Uusi askel kehonhuoltoon – Neurosteps Boots yhdistää kolme toimintoa palautumisen ja hyvinvoinnin tueksi
27.11.2026 12:40:40 EET | Partsense | Tiedote
Tamperelainen Partsense Oy tuo markkinoille uudenlaiset Neurosteps Boots -palautumiskengät. Kansainvälisessä asiantuntijayhteistyössä kehitetty Neurosteps Boots yhdistää jalkaterän ja nilkan paineilmahieronnan, jalkapohjan värähtelyn ja säädettävän lämmön yhteen helppokäyttöiseen laitteeseen – palautumisen ja hyvinvoinnin tueksi.
Neurosteps Bootsin lähtökohtana on jalkojen keskeinen merkitys kehon kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Jalkapohjassa on noin 250 000 hermopäätettä, ja koko kehon kuormaa päivittäin kantavilla jaloilla on keskeinen rooli kehon aistijärjestelmässä.
Palautumiskengät tekevät jalkojen huollosta helpon osan arkea ja mahdollistavat rentouttavan hoitohetken kotona esimerkiksi liikunnan, työpäivän tai muun fyysisen kuormituksen jälkeen.
Ainutlaatuinen kolmen toiminnon yhdistelmä
Neurosteps Boots yhdistää uudenlaisella tavalla samaan tuotteeseen kolme toisiaan täydentävää toimintoa: Paineilmahieronta tukee verenkiertoa ja kuormittuneiden jalkojen palautumista, jalkapohjan värähtely aktivoi tuntoaistia, tukee kehonhallintaa ja auttaa lievittämään kiputuntemuksia, ja säädettävä lämpö vilkastuttaa paikallista verenkiertoa ja rentouttaa väsyneitä jalkoja.
Käyttäjä voi valita helposti itselleen sopivat toiminnot ja hyödyntää niitä yhdessä tai erikseen oman tarpeensa mukaan. Jaloille voi myös asettaa keskenään eri toiminnot. 10 minuuttia kestävän hoidon voi tehdä päivittäin.
Neurosteps Boots soveltuu monenlaisiin tarpeisiin: aktiiviliikkujille ja urheilijoille palautumisen tueksi, senioreille väsyneiden, kipeiden ja turvonneiden jalkojen hoitoon sekä hyvinvoinnistaan kiinnostuneille rentoutumiseen ja päivittäiseen kehonhuoltoon kotona. Tuotetta voidaan hyödyntää myös plantaarifaskiitin oireiden, kuten jalkapohjan ja kantapään kiputuntemusten, lievittämisessä.
Innovaatio syntyi vuosikymmenten kliinisestä kokemuksesta
Neurosteps Dynamic Recovery -menetelmän kehittäjä Kari Kausella on yli 30 vuoden kokemus tuki- ja liikuntaelinten kuntoutuksesta ja neurodynamiikasta. Vuosikymmenten kliininen työ ja ymmärrys kehon hermostojärjestelmistä, proprioseptiikasta ja liikkeen hallinnasta ovat toimineet tuotekehityksen perustana.
– Vastaanottoni asiakkaiden vaivat ja tarpeet ovat ohjanneet Neurosteps Bootsien kehitysyhteistyötä – tavoitteena palautumisen optimointi ja hyvinvoinnin tukeminen kaikille niin arjessa, liikunnassa kuin huippu-urheilussakin, kertoo Kause.
– Jalkapohjissa on runsaasti tuntoreseptoreita, joiden välittämä tieto vaikuttaa kehon asennon, liikkeen ja kivun aistimiseen. Halusimme kehittää ratkaisun, joka huomioi tämän ja hoitaa jalkoja kokonaisvaltaisesti paineilmahieronnan, värähtelyn ja lämmön avulla. Vastaavaa kolmen toiminnon yhdistelmää ei ole aiemmin ollut markkinoilla helposti käytettävänä ja pienikokoisena kotikäytön laitteena, Kause jatkaa.
Koko Neurosteps-konsepti on kehitetty tukemaan liikkeen laatua, tasapainoa, suorituskykyä ja palautumista. Neurosteps Boots tuo konseptin hyödyt helposti kaikkien saataville ja osaksi päivittäistä kehonhuoltoa.
Lue lisää Neurosteps Bootsista: partsense.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Partsense Oy
Henri Partala
Toimitusjohtaja, myynti
+358 40 7214122
henri.partala@partsense.fi
Kari Kause
Kiropraktikko D.C.
Doctor of Chiropractic
(yhteydenotot Henri Partalan kautta)
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Yhteyshenkilöt
Henri PartalaToimitusjohtajaPuh:+358 40 7214122henri.partala@partsense.fi
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Partsense yhdistää yli 30 vuoden kliinisen kokemuksen tuki- ja liikuntaelinten kuntoutuksesta ja neurodynamiikasta moderniin terveysteknologiaan. Kiropraktikko D.C., Kari Kausen kehittämä Neurosteps-konsepti tukee kehon liikettä, tasapainoa, suorituskykyä ja palautumista osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
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