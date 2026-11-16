740 eläinlääkäriä vaatii turkistarhauskieltoa
18.11.2026 08:45:00 EET | Eläinoikeusakatemia ry | Tiedote
740 eläinlääkäriä ja eläinlääketieteen kandidaattia vaatii turkistarhauksen kieltämistä – vetoomus luovutettiin maa- ja metsätalousvaliokunnalle
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle luovutettiin tänään 740 eläinlääkärin ja eläinlääketieteen kandidaatin allekirjoittama vetoomus turkistarhauksen kieltämiseksi. Vetoomuksen luovuttivat eläinlääkäri Jonna Railio sekä Eläinoikeusakatemian erityisasiantuntija ja Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Tiina Vuolle.
Vetoomuksen vastaanotti maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa yhdessä valiokunnan jäsenten Veronika Honkasalon, Tiina Elon ja Helena Marttilan kanssa.
Allekirjoittajat vaativat vetoomuksessa turkistarhauksen kieltämistä lailla eläinten kärsimyksen ja ihmisten terveyteen kohdistuvien riskien vuoksi.
– Turkistarhojen ahtaissa verkkopohjahäkeissä eläimet kärsivät läpi elämänsä kivusta ja stressistä. Lajityypillinen käyttäytyminen on mahdotonta. Turkistarhaus on riski myös ihmisille, koska se aiheuttaa jatkuvan ja vakavan pandemiariskin. Tämä kaikin puolin äärimmäisen haitallinen ala tulisi kieltää lailla myös Suomessa, eläinlääkäri Jonna Railio toteaa.
Luovutustilaisuudessa vedottiin puheenjohtaja Elomaahan, jotta maa- ja metsätalousvaliokunta laatisi Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitteesta mietinnön viipymättä ja antaisi asian eduskunnan äänestettäväksi.
– Siitä on jo kolme vuotta, kun yli 100 000 suomalaista allekirjoitti turkistarhauskieltoa vaativan kansalaisaloitteen. Päättäjien on viimein kunnioitettava kansalaisten tahtoa ja vietävä asia täysistuntoon äänestettäväksi, erityisasiantuntija Tiina Vuolle huomauttaa.
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Yhteyshenkilöt
Tiina VuolleErityisasiantuntijaPuh:0413299204tiina.vuolle@elainoikeusakatemia.fi
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