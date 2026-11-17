– Kokoomus ei kannata yrittäjien osinkoverotuksen kiristämistä. Osinkoverotusta voi olla järkevää uudistaa, mutta ei tavalla, joka kiristää yrittäjien verotusta. Kasvu ei synny veronkorotuksilla, Kopra sanoo.

Kopra korostaa, että kokoomuksen valmius arvioida verojärjestelmän kehittämistä ei tarkoita tukea yrittäjien verotuksen kiristämiselle Finnwatchin ja vasemmistopuolueiden esittämällä tavalla.

– Meillä on asiaan selvä kanta. Verotuksen on tunnistettava yrittäjän kantama riski ja kannustettava rakentamaan yrityksiä Suomessa. Yrittäjä sijoittaa yritykseensä omaa rahaansa, tekee työtä ja kantaa vastuun myös silloin, kun tilauksia ei tule tai toiminta tuottaa tappiota, Kopra toteaa.

– Yrityksen perustaminen ja työntekijän palkkaaminen vaativat rohkeutta. On oikein, että riskin ottamisesta ja onnistumisesta voi myös jäädä jotakin käteen. Mahdollisuus menestyä kannustaa yrittämään, investoimaan ja luomaan työpaikkoja, Kopra sanoo.

Kopra painottaa myös verotuksen ennakoitavuutta. Yritysten investoinnit ja kasvusuunnitelmat ulottuvat usein vuosien päähän.

– Haluamme, että Suomessa kannattaa perustaa yritys, kasvattaa sitä ja työllistää. Yrittäjän pitää voida luottaa siihen, että pitkäjänteinen työ ja vastuun kantaminen ovat tässä maassa arvossaan, Kopra sanoo.