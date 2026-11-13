Kainuun metsänomistajakysely herätti suurta kiinnostusta – vastauksia kertyi yli 1600
18.11.2026 10:03:27 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kainuun metsänomistajat suhtautuvat myönteisesti luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Kainuun LUMO-ohjelman valmisteluun liittyvässä metsänomistajakyselyssä 83 prosenttia vastaajista piti luonnon monimuotoisuuden huomioimista erittäin tai melko tärkeänä omilla maa- ja metsäalueillaan. Kyselyyn saatiin yhteensä 1602 vastausta eri puolilta Kainuuta.
Kainuun LUMO-ohjelman valmistelun tueksi toteutettu metsänomistajakysely oli avoinna 1.7.–9.9.2026. Kyselyn tavoitteena oli selvittää metsänomistajien näkemyksiä luonnon monimuotoisuudesta sekä sen edistämiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista.
Vastauksia saatiin kaikista Kainuun kunnista sekä eri kokoisten maa- ja metsätilojen omistajilta. Runsas vastaajamäärä kertoo, että luonnon monimuotoisuus ja metsien käyttö herättävät kiinnostusta metsänomistajien keskuudessa.
Tulokset osoittavat, että luonnon monimuotoisuutta huomioidaan jo nykyisin monin tavoin metsien hoidossa. Monet vastaajat kertoivat toteuttavansa muun muassa metsärakenteen monipuolistamiseen, lahopuun säilyttämiseen ja vesistöjen huomioimiseen liittyviä luonnonhoitotoimia. Kiinnostusta löytyi myös uusiin luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimintatapoihin.
Vastauksissa korostui vesiluonnon merkitys
Avovastauksissa korostuivat luonnon monimuotoisuutta edistävien toimien vapaaehtoisuus, maanomistajan päätösvalta sekä käytännönläheisen tiedon ja neuvonnan tarve. Moni vastaaja suhtautui luonnon monimuotoisuuden edistämiseen myönteisesti, mutta korosti vapaaehtoisten toimintatapojen ja toimivien kannustimien merkitystä.
Yksi aineiston kiinnostavimmista havainnoista liittyi vesiluontoon. Erityisesti purot, lähteet, pienvedet, kosteikot ja suoelinympäristöt nousivat esiin toistuvasti. Monet vastaajat näkivät vesiluontoon liittyvät hoito- ja ennallistamistoimet merkittävänä mahdollisuutena luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.
Eräs vastaaja kuvasi asiaa näin:
"Puronvarsikohteet tulisi saattaa suojelun piiriin ja niistä korvaus maanomistajalle."
Kysely toi esiin monipuolisia näkemyksiä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
– Metsänomistajakyselyn suuri vastaajamäärä oli erittäin myönteinen yllätys. Vastaukset osoittavat, että luonnon monimuotoisuus ja metsien käyttöön liittyvät kysymykset kiinnostavat metsänomistajia ja niistä halutaan käydä keskustelua. Kysely tuotti samalla laajan aineiston, joka täydentää merkittävällä tavalla Kainuun LUMO-ohjelman valmistelussa koottua tietopohjaa, toteaa luonnonsuojeluasiantuntija Titta Jylhänkangas Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Ohjelmatyö jatkuu
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kainuun LUMO-ohjelman jatkovalmistelussa. Keskeiset havainnot on koottu erilliseen tulostiivistelmään, joka on julkaistu Kainuun LUMO-ohjelman verkkosivuilla.
Kainuun luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyviä näkemyksiä, ideoita ja toimenpide-ehdotuksia voi jättää Kainuun Ideapankkiin 31.3.2027 saakka. Ideapankin kautta kerättyjä ehdotuksia hyödynnetään ohjelman jatkovalmistelussa.
Vuoden 2027 alussa järjestetään työpajoja, joissa ideoidaan ja kehitetään luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä yhdessä eri toimijaryhmien kanssa. Työpajoista kerrotaan myöhemmin tarkemmin Kainuun LUMO-ohjelman verkkosivuilla.
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Yhteyshenkilöt
Titta Jylhänkangas
luonnonsuojeluasiantuntija
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 023 068
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