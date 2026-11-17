Suomalaisyrityksille haetaan kasvua Afrikasta – uusi Business Council vauhdittamaan kauppaa ja investointeja
18.11.2026 09:23:34 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin koordinoima kauppayhdistys vahvistaa Afrikka-toimintaansa: vuonna 2020 perustettu Afrikka-verkosto muuttuu Finland–Africa Business Counciliksi. Alueella on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä tällä hetkellä vain noin kaksi prosenttia suomalaisyritysten viennistä suuntautuu Afrikkaan.
Uuden Finland–Africa Business Councilin tavoitteena on tukea suomalaisyritysten liiketoimintaa Afrikassa ja lisätä Suomen ja Afrikan välistä kauppaa ja investointeja. Councilin toiminta lanseerataan 18.1.2027 seminaarissa, joka kokoaa yhteen yrityksiä ja muita Afrikan markkinoista kiinnostuneita toimijoita.
”Afrikka tarjoaa jo nyt suomalaisille yrityksille kasvavia liiketoiminta- ja kumppanuusmahdollisuuksia”, sanoo Afrikka-verkoston puheenjohtaja, suurlähettiläs ja yksi Finland-Africa Business Councilin perustajista Anu Saxén.
”Business Council rakentaa siltoja suomalaisten ja afrikkalaisten yritysten välille. Tarjoamme tietoa, avaamme ovia uusiin verkostoihin ja edistämme kauppaa, investointeja ja konkreettista yhteistyötä.”
Vain kaksi prosenttia viennistä suuntautuu Afrikkaan
Suomen ja Afrikan kaupallisissa suhteissa on yhä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Vain noin kaksi prosenttia Suomen viennistä suuntautuu tällä hetkellä Afrikkaan, ja tuonnin osuus on noin prosentin luokkaa.
”Afrikan markkinoille pääsy vaatii yrityksiltä paikallista markkinatuntemusta, oikeita kumppaneita, verkostoja ja pitkäjänteistä läsnäoloa. Näiden rakentamisessa yhteisellä yritysverkostolla on tärkeä tehtävä”, Saxén sanoo.
Afrikan merkitys maailmantaloudessa ja kansainvälisessä kaupassa kasvaa. Mantereen kehittyvät taloudet, kaupungistuminen, digitalisaatio sekä energia- ja infrastruktuuritarpeet avaavat suomalaisyrityksille merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kysyntää on erityisesti aloilla, joilla Suomella on vahvaa osaamista, kuten puhtaassa energiassa, vesiratkaisuissa, terveysteknologiassa, koulutuksessa, kiertotaloudessa, logistiikassa ja digitaalisissa ratkaisuissa.
Vapaakauppa-alue yhdistää 1,5 miljardin ihmisen markkinat
Maailmanpankin mukaan Afrikan mantereen vapaakauppa-alue AfCFTA yhdistää 54 taloutta noin 1,5 miljardin ihmisen markkinaksi. Täysimääräisesti toteutettuna vapaakauppa-alueen arvioidaan lisäävän Afrikan sisäistä kauppaa ja vahvistavan erityisesti teollisuuden alueellisia arvoketjuja.
”Tämä kehitys tekee Afrikasta entistä kiinnostavamman suunnan suomalaisyritysten pitkän aikavälin kansainvälistymiselle”, Saxén sanoo.
Keskuskauppakamarin Afrikka-verkosto on vuodesta 2020 lähtien tuonut yhteen yrityksiä, asiantuntijoita ja muita Afrikan markkinoista kiinnostuneita toimijoita. Verkoston tavoitteena on ollut lisätä suomalaisten ja afrikkalaisten yritysten välistä kaupallista toimintaa, jakaa markkinatietoa ja kokemuksia sekä auttaa yrityksiä löytämään uusia kontakteja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Finland–Africa Business Council jatkaa ja laajentaa tätä työtä. Councilin perustamiskokous pidettiin 17.11.2026.
Lisätietoja: Anu Saxén, suurlähettiläs, puheenjohtaja, Finland–Africa Business Council
+358 50 048 5330.
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