Metsäteollisuusyritykset vahvistavat luonnon monimuotoisuutta osana jokapäiväistä metsänhoitoa, puunhankintaa ja luonnonhoitoa. Työtä tehdään muun muassa lisäämällä lehtipuita ja lahopuuta, turvaamalla arvokkaita elinympäristöjä sekä hyödyntämällä tutkimusta ja teknologiaa.

Metsäteollisuuden ja Sahateollisuuden uusi Monimuotoisuus syntyy teoista -julkaisu kokoaa yhteen käytännön esimerkkejä tästä työstä eri puolilta Suomea. Esimerkit näyttävät, miten puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan tavoitteet muuttuvat teoriasta teoiksi.

Työtä tehdään pitkäjänteisesti, sillä monet vaikutukset tulevat näkyviin vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua.

– Monimuotoisuustyössä pienistäkin puroista voi kasvaa suuri virta. Yksittäisten tekojen vaikuttavuus syntyy siitä, että niitä tehdään systemaattisesti ja mahdollisimman laajasti osana jokapäiväistä työtä. Juuri tätä uusi julkaisu tekee näkyväksi, Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöasiantuntija Roosa Hartikainen sanoo.

Viisi käytännön keinoa metsien monimuotoisuuden vahvistamiseen

Julkaisu on jatkoa puuta jalostavan teollisuuden vuonna 2023 julkaisemalle monimuotoisuustiekartalle. Sen 5+5-malli kokoaa yhteen viisi luonnon monimuotoisuutta suoraan vahvistavaa toimenpidekokonaisuutta sekä viisi käytännön toteutusta mahdollistavaa tekijää.

Metsissä tehtävän työn keskeisiä keinoja ovat:

puulajisuhteiden monipuolistaminen ja lehtipuiden lisääminen

lahopuun määrän, laadun ja jatkuvuuden vahvistaminen

arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen ja turvaaminen

lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitaminen

paloelinympäristöjen lisääminen hallituilla kulotuksilla.

Työn vaikuttavuutta tukevat osaaminen, yhteistyö, teknologia, tutkimustieto ja toimijoiden yhteinen motivaatio.

Tiekartasta käytännön tekoihin

Metsäteollisuusyritysten keinot vahvistaa metsien monimuotoisuutta ovat moninaiset. Julkaisun esimerkit näyttävät, miten tiekartan eri osa-alueita toteutetaan osana arjen metsänhoitoa, puunhankintaa ja luonnonhoitoa sekä toimintatapojen kehittämistä.

Jatkuva kehittyminen on tärkeä osa monimuotoisuustyötä. Teknologia ja tutkimus tuovat siihen uusia mahdollisuuksia: paikkatietoa ja automaattisia analyyseja voidaan hyödyntää arvokkaiden luontokohteiden tunnistamisessa, ja uusia menetelmiä kehitetään monimuotoisuuden ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurantaan.

– Monimuotoisuustyö alkaa usein jo näyttöpäätteeltä ja jatkuu aina metsään asti. Paikkatieto, tutkimus ja suunnittelu ovat yhtä lailla osa kokonaisuutta kuin maastossa tehtävät havainnot ja käytännön luonnonhoitotoimet. Onnistuminen edellyttääkin, että kaikkia näitä osa-alueita kehitetään rinnakkain, Hartikainen jatkaa.

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Suomen metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeissä rakennepiirteissä on tapahtunut viime vuosikymmeninä myös myönteistä kehitystä. Lehtipuuston ja järeiden puiden määrä on kasvanut, säästöpuut ovat vakiintuneet osaksi metsänkäsittelyä ja lahopuun määrä on lisääntynyt erityisesti Etelä-Suomessa.

Monimuotoisuustyössä korostuvat pitkäjänteisyys, tutkimukseen perustuva seuranta ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen. Yhteinen tavoite on varmistaa, että suomalaiset metsät säilyvät elinvoimaisina ja monimuotoisina sekä tuottavat hyvinvointia myös tuleville sukupolville.

Tutustu metsäteollisuuden monimuotoisuustyöhön ja lataa julkaisu.

Lisätiedot: Roosa Hartikainen, metsäympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, p. 040 824 4440, roosa.hartikainen (a) forestindustries.fi