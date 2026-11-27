Neurosteps Bootsin lähtökohtana on jalkojen keskeinen merkitys kehon kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Jalkapohjassa on noin 250 000 hermopäätettä, ja koko kehon kuormaa päivittäin kantavilla jaloilla on keskeinen rooli kehon aistijärjestelmässä.

Palautumiskengät tekevät jalkojen huollosta helpon osan arkea ja mahdollistavat rentouttavan hoitohetken kotona esimerkiksi liikunnan, työpäivän tai muun fyysisen kuormituksen jälkeen.

Ainutlaatuinen kolmen toiminnon yhdistelmä



Neurosteps Boots yhdistää uudenlaisella tavalla samaan tuotteeseen kolme toisiaan täydentävää toimintoa: Paineilmahieronta tukee verenkiertoa ja kuormittuneiden jalkojen palautumista, jalkapohjan värähtely aktivoi tuntoaistia, tukee kehonhallintaa ja auttaa lievittämään kiputuntemuksia, ja säädettävä lämpö vilkastuttaa paikallista verenkiertoa ja rentouttaa väsyneitä jalkoja.

Käyttäjä voi valita helposti itselleen sopivat toiminnot ja hyödyntää niitä yhdessä tai erikseen oman tarpeensa mukaan. Jaloille voi myös asettaa keskenään eri toiminnot. 10 minuuttia kestävän hoidon voi tehdä päivittäin.

Neurosteps Boots soveltuu monenlaisiin tarpeisiin: aktiiviliikkujille ja urheilijoille palautumisen tueksi, senioreille väsyneiden, kipeiden ja turvonneiden jalkojen hoitoon sekä hyvinvoinnistaan kiinnostuneille rentoutumiseen ja päivittäiseen kehonhuoltoon kotona. Tuotetta voidaan hyödyntää myös plantaarifaskiitin oireiden, kuten jalkapohjan ja kantapään kiputuntemusten, lievittämisessä.

Innovaatio syntyi vuosikymmenten kliinisestä kokemuksesta



Neurosteps Dynamic Recovery -menetelmän kehittäjä Kari Kausella on yli 30 vuoden kokemus tuki- ja liikuntaelinten kuntoutuksesta ja neurodynamiikasta. Vuosikymmenten kliininen työ ja ymmärrys kehon hermostojärjestelmistä, proprioseptiikasta ja liikkeen hallinnasta ovat toimineet tuotekehityksen perustana.

– Vastaanottoni asiakkaiden vaivat ja tarpeet ovat ohjanneet Neurosteps Bootsien kehitysyhteistyötä – tavoitteena palautumisen optimointi ja hyvinvoinnin tukeminen kaikille niin arjessa, liikunnassa kuin huippu-urheilussakin, kertoo Kause.

– Jalkapohjissa on runsaasti tuntoreseptoreita, joiden välittämä tieto vaikuttaa kehon asennon, liikkeen ja kivun aistimiseen. Halusimme kehittää ratkaisun, joka huomioi tämän ja hoitaa jalkoja kokonaisvaltaisesti paineilmahieronnan, värähtelyn ja lämmön avulla. Vastaavaa kolmen toiminnon yhdistelmää ei ole aiemmin ollut markkinoilla helposti käytettävänä ja pienikokoisena kotikäytön laitteena, Kause jatkaa.

Koko Neurosteps-konsepti on kehitetty tukemaan liikkeen laatua, tasapainoa, suorituskykyä ja palautumista. Neurosteps Boots tuo konseptin hyödyt helposti kaikkien saataville ja osaksi päivittäistä kehonhuoltoa.





Lue lisää Neurosteps Bootsista: partsense.fi





Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:



Partsense Oy

Henri Partala

Toimitusjohtaja, myynti

+358 40 7214122

henri.partala@partsense.fi

Kari Kause

Kiropraktikko D.C.

Doctor of Chiropractic

(yhteydenotot Henri Partalan kautta)



