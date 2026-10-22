SINGAPORE, 19. marraskuuta 2026 – Varainhoitoyhtiö Kenno on nimittänyt Principal Asset Managementin entisen Euroopan toimitusjohtajan Åsa Norrien hallituksensa puheenjohtajaksi. Nimitys tukee Kennon suunnitelmia laajentaa toimintaansa uusien sijoitustuotteiden ja jakelukumppanuuksien avulla.

Norrie on työskennellyt varainhoitoalalla yli 30 vuotta, pääosin Isossa-Britanniassa. Hän on johtanut rahastojakelua kansainvälisillä markkinoilla yli 15 vuotta. Viimeksi hän toimi Principal Asset Managementin Euroopan toimitusjohtajana ja jakelusta vastaavana johtajana. Aiemmin Standard Life Investmentsillä hän rakensi yhtiön Pohjoismaiden liiketoiminnan alusta alkaen ja kasvatti sen hallinnoitavat varat yli kahteen miljardiin puntaan. Standard Lifen ja Aberdeenin yhdistyttyä hän siirtyi globaaliin johtotehtävään vastaamaan yhdistyneen yhtiön strategisia kumppaneita koskevasta strategiasta.

Nimitys ajoittuu merkittävään vaiheeseen Vietnamin osakemarkkinoilla. Vietnam, johon Kenno on sijoittanut vuodesta 2015 lähtien, siirtyi syyskuussa 2026 FTSE Russellin kehittyvien markkinoiden indekseihin. Samalla yhä useampi sijoittaja valitsee aktiivisesti hoidetun rahaston sijoittaessaan kehittyville markkinoille. Kenno näkee näissä muutoksissa mahdollisuuden laajentaa kansainvälistä sijoittajakuntaansa.

”On hienoa saada Åsa Kennon hallituksen puheenjohtajaksi juuri nyt, kun vauhditamme yhtiön kasvua”, sanoo Kennon toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista Mikael Nastamo. ”Rahastorakenteet ja jakelukanavat muuttuvat nopeasti. Tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia pienille, erikoistuneille varainhoitajille, jotka pystyvät osaamisensa ja toimintakulttuurinsa ansiosta vastaamaan nopeasti sijoittajien muuttuviin tarpeisiin. Åsalla on vuosikymmenten kokemus eurooppalaisten sijoittajien kanssa työskentelystä, erityisesti Pohjoismaissa. Hänen asiantuntemuksensa on meille erittäin arvokasta, kun tavoitteemme on tehdä Kennosta eurooppalaisten sijoittajien ensisijainen valinta Vietnamin markkinoille sijoitettaessa.”

Hallituksen puheenjohtajana Norrie johtaa hallitustyötä ja varmistaa, että Kennon hallintokäytännöt täyttävät jatkossakin institutionaalisten sijoittajien vaatimukset, ja tukee näin yhtiön tavoitetta saavuttaa erinomaisia tuloksia tinkimättömän korkeatasoisella toiminnalla.

”Kennossa yhdistyvät minulle tärkeät asiat poikkeuksellisella tavalla”, Norrie sanoo. ”Uudessa tehtävässäni kohtaavat suomalaiset juureni, eurooppalainen asiakaskunta, jonka parissa olen työskennellyt koko urani ajan, sekä yrittäjähenkinen tiimi, jolla on syvällistä kehittyvien markkinoiden asiantuntemusta. Odotan innolla mahdollisuutta auttaa Kennoa hyödyntämään koko potentiaalinsa.”