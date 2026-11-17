– Suomessa olemme luottaneet siihen, että ihmiset osaavat arvioida lukemaansa ja että vaikea kielemme suojaa meitä väärän tiedon levittämiseltä. Tekoälyn kehitys muuttaa tilannetta nopeasti. Meidän on ymmärrettävä paremmin, miten meihin vaikutetaan ja miten siltä voidaan suojautua, Haatainen sanoo.

Haataisen mukaan huolena on, että sosiaalisen median algoritmit, trollit ja tekoälyllä tuotetut sisällöt antavat vaalien alla yhä enemmän tilaa kärjekkäille kannanotoille. Harkitut ja perustellut näkemykset jäävät helposti niiden alle.

– Ihmisillä pitää olla mahdollisuus tehdä äänestyspäätöksensä luotettavan tiedon pohjalta. Jos totta ei enää erota valheesta tai aitoa väärennetystä, miten voi arvioida, ketä ja mitä kannattaa? Tämä on vakava kysymys koko demokratian kannalta.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on tänä vuonna hyväksymässään päätöslauselmassa varoittanut vaaleihin kohdistuvista riskeistä. Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu, disinformaatio ja ulkomainen vaikuttaminen vaikeuttavat vaalien järjestämistä. Sananvapauden ja kokoontumisvapauden rajoitukset puolestaan kaventavat avoimen vaalikampanjoinnin edellytyksiä.

Haatainen korostaa, että sosiaalisen median ja tekoälypalveluiden tarjoajien on kannettava nykyistä suurempi vastuu. Samalla tarvitaan lisää tietoa vaikuttamisen keinoista ja niiden tunnistamisesta.

– Vastuu ei voi jäädä yksin ihmisille, jotka yrittävät erottaa luotettavan tiedon tarkoituksellisesta harhaanjohtamisesta. Palveluntarjoajien vastuuta on vahvistettava. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että ihmisillä on valmiuksia tunnistaa vaikuttamisyrityksiä, Haatainen toteaa.

Haatainen muistuttaa myös yhteistyön ja kompromissien merkityksestä politiikassa.

– Demokratia tarvitsee kykyä neuvotella ja löytää yhteisiä ratkaisuja. Pelkkä vastakkainasettelu ei vie asioita eteenpäin. Pitkä työ eduskunnassa ja ministerinä on vahvistanut omaa luottamustani parlamentarismin merkitykseen.

– Demokratiaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Siksi meidän on puolustettava oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia, vapaata tiedonvälitystä ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia toimia. Niiden varaan rakentuu myös ihmisten luottamus siihen, että he voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin, Haatainen sanoo.