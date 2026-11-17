Metsäteollisuus vahvistaa luonnon monimuotoisuutta käytännön teoilla
18.11.2026 12:11:37 EET | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Puuta jalostavan teollisuuden uusi Monimuotoisuus syntyy teoista -julkaisu näyttää käytännön esimerkein, miten metsäteollisuusyritykset vahvistavat metsien monimuotoisuutta eri puolilla Suomea.
Metsäteollisuusyritykset vahvistavat luonnon monimuotoisuutta osana jokapäiväistä metsänhoitoa, puunhankintaa ja luonnonhoitoa. Työtä tehdään muun muassa lisäämällä lehtipuita ja lahopuuta, turvaamalla arvokkaita elinympäristöjä sekä hyödyntämällä tutkimusta ja teknologiaa.
Metsäteollisuuden ja Sahateollisuuden uusi Monimuotoisuus syntyy teoista -julkaisu kokoaa yhteen käytännön esimerkkejä tästä työstä eri puolilta Suomea. Esimerkit näyttävät, miten puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan tavoitteet muuttuvat teoriasta teoiksi.
Työtä tehdään pitkäjänteisesti, sillä monet vaikutukset tulevat näkyviin vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua.
– Monimuotoisuustyössä pienistäkin puroista voi kasvaa suuri virta. Yksittäisten tekojen vaikuttavuus syntyy siitä, että niitä tehdään systemaattisesti ja mahdollisimman laajasti osana jokapäiväistä työtä. Juuri tätä uusi julkaisu tekee näkyväksi, Metsäteollisuus ry:n metsäympäristöasiantuntija Roosa Hartikainen sanoo.
Viisi käytännön keinoa metsien monimuotoisuuden vahvistamiseen
Julkaisu on jatkoa puuta jalostavan teollisuuden vuonna 2023 julkaisemalle monimuotoisuustiekartalle. Sen 5+5-malli kokoaa yhteen viisi luonnon monimuotoisuutta suoraan vahvistavaa toimenpidekokonaisuutta sekä viisi käytännön toteutusta mahdollistavaa tekijää.
Metsissä tehtävän työn keskeisiä keinoja ovat:
- puulajisuhteiden monipuolistaminen ja lehtipuiden lisääminen
- lahopuun määrän, laadun ja jatkuvuuden vahvistaminen
- arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen ja turvaaminen
- lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitaminen
- paloelinympäristöjen lisääminen hallituilla kulotuksilla.
Työn vaikuttavuutta tukevat osaaminen, yhteistyö, teknologia, tutkimustieto ja toimijoiden yhteinen motivaatio.
Tiekartasta käytännön tekoihin
Metsäteollisuusyritysten keinot vahvistaa metsien monimuotoisuutta ovat moninaiset. Julkaisun esimerkit näyttävät, miten tiekartan eri osa-alueita toteutetaan osana arjen metsänhoitoa, puunhankintaa ja luonnonhoitoa sekä toimintatapojen kehittämistä.
Jatkuva kehittyminen on tärkeä osa monimuotoisuustyötä. Teknologia ja tutkimus tuovat siihen uusia mahdollisuuksia: paikkatietoa ja automaattisia analyyseja voidaan hyödyntää arvokkaiden luontokohteiden tunnistamisessa, ja uusia menetelmiä kehitetään monimuotoisuuden ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurantaan.
– Monimuotoisuustyö alkaa usein jo näyttöpäätteeltä ja jatkuu aina metsään asti. Paikkatieto, tutkimus ja suunnittelu ovat yhtä lailla osa kokonaisuutta kuin maastossa tehtävät havainnot ja käytännön luonnonhoitotoimet. Onnistuminen edellyttääkin, että kaikkia näitä osa-alueita kehitetään rinnakkain, Hartikainen jatkaa.
Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta
Suomen metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeissä rakennepiirteissä on tapahtunut viime vuosikymmeninä myös myönteistä kehitystä. Lehtipuuston ja järeiden puiden määrä on kasvanut, säästöpuut ovat vakiintuneet osaksi metsänkäsittelyä ja lahopuun määrä on lisääntynyt erityisesti Etelä-Suomessa.
Monimuotoisuustyössä korostuvat pitkäjänteisyys, tutkimukseen perustuva seuranta ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen. Yhteinen tavoite on varmistaa, että suomalaiset metsät säilyvät elinvoimaisina ja monimuotoisina sekä tuottavat hyvinvointia myös tuleville sukupolville.
Tutustu metsäteollisuuden monimuotoisuustyöhön ja lataa julkaisu.
Lisätiedot: Roosa Hartikainen, metsäympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, p. 040 824 4440, roosa.hartikainen (a) forestindustries.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry
Jussi Vanhanen Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajaksi17.11.2026 13:43:10 EET | Tiedote
Metsäteollisuus ry:n syyskokous valitsi Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhasen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2027. Toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso, ja Liiketoiminta-alueen johtaja Petri Hakanen, UPM Fibres, valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajiksi.
Milloin tuhkalannoitus kannattaa suometsässä -webinaari 12.11.20269.11.2026 11:51:39 EET | Kutsu
Suometsien hyvä kasvu edellyttää vesitalouden lisäksi tasapainoista ravinnetaloutta. Miten metsänomistaja tai metsäalan ammattilainen tunnistaa ravinnepuutoksen ja milloin tuhkalannoitus on perusteltu ratkaisu? Näihin kysymyksiin vastataan Kohti uutta suometsätaloutta -koulutuswebinaarissa torstaina 12.11.2026 klo 9.00–10.30. Webinaarissa esitellään uusinta tutkimustietoa suometsien ravinnetaloudesta ja tuhkalannoituksen mahdollisuuksista. Koulutuksessa käsitellään muun muassa ravinnepuutosten tunnistamista, tuhkalannoituksen vaikutuksia puuston kasvuun sekä sen merkitystä hiilitaseen ja vesistövaikutusten kannalta. Koulutusten sisällöstä vastaavat Helsingin yliopiston metsätieteen asiantuntijat. Webinaari on suunnattu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille ja kaikille suometsien hoidosta kiinnostuneille. Aika: torstai 12.11.2026 klo 9.00–10.30 Paikka: webinaari Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Kohti uutta suometsätaloutta -koulutuswebinaarit Ilmoittautuminen: viimeistään 10.11.20
Ennallistamissuunnitelma askel oikeaan suuntaan – kustannukset yhä valtavat5.11.2026 15:19:48 EET | Tiedote
Metsäteollisuus pitää hyvänä, että Suomen kansallisessa ennallistamissuunnitelmassa hyödynnetään EU-asetuksen sallimaa kansallista liikkumavaraa ja toimeenpano sidotaan käytettävissä olevaan rahoitukseen sekä ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen. Suunnitelman kustannukset ovat silti erittäin suuret, eikä vaikutuksia esimerkiksi puun saatavuuteen, investointeihin, vientiin ja työllisyyteen ole arvioitu riittävästi. Määritelmien puute ja mahdollinen epäselvyys aiheuttavat merkittävän riskin harmaalle suojelulle.
Metsäteollisuus luo 166 500 työpaikkaa ja tuo 4 miljardin euron verotulot26.10.2026 08:55:04 EET | Tiedote
Metsäteollisuus tuottaa Suomeen noin 166 500 työpaikkaa, koostaa 17,4 miljardin euron arvonlisän ja tuo lähes neljän miljardin euron verokertymän. Metsäteollisuus on siis edelleen Suomen talouden tukijalka. Asia käy ilmi tänään julkaistusta KPMG:n laajasta selvityksestä, jossa tarkastellaan metsäteollisuuden taloudellisia vaikutuksia Suomessa.
Puukauppa vilkastui kolmannella neljänneksellä6.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat heinä-syyskuussa puuta yksityismetsistä 5,4 miljoonaa kuutiota. Ostomäärä oli 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2025 vastaavalla ajanjaksolla. Viiden edellisvuoden vastaavan ajankohdan keskiarvoon verrattuna puukauppa jäi kuitenkin reilun viidenneksen pienemmäksi. Kolmannella vuosineljänneksellä kuitupuun ostomäärä oli 2,5 miljoonaa kuutiota ja tukkipuun 2,2 miljoonaa kuutiota. Viiden edellisvuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostot jäivät hieman yli neljänneksen ja tukkipuun ostot vajaan kolmanneksen pienemmiksi. Kantohinnat pysyivät korkealla tasolla Kantohinnat säilyivät heinä-syyskuussa pääosin edellisneljänneksen tasolla. Mänty- ja kuusitukin sekä koivutukin hinnat pysyivät lähes ennallaan, kun taas kuitupuun kantohinta laski keskimäärin kaksi prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kantohinnat ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Mänty- ja kuusitukin hinnat ovat 15–16 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2022 keskimäärin. Koivut
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme