Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) esitti tänään hallituksen vastauksen keskustan välikysymykseen hyvinvointialueiden tilanteesta. Ikonen korosti alueiden suunnan kääntyneen: alueiden talous on plussalla, ja hoitoon pääsee aiempaa nopeammin. Hänen mukaansa keskusta vaatii toimia, jotka hallitus on jo tehnyt, eikä uutta rahoitusmallia voi tehdä hötkyillen vaan tutkitun tiedon pohjalta yhdessä kaikkien puolueiden kanssa.