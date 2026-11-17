Piilotetut peruutuspainikkeet ja tekaistu kiire – kuluttajat ovat tottuneet verkon harhautuksiin
18.11.2026 10:59:21 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava tietojärjestelmätieteen väitöskirja käsittelee harhauttavia suunnittelumalleja sekä suunnittelijoiden että käyttäjien näkökulmasta. Laura Havisen väitöstutkimus paljastaa, miten moninaiset syyt mallien käyttöön vaikuttavat ja miten tottuneesti kuluttajat niihin suhtautuvat.
Digitaalisten palveluiden käyttäjä ei voi olla törmäämättä harhauttaviin suunnittelumalleihin. Harhauttava suunnittelumalli tarkoittaa käyttöliittymän – esimerkiksi verkkosivun, sovelluksen, verkkokaupan tai sosiaalisen median – suunnitteluratkaisua, joka uhkaa käyttäjän autonomiaa ja pakottaa toimimaan tietyllä tavalla tai estää toimimasta halutulla tavalla.
– Harhauttava suunnittelumalli voi olla esimerkiksi iso ja värikäs tilaa-painike, jolloin kuluttajan on vaikea ohittaa sitä. Sen sijaan peru-painike on huomaamaton ja vaikeasti löydettävissä. Toistuvat ponnahdusikkunat puolestaan väsyttävät ja ärsyttävät. Oma suosikkini harhauttavista suunnittelumalleista on valheellinen ukaasi ’tämä tarjous on voimassa vain tänään’, sanoo Laura Havinen.
Havisen väitöskirja tutkii harhauttavia suunnittelumalleja käyttäjien ja suunnittelijoiden näkökulmasta. Idean väitökselle Havinen sai toimiessaan Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen osaajien yhdistyksen, SIGCHI Finlandin puheenjohtajana.
– Yhdessä tilaisuudessamme eräs suunnittelija kertoi, miksi harhauttavia suunnittelumalleja tehdään ja että syyt ovat moninaisemmat kuin se, että suunnittelija haluaa rahaa ja käyttäjät menevät lankaan. Lopulta aihe kasvoi väitöskirjan kokoiseksi.
Havisen mielestä oli tärkeä selvittää, miksi malleja toteutetaan ja miten niihin suhtaudutaan. Näin käyttöä voidaan suitsia ja niiden vaikutuksilta on mahdollista suojautua.
– Etenkin, kun palvelut ovat siirtymässä koko ajan enemmän verkkoon, ja käyttäjille aiheutuu harhauttavista suunnittelumalleista ajan, rahan ja yksityisyyden menettämistä. Uutiskirjeistä ei pääse eroon, tuotteita tilataan viisi kappaletta vaikka yksi riittäisi, tai jumiudutaan katsomaan suoratoistopalveluiden videoita tuntikausiksi. Tekoäly myös tarjoilee koko ajan uusia tapoja harhauttaa käyttäjää.
Ihmiset ovat tottuneita harhauttaviin suunnittelumalleihin
Väitöksen tulosten kohdalla Havista yllätti se, miten moninaiset syyt johtavat mallien käyttöön ja miten tottuneesti ihmisten niihin suhtautuvat. Tunnetulle brändille käyttäjät myös antoivat enemmän anteeksi kuin tuntemattomalle. Esimerkkinä Havinen mainitsee pikamuotiketjut, joille verkkosivujen pelillistäminen on jo osa brändiä.
Havisen mukaan harhauttavaa suunnittelua pyritään monella tavalla hillitsemään, mutta tällä hetkellä se on lähinnä suunnittelijoiden oman moraalisen kompassin varassa. Väitöskirja tarjoaa tietoa, joka tukee organisaatioita.
– Organisaatioihin tarvitaan omia linjauksia, sillä meidän pitää samanaikaisesti suojella digitaalisten palveluiden käyttäjiä ja kannustaa suunnittelijoita kehittämään eettisiä käyttöliittymiä.
Väitöskirja
Havinen, Laura (2026) Deceptive Patterns: Designer and User Perspectives. Acta Wasaensia 599. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
KTM Laura Havisen väitöstutkimus “Deceptive Patterns: Designer and User Perspectives” tarkastetaan keskiviikkona 25.11.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/69448737849?pwd=F1eEBPjpO9g4YbFZfIwgxdQa75rFcW.1
Password: 065040
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Thomas Olsson (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Tero Vartiainen.
Lisätietoja
Laura Havinen, puh. +358 29 449 8525, laura.havinen@uwasa.fi
Laura Havinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (tietotekniikka, tekninen viestintä) sekä filosofian maisteri (pohjoismaiset kielet). Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen. Havinen toimii yliopisto-opettajana Vaasan yliopistossa tietojärjestelmätieteen oppiaineessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura Havinen, puh. +358 29 449 8525, laura.havinen@uwasa.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto vahvistaa cleantech-tutkimusta kansainvälisellä tutkijaohjelmalla17.11.2026 15:02:47 EET | Tiedote
Vaasan yliopiston ja belgialaisen Monsin yliopiston yhteisessä Cleantech 4 Wallonia and Vaasa -ohjelmassa (C4W) kehitetään puhtaan teknologian (cleantech) ratkaisuja. Tarkoituksena on edistää teollisuuden vähähiilistämiseen, kestäviin energiajärjestelmiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää tutkimusta yhteistyössä yritysten kanssa. Ohjelmaan rekrytoidaan yhteensä 25 postdoc-tutkijaa, joista 15 Monsin yliopistoon ja 10 Vaasan yliopistoon.
Verkkokaupat ohjaavat kuluttajien valintoja pimeillä keinoilla17.11.2026 09:32:22 EET | Tiedote
Verkko-ostaminen on arkea lähes jokaiselle. Samalla kuluttajat kohtaavat yhä enemmän verkkokauppojen keinoja, joilla ostopäätöksiä pyritään nopeuttamaan ja ohjaamaan. Vaasan yliopiston kuluttajamarkkinoinnin apulaisprofessori Hanna Leipämaa-Leskinen tutkii, miten verkkokaupat vaikuttavat kuluttajien päätöksentekoon ja miksi harhaanjohtavia käytäntöjä on usein vaikea tunnistaa.
Pohjoismainen akkuteollisuus ei nouse yksin teknologialla – julkisella sektorilla on keskeinen, mutta rajallinen rooli11.11.2026 13:46:28 EET | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava aluetieteen väitöskirja käsittelee julkisten toimijoiden roolia ylirajaisessa aluekehittämisessä, erityisesti pohjoismaisessa akkuteollisuudessa. Ejike Okonkwon väitöstutkimus osoittaa julkisten toimijoiden keskeisen mutta rajallisen roolin uuden teollisuudenalan kehityksessä.
Research: Digitalisation frontrunners are more vulnerable to cyberattacks4.11.2026 09:49:58 EET | Press release
For many business leaders, digitalisation is associated with promises of greater efficiency and productivity. However, a new study by Professor of Accounting Jukka Sihvonen from the University of Vaasa suggests that increasing digitalisation may also raise a company’s risk of falling victim to a successful cyberattack. The study has been published in the prestigious academic journal British Journal of Management.
Tutkimus: Digitalisaation edelläkävijät ovat alttiimpia kyberhyökkäyksille3.11.2026 14:35:27 EET | Tiedote
Yritysjohdolle digitalisaatio näyttäytyy usein lupauksena tehokkaammasta ja tuottavammasta liiketoiminnasta. Vaasan yliopiston laskentatoimen professorin Jukka Sihvosen tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että digitalisaation lisääntyminen voi myös kasvattaa yrityksen riskiä joutua onnistuneen kyberhyökkäyksen kohteeksi. Tutkimus on julkaistu arvostetussa British Journal of Management -tiedelehdessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme