Mitä puolueet lupaavat lukiolaisille? Studia-messujen vaalipaneelissa kysytään vaalitavoitteista
19.11.2026 08:34:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Lukiolaisten arki ja lukiokoulutuksen tulevaisuus ovat aiheina Studian vaalipaneelissa Helsingin Messukeskuksessa 26.11. SDP:n, perussuomalaisten, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja keskustan edustajilta kysytään, mitä puolueet lupaavat lukiolaisille ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26.11.2026.
Visio-lavalla torstaina 26.11. klo 10.00–10.55 järjestettävään paneeliin osallistuvat Nasima Razmyar (sd.), Sari Multala (kok.), Joakim Vigelius (ps.), Hilkka Kemppi (kesk.) ja Pia Lohikoski (vas.). Keskustelun vetävät Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen ja varapuheenjohtaja Iris Kässi.
– Tutkimuksissa on havaittu, että nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvussa. Siksi on tärkeää, että näin vaalien alla myös nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kuulla poliitikkojen ajatuksia. Kiinnostavia keskusteluteemoja ovat esimerkiksi lukioverkko, nuorten velkaantuminen, yhteinen katsomusaine ja äänestysikärajan muuttaminen, sanoo Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Iris Kässi.
– Monia nuoria jännittää oma tulevaisuus, kun mediassa uutisoidaan nuorisotyöttömyydestä ja väläytellään mahdollisuutta maksullisista korkeakouluopinnoista. Itsekin toivon, että paneelissa kuultaisiin konkreettisia vastauksia siitä, lupaavatko päättäjät nuorille parempaa tulevaisuutta vai pelkästään leikkauksia, Kässi sanoo.
Studia-messujen ohjelmassa myös lukeminen, avoimet opinnot ja työnhaku
Lukemisen merkityksestä keskustelevat Studia-messuilla somevaikuttaja Bastian ”Basu” Straker, nuortenkirjailija Ulla Onerva ja Iris Kässi ohjelmassa Vartissa toiseen maailmaan – tarinoista inspiraatiota omaan polkuun. Keskustelu on osa valtakunnallista Lukuboosti-kampanjaa.
Avoimen korkeakoulutuksen mahdollisuuksia käsitellään Opin.fi-palvelua esittelevässä puheenvuorossa. Palvelu kokoaa yhteen 37 suomalaisen korkeakoulun avoimet opinnot. Työelämäaiheita ovat muun muassa kyberturvallisuusalan uramahdollisuudet ja kesätyönhaku, jota käsitellään Duunitorin puheenvuorossa Työnhaun tärpit nyt ja tulevaisuudessa.
Studia-tapahtuman järjestää Helsingin Messukeskus yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa. Ohjelmaan ja näytteilleasettajiin voi tutustua osoitteessa www.studiamessut.fi.
Lisätietoja:
Antti Karjunen, viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, p. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com
Kuvia vuoden 2025 tapahtumasta
Median edustajat voivat akkreditoitua tapahtumaan osoitteessa www.messukeskus.com/medialle.
Studia on Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26.11.2026. Tapahtuman järjestää Helsingin Messukeskus yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa.
Yhteyshenkilöt
Antti KarjunenBrand Marketing & Communications Specialist
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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