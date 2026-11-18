Kokoomuksen Ikonen keskustalle: Viisas oppii muiden virheistä
18.11.2026 14:35:11 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) esitti tänään hallituksen vastauksen keskustan välikysymykseen hyvinvointialueiden tilanteesta. Ikonen korosti alueiden suunnan kääntyneen: alueiden talous on plussalla, ja hoitoon pääsee aiempaa nopeammin. Hänen mukaansa keskusta vaatii toimia, jotka hallitus on jo tehnyt, eikä uutta rahoitusmallia voi tehdä hötkyillen vaan tutkitun tiedon pohjalta yhdessä kaikkien puolueiden kanssa.
Keskusta vaatii välikysymyksessään muun muassa arviointimenettelyjen keskeyttämistä, lisäaikaa alijäämien kattamiseen kaikille alueille ja aikataulua rahoitusmallin kokonaisuudistukselle.
– Tämä on ilmeisesti keskustalle uutinen, mutta olemme jo antaneet alueille lisää aikaa. Hallitus muutti keväällä keskustan säätämää lakia niin, että alueet voivat hakea lykkäystä alijäämien kattamisvelvoitteeseen. Neljästätoista hakijasta yhdeksälle alueelle on jo myönnetty uusi määräaika, Ikonen sanoi.
– Keskusta vaatii myös arviointimenettelyjen keskeyttämistä. Menettely perustuu edellisen kauden sote-lainsäädäntöön. Menettelyiden tarkoitus on turvata suomalaisten perustuslain mukaiset palvelut ja niissä toimitaan virkavastuulla. Laki ei tunne niiden keskeyttämistä poliittisin päätöksin. Viime kaudella keskusta ymmärsi tämän periaatteen, Ikonen jatkoi.
Edellisen hallituksen säätämä rahoitusmalli ei Ikosen mukaan toimi. Ikonen kertoi pyytäneensä maan johtavia asiantuntijoita laatimaan esityksiä siitä, miten rahoitusmallia pitäisi korjata.
– Viisas oppii muiden virheistä. Siksi tämä hallitus ei hötkyile epäonnistuneesta rahoitusmallista toiseen huonoon. Se ei olisi reilua alueillakaan. Uuden mallin suuntaviivoja rakennetaan asiantuntijoiden esitysten pohjalta parlamentaarisessa työryhmässä, jossa keskustakin on mukana, Ikonen sanoo.
Samaan aikaan hoitoon pääsy erityisesti erikoissairaanhoidossa on parantunut. THL:n tilastojen perusteella yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneita oli elokuussa 2023 yli 30 000, syyskuun 2026 lopussa enää noin 7 300.
– Suunta on kääntynyt, mutta työtä on jatkettava, Ikonen päätti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa IkonenKunta- ja alueministeri, kansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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