Kokoomuksen Kopra: Yrittäjien osinkoverotusta ei pidä kiristää - kasvu ei synny veronkorotuksilla
18.11.2026 09:14:56 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra alleviivaa, että kokoomus ei kannata listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämistä. Finnwatchin puoluekyselyyn liittyvästä uutisoinnista on voinut syntyä käsitys, ettei kokoomuksella olisi kantaa yrittäjien osinkoverotuksen tulevaisuuteen. Kopran mukaan linja on selvä: kokoomus kannattaa yrittäjähuojennuksen säilyttämistä.
– Kokoomus ei kannata yrittäjien osinkoverotuksen kiristämistä. Osinkoverotusta voi olla järkevää uudistaa, mutta ei tavalla, joka kiristää yrittäjien verotusta. Kasvu ei synny veronkorotuksilla, Kopra sanoo.
Kopra korostaa, että kokoomuksen valmius arvioida verojärjestelmän kehittämistä ei tarkoita tukea yrittäjien verotuksen kiristämiselle Finnwatchin ja vasemmistopuolueiden esittämällä tavalla.
– Meillä on asiaan selvä kanta. Verotuksen on tunnistettava yrittäjän kantama riski ja kannustettava rakentamaan yrityksiä Suomessa. Yrittäjä sijoittaa yritykseensä omaa rahaansa, tekee työtä ja kantaa vastuun myös silloin, kun tilauksia ei tule tai toiminta tuottaa tappiota, Kopra toteaa.
– Yrityksen perustaminen ja työntekijän palkkaaminen vaativat rohkeutta. On oikein, että riskin ottamisesta ja onnistumisesta voi myös jäädä jotakin käteen. Mahdollisuus menestyä kannustaa yrittämään, investoimaan ja luomaan työpaikkoja, Kopra sanoo.
Kopra painottaa myös verotuksen ennakoitavuutta. Yritysten investoinnit ja kasvusuunnitelmat ulottuvat usein vuosien päähän.
– Haluamme, että Suomessa kannattaa perustaa yritys, kasvattaa sitä ja työllistää. Yrittäjän pitää voida luottaa siihen, että pitkäjänteinen työ ja vastuun kantaminen ovat tässä maassa arvossaan, Kopra sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Laiho: Hallituksen päätös kieltää energiajuomat alle 16-vuotiailta parantaa nuorten jaksamista ja terveyttä17.11.2026 15:48:54 EET | Tiedote
Tänään tiistaina 17.11. eduskunnassa käydään lähetekeskustelu hallituksen esityksestä, jolla kiellettäisiin energiajuomien myyminen ja välittäminen alle 16-vuotiaille. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laihon mukaan kielto parantaa nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Seuraavaksi esitys etenee valiokuntakäsittelyyn.
Kokoomuksen Fagerström: Kasvuyrittäjät näyttävät Suomelle suunnan17.11.2026 13:34:13 EET | Tiedote
Slush kokoaa tällä viikolla Helsinkiin yrittäjiä, sijoittajia ja osaajia ympäri maailmaa. Kokoomuksen yrittäjäkansanedustaja Noora Fagerström näkee startupit ja kasvuyritykset Suomen tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. Startup-taustaiset yritykset tekevät jo yli 13 miljardin euron liikevaihdon, ja kokoomus haluaa kaikin tavoin mahdollistaa niiden menestyksen.
Kokoomuksen Kaunisto SDP:lle: Suomalaisten turvallisuushuolilla veropolitikointi on halpamaista17.11.2026 12:37:06 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto arvostelee SDP:n haluja korottaa arvonlisäveroa, työn verotusta ja pääomatuloverotusta erillisellä puolustusverolla. SDP:n kansanedustaja Jani Kokko vaati kokoomukselta avoimuutta puolustusmenojen kasvun rahoittamiseen, vaikka oma talousohjelma on edelleen piilossa.
Kokoomuksen Kopra Lindtmanille: Miksi SDP:n rajalinja pitää saada ruotuun vasta vaalien alla?17.11.2026 09:20:00 EET | Tiedote
Kun eduskunta viime vuonna päätti rajaturvallisuuslain jatkosta, SDP ilmoitti kannattavansa jatkoa ja antoi samalla kuudelle kansanedustajalleen luvan äänestää sitä vastaan. Keskiviikon äänestyksessä SDP on kertonut tukevansa lain jatkoa. Tälläkin kertaa kuusi edustajaa haki poikkeuslupaa, mutta nyt ryhmä päätti, ettei lupia myönnetä.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Eurooppaan kohdistuvat kyberiskut ovat laajenemassa15.11.2026 11:30:49 EET | Tiedote
Kyberhyökkäyksillä voidaan jo pilata kauppojen elintarvikkeita, lamauttaa yhteiskunnan palveluita ja aiheuttaa miljoonavahinkoja ilman yhtäkään rajat ylittävää sotilasta. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä varoittaa Eurooppaan kohdistuvien kyberhyökkäysten ja informaatiovaikuttamisen vakavista seurauksista. Brysseliin kyberturvallisuuskokoukseen matkustava Aalto-Setälä vaatii Itämeren mailta tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme