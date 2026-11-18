Monilla perinteisillä miesvaltaisilla toimialoilla kuten teollisuudessa miesten työllisyys on laskenut vuosien 2010 ja 2025 välillä, Tilastokeskuksen johtava asiantuntija Anna Pärnänen ja yliaktuaari Tarja Baumgartner kirjoittavat Tieto&trendit-verkkolehden artikkelissaan. Artikkeli julkaistiin kansainvälisenä miestenpäivänä.

Teollisuudessa vähennys on noin 17 000 työllistä, maa- ja metsätaloudessa 15 000 sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa taas lähes 11 000.

”Kasvua on sen sijaan tapahtunut erityisesti informaation viestinnän toimialalla, jossa lisäystä on tullut 32 000 miehen verran. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa työllisten miesten määrä on kasvanut puolestaan 23 000:lla ja sosiaali- ja terveystoimessa 21 000:lla. Lisäksi huomattavaa kasvua on nähty myös ammatillisen ja teknisen toiminnan toimialalla”, Pärnänen ja Baumgartner toteavat.

"Työmarkkinoiden rakennemuutos muuttaa niin ammatteja kuin työnteon muotojakin, ja nämä muutokset vaikuttavat sekä naisten että miesten asemaan työmarkkinoilla."

Tämä kehitys näkyy myös siten, että työntekijätason ammateissa toimivien miesten määrä on vähentynyt, kun taas asiantuntija- ja etenkin erityisasiantuntija-asemassa työskentelevien määrä on kasvanut.

”Kun vuonna 2011 erityisasiantuntijoita työllisistä miehistä oli 259 000, vuonna 2025 heitä oli jo 339 000,” Pärnänen ja Baumgartner kirjoittavat.

Nuorten miesten työllisyys laskenut, vanhimpien noussut

Ikäryhmien välillä kehitys on kulkenut eri suuntiin. 25–29-vuotiailla miehillä työllisyysaste oli vuonna 2025 peräti 6 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2010 ja 30–35-vuotiaillakin vastaava ero oli 5,2 prosenttiyksikköä. Sen sijaan vanhimmissa ikäryhmissä työllisyysasteet ovat nousseet – ja näistä 60–64-vuotiailla peräti 23 prosenttiyksikköä.

Nuorten aikuisten miesten työllisyyden laskulle ei näy tilastoissa yksittäistä selkeää selitystä.

”Työttömien osuus väestöstä on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä nuoremmissa 25–39-vuotiaiden ikäryhmissä, samoin työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaissairaana olevien osuus 25–34-vuotiailla on kasvanut hieman. Myös ryhmään ’tekee jotain muuta’ kuuluvien osuus on kasvanut”, artikkelissa todetaan.