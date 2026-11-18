MEDIAKUTSU: Ilmastokriisi uhkaa tyttöjen oikeuksia – uusi kansainvälinen tutkimus nostaa esiin tyttöjen kokemukset ja ratkaisut
18.11.2026 12:41:34 EET | Plan International | Kutsu
Ilmastokriisi ei ole vain ympäristökysymys. Se on myös tyttöjen oikeuksia koskeva kriisi. Tervetuloa kuulemaan, miten sään ääri-ilmiöt ja niiden seuraukset vaikeuttavat miljoonien tyttöjen elämää erityisesti alueilla, jotka ovat kaikkein haavoittuvimpia ilmastonmuutokselle.
Plan International Suomi julkaisee tiistaina 24.11. Myrskyvaroitus – tyttöjen oikeudet kuumenevassa maailmassa -raportin, joka tarkastelee ilmastokriisin vaikutuksia tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Raportti nostaa esiin myös konkreettisia ratkaisuja ja Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa tyttöjen asemaan.
Raportti pohjautuu Plan Internationalin kansainväliseen Change her Forecast -tutkimukseen, jossa on kuultu yli 5 000 tytön ja nuoren naisen kokemuksia Bangladeshissa, Keniassa, Perussa, Senegalissa ja Zimbabwessa. Lisäksi tutkimuksessa on analysoitu yli 50 maan dataa kolmen vuosikymmenen ajalta.
Julkaisutilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan:
- Miten ilmastokriisi vaikuttaa tyttöjen oikeuksien toteutumiseen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen?
- Millaisia ratkaisuja tarvitaan, ja mikä on Suomen ja Pohjoismaiden vastuu niiden edistämisessä?
- Millaisia kokemuksia ja viestejä tytöillä itsellään on päätöksentekijöille?
Tilaisuuden avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Raportin keskeisten löydösten esittelyn jälkeen keskustelua jatketaan kansanedustajapaneelissa, jossa keskustelijoina ovat vihreiden Atte Harjanne, keskustan Hanna Kosonen ja SDP:n Helena Marttila. Tämän jälkeen kuullaan nuorten ilmastovaikuttajien keskustelu ja viestejä aiheesta.
MEDIAN EDUSTAJAT OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!
Aika: Tiistai 24.11.2026 klo 13.00–14.30
Paikka: Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki
Kieli: Suomi
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu julkaisutilaisuuteen
Tilaisuuden järjestää Plan International Suomi yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa.
Yhteyshenkilöt
Niina RatilainenYhteiskuntasuhteiden päällikkö / Plan International SuomiPuh:+358 50 378 7791niina.ratilainen@plan-international.org
Liitteet
Plan International Suomi
Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
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