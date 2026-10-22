AKT:n valtuusto kokoontui 18.11. Vantaalla ja otti kantaa kuljettajien turvallisuuteen. Siihen vaaditaan selkeitä parannuksia.

AKT:n kuljettajilta tulee yhä enemmän palautetta matkustajien häiriökäyttäytymisestä ja väkivallan uhasta.

Vastuuta turvallisuudesta ja kuljettajien hyvinvoinnista ei voi jättää yksin kuljettajien varaan eikä myöskään yksittäisen liikennöitsijän harteille. Turvallisuus pitää huomioida järjestelmällisesti osana kokonaisuutta ja koko koulutusketjua.

- Ratkaisuna AKT esittää esimerkiksi Traficomin, ammattiliiton, liikennöitsijöiden ja tilaajien yhteistyön tiivistämistä häiriökäyttäytymisen ja väkivallan uhkien ehkäisyssä. Turvallisuuteen on pakko investoida, jos alalle halutaan tulevaisuudessakin työntekijöitä. Kuljettajien turvallisuutta ei tunnuta ottavan riittävän vakavasti, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko linjaa.

AKT:n mielestä toimivia ratkaisuja voisivat olla turvaohjaamot, hälytyspainikkeet, vartijoiden käyttö öisillä linjoilla, kameravalvonta sekä kuljettajien koulutus konfliktitilanteiden varalta.

”Poliittisten päättäjien on estettävä kaksien työmarkkinoiden syntyminen”

Alustatalous leviää kuljetusalalla jatkuvasti yhä uusiin työtehtäviin, joita on aiemmin tehty työsuhteisina. EU:ssa on tehty työntekijöitä suojaava alustatalousdirektiivi, joka pitäisi toimeenpanna joulukuun 2026 alkuun mennessä myös Suomessa.

- Näyttää siltä, että lainsäädäntöä ei saada voimaan siihen mennessä ja vaikka saataisiinkin, siitä tulisi pannukakku. Alustataloustyöntekijän asema ei tule uudella lainsäädännöllä paranemaan riittävästi. AKT vaatii, että poliittisten päättäjien on estettävä kaksien työmarkkinoiden syntyminen, sanoo AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom.

Jo nyt oikeudesta on saatu ratkaisuja, joiden mukaan alustataloustyöntekijöitä pitää kohdella työntekijöinä. Mikäli työlainsäädäntöä kierretään, valvontaa ei kuitenkaan ole.

AKT näkee, että tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä, jotta työehtojen kiertäminen ei onnistu. Toiseksi tarvitaan valvontaa ja selkeitä sanktioita, jos oikeuden päätöksiä tai lainsäädäntöä rikotaan.

AKT on aiemmin kannellut PAM:in kanssa oikeusasiamiehelle valvonnan puutteista, lue tästä.