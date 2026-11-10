Plan International Suomi julkaisee tiistaina 24.11. Myrskyvaroitus – tyttöjen oikeudet kuumenevassa maailmassa -raportin, joka tarkastelee ilmastokriisin vaikutuksia tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Raportti nostaa esiin myös konkreettisia ratkaisuja ja Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa tyttöjen asemaan.

Raportti pohjautuu Plan Internationalin kansainväliseen Change her Forecast -tutkimukseen, jossa on kuultu yli 5 000 tytön ja nuoren naisen kokemuksia Bangladeshissa, Keniassa, Perussa, Senegalissa ja Zimbabwessa. Lisäksi tutkimuksessa on analysoitu yli 50 maan dataa kolmen vuosikymmenen ajalta.

Julkaisutilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan:

Miten ilmastokriisi vaikuttaa tyttöjen oikeuksien toteutumiseen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen?

Millaisia ratkaisuja tarvitaan, ja mikä on Suomen ja Pohjoismaiden vastuu niiden edistämisessä?

Millaisia kokemuksia ja viestejä tytöillä itsellään on päätöksentekijöille?

Tilaisuuden avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Raportin keskeisten löydösten esittelyn jälkeen keskustelua jatketaan kansanedustajapaneelissa, jossa keskustelijoina ovat vihreiden Atte Harjanne, keskustan Hanna Kosonen ja SDP:n Helena Marttila. Tämän jälkeen kuullaan nuorten ilmastovaikuttajien keskustelu ja viestejä aiheesta.

MEDIAN EDUSTAJAT OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

Aika: Tiistai 24.11.2026 klo 13.00–14.30

Paikka: Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki

Kieli: Suomi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu julkaisutilaisuuteen

Tilaisuuden järjestää Plan International Suomi yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa.