. joulukuuta esitellään tuoreita tutkimustuloksia ja etsitään ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseen.
Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työtä, osaamistarpeita ja työpaikkojen toimintatapoja. Työterveyslaitoksen laajat kyselyaineistot tarjoavat ajankohtaista tietoa siitä, miten nämä muutokset näkyvät suomalaisessa työelämässä.
Webinaarissa esitellään tuloksia työnantajille suunnatusta Digivihreä siirtymä ja työ -kyselystä sekä työntekijöille suunnatusta Ilmastonmuutos ja työ -kyselystä. Tulokset valottavat muun muassa vihreän siirtymän etenemistä eri toimialoilla, työntekijöiden osallistumista sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation yhteyksiä.
Asiantuntijapaneelissa etsitään ratkaisuja vihreän siirtymän vauhdittamiseen ja keskustellaan siitä, miten muutos voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti.
Ohjelma torstaina 10.12.2026 klo 9–10
9.00 Tervetuloa
Marika Paaso, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
Mihin jäi vihreä siirtymä?
Arja Ala-Laurinaho, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos
Tuloksia Digivihreä siirtymä ja työ -työnantajakyselystä
Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
Tuloksia Ilmastonmuutos ja työ -työntekijäkyselystä
Sara Malve-Ahlroth, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos
9.30 Paneelikeskustelu: Mistä ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseen?
Keskustelijoina:
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Leena Aarikka-Stenroos, professori, tuotantotalous, Tampereen yliopisto, Kestävyyspaneeli
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Petteri Heliste, johtava asiantuntija, kestävä kehitys, Teknologiateollisuus ry
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Pia Björkbacka, johtava asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä kestävä kehitys, SAK
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Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
10.00 Tilaisuus päättyy
Kenelle?
Webinaari on suunnattu erityisesti työelämän kehittäjille ja tutkijoille, työmarkkinajärjestöjen edustajille, ministeriöiden ja muun julkisen hallinnon asiantuntijoille, päättäjille sekä työpaikkojen asiantuntijoille ja kehittäjille. Myös median edustajat ovat tervetulleita.
Ilmoittaudu mukaan
Webinaari järjestetään torstaina 10.12.2026 klo 9–10 Teamsissa. Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittauduthan viimeistään 9.12.2026.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu:
https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tapahtumat/mita-kuuluu-vihrealle-siirtymalle-tilannekuva-suomalaisilta-tyopaikoilta
Lisätiedot
Arja Ala-Laurinaho
Tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos
arja.ala-laurinaho@ttl.fi
puh. 030 474 2516
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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