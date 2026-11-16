Toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Pekka Toveri (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).

Marraskuun Strasbourgin täysistunnossa (23.–26.11.) mepit keskustelevat ja äänestävät mm. kriittisiä lääkkeitä koskevasta säädöksestä, jolla pyritään turvaamaan lääkkeiden saatavuus. Lisäksi täysistunnossa käsitellään lääkelainsäädännön uudistusta, jolla pyritään varmistamaan turvalliset ja laadukkaat lääkkeet. Äänestyksessä on myös EU:n vuoden 2027 talousarvio. Lisäksi parlamentti keskustelee Gazan humanitäärisestä tilanteesta. Mepit keskustelevat myös Venäjän pakotteista kansainvälisissä urheilukisoissa, Euroopan itäisen rajan turvallisuudesta, EU:n roolista kansainvälisen oikeuden puolustajana ja kestävän rauhan rakentajana Ukrainassa. Mepit keskustelevat myös neuvoston ja komission kompromissiesityksestä seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 19.11. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!