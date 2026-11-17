Hepatiitti D (HDV) on satelliittivirus eli se ei pysty aiheuttamaan tartuntaa ilman auttajavirusta. Nykykäsityksen mukaan HDV-tartuntaa ei voi saada ilman samanaikaista hepatiitti B -tartuntaa (HBV). Tätä käsitystä on kuitenkin kyseenalaistettu yksittäisissä viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa saatiin lisäviitteitä HDV:n esiintymisestä ilman HBV-infektiota.

”Tulosten perusteella emme voi sanoa, että HDV voi esiintyä ilman HBV:tä, mutta saadut lisäviitteet asiasta ovat mielenkiintoisia. Mikäli HDV:n esiintyminen ilman HBV:tä pystytään todistamaan, tarvitaan myös tutkimusta siitä, mikä on HDV:n kliininen merkitys ilman HBV:ta”, HUSin vastuualuejohtaja ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Satu Kurkela sanoo.

Hepatiittivirukset B, C ja D tarttuvat veriteitse. Kroonistuessaan hepatiitti B ja C voivat aiheuttaa vakavia maksasairauksia. Tällä hetkellä tiedetään, että HDV-tartunta altistaa HBV:n kantajan tavallista vaikeammalle taudinkuvalle.

Muista mahdollisista auttajaviruksista tarvitaan lisätutkimusta

Tutkimuksessa analysoitiin 2121 seerumi- ja plasmanäytettä 1996 potilaalta. Näytteet olivat HUSin virologian ja immunologian laboratorioon vuosina 2021–2022 muista diagnostisista syistä lähetettyjä jäännösnäytteitä.

Tutkituista näytteistä 20 potilaalta löytyi HDV-vasta-aineita. Heistä 17:llä ei todettu samanaikaista HBV-tartuntaa. Yhdellä potilaalla todettiin aktiivinen HDV-tartunta ilman HBV-tartuntaa. Samalla potilaalla todettiin hepatiitti C -tartunta (HCV).

”Tämä oli erityisen kiinnostava löydös siksi, että aiemminkin on saatu viitteitä, että toinen mahdollinen HDV:n auttajavirus saattaisi olla HCV. Varmuudella emme tiedä asiaa nytkään, mutta asiaa on syytä selvittää lisää”, Helsingin yliopiston tutkija Jussi Hepojoki sanoo.

Auttajavirus määrittää, mihin soluihin HDV kehossa pääsee tunkeutumaan.

”Tieto siitä, mitä muita auttajaviruksia HDV pystyy käyttämään, olisi virologisesti merkittävä. Etenkin kun tiedetään, että HDV voi vaikeuttaa HBV-infektion taudinkuvaa merkittävästi.”

Ensimmäiset tiedot hepatiitti D -viruksen esiintyvyydestä Suomessa

Tutkimuksen ansiosta saatiin ensimmäistä kertaa tietoa HDV:n esiintyvyydestä Suomessa. Tutkimusaineistossa esiintyvyys oli noin yksi prosentti.

”Tämä ei tarkoita, että yksi prosentti suomalaisista olisi HDV:n kantajia, mutta antaa alustavaa tietoa viruksen esiintyvyydestä Suomessa”, HUSin osastonylilääkäri ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Hanna Jarva toteaa.

Nykyisin HDV-vasta-aineet tutkitaan vain henkilöiltä, joilla on todettu HBV. Mikäli on niin, että HDV voi esiintyä myös ilman HBV:tä, saattaa HDV-tartuntoja jäädä havaitsematta.

”Tuleva tutkimus toivottavasti kertoo meille, mikäli näin todella on ja mikä asian kliininen merkitys siinä tapauksessa on.”

Tutkimus on julkaistu Journal of Clinical Virology -tiedelehdessä.

Tutkimusartikkeli: Further evidence of hepatitis D occurring in the absence of hepatitis B

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