Uutta asfalttia, siltatöitä ja sujuvampia liikennejärjestelyjä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteille tänä vuonna 12.11.2026 12:29:51 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteitä päällystettiin vuonna 2026 noin 282 kilometriä. Lisäksi alueella korjattiin ja uusittiin siltoja, parannettiin liittymiä sekä rakennettiin jalankulku- ja pyöräliikenteen väyliä. Hankkeilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, edistetään kestävää liikkumista sekä vahvistetaan alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytyksiä.