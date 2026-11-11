Veripalvelun biopankin genomitiedon avulla löytyi harvinaisten veriryhmien luovuttajia
18.11.2026 10:45:00 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote
Veripalvelun tutkimuksessa lähes 60 000 verenluovuttajan genomitietoa seulottiin harvinaisten veriryhmien löytämiseksi. Tutkimuksessa tunnistettiin uusia harvinaisten veriryhmien luovuttajia, joiden avulla voidaan turvata sopivien verivalmisteiden saatavuutta niitä tarvitseville potilaille.
ABO- ja RhD-veriryhmien lisäksi tunnetaan satoja muita veriryhmätekijöitä. Osa niistä on hyvin harvinaisia ja esiintyy alle yhdellä henkilöllä tuhannesta. Veriryhmien yleisyys vaihtelee eri väestöissä, ja myös suomalaisessa väestössä esiintyy harvinaisia veriryhmätekijöitä. Harvinaisten veriryhmien tunnistaminen luovuttajilta on tärkeää, jotta potilaille voidaan tarvittaessa löytää heidän veriryhmäänsä mahdollisimman hyvin vastaavaa verta.
Identification of rare blood group donors from biobank data -tutkimuksessa hyödynnettiin Veripalvelun biopankin genomitietoa harvinaisten veriryhmien luovuttajien löytämiseen. Tutkimus on osa Veripalvelun laboratorioasiantuntija Inna Sarenevan väitöskirjatyötä.
Biopankkien genomitietoa ei tiettävästi ole aiemmin käytetty tällä tavalla harvinaisten veriryhmien luovuttajien tunnistamiseen. Menetelmä tarjoaa uuden mahdollisuuden löytää potilaiden hoidon kannalta tärkeitä luovuttajia.
Genomitieto nopeuttaa harvinaisten veriryhmien löytämistä
Harvinaisten veriryhmien luovuttajien löytäminen perinteisin menetelmin on hidasta ja työlästä. Veripalvelun biopankissa on genomitieto lähes 60 000 verenluovuttajasta, ja tutkimus hyödynsi tätä tietoa etsiessään harvinaisiin veriryhmiin viittaavia genomisia tekijöitä. Potentiaalisilta luovuttajilta pyydettiin erillinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen ja harvinaisen veriryhmän varmistamiseen verinäytteestä.
Menetelmän avulla löydettiin lähes sata uutta luovuttajaa, joilla on harvinainen veriryhmä, kuten Vel−, Kpb−, Lub− tai Jk:-3. Samalla luovuttajat saivat tiedon omasta harvinaisesta veriryhmästään.
Harvinaisen veriryhmän tunnistamisesta hyötyvät sekä potilas että luovuttaja
Mitä enemmän harvinaisten veriryhmien luovuttajia tunnetaan, sitä paremmin potilaille voidaan löytää sopivia verivalmisteita. Harvinaisten veriryhmien punasoluvalmisteita voidaan myös pakastaa ja säilyttää myöhempää käyttöä varten.
”Harvinaisen veriryhmän tunnistamisesta voi olla hyötyä myös luovuttajalle itselleen, jos hän joskus tarvitsee verensiirtoa. Samalla hänen luovuttamansa veri voi olla korvaamattoman tärkeää potilaalle, jolla on sama harvinainen veriryhmä”, kertoo Inna Sareneva.
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Veripalvelun, Veripalvelun biopankin ja HUSin asiantuntijoiden kanssa. Työ jatkuu seuraavaksi veriryhmäyhdistelmien seulonnalla. Tavoitteena on löytää entistä paremmin potilaiden tarpeita vastaavia luovuttajia ja parantaa sopivien verivalmisteiden saatavuutta. Sarenevan väitöskirja valmistuu vuoden 2028 aikana.
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Yhteyshenkilöt
Sanna KettunenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 29 300 1916sanna.kettunen@veripalvelu.fi
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