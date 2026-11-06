Teknologiateollisuus esittää uutta verokannustinta vauhdittamaan pk-yritysten investointeja ja kasvua
19.11.2026 08:00:00 EET | Teknologiateollisuus ry | Tiedote
Teknologiateollisuus esittää uutta investointiverokannustinta, joka tukisi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten investointeja ja kasvua. Yritys voisi vähentää verotettavasta tulostaan normaalien poistojen lisäksi 30 prosenttia investointinsa arvosta. Verohyöty syntyisi vain investoimalla ja se kohdistuisi voitollisiin, Suomessa yhteisöveroa maksaviin yrityksiin.
Suomen talous ei kasva riittävästi vain suurten investointihankkeiden varassa, vaan tarvitsemme niiden rinnalle tuhansien pk-yritysten investoinnit. Teknologiateollisuuden esittämä investointiverokannustin vauhdittaisi erityisesti yritysten investointeja koneisiin, laitteisiin, yrityskäytössä oleviin rakennuksiin sekä aineettomaan omaisuuteen, kuten ohjelmistoihin.
– Tuotannon automatisointi, uusi kone tai tietojärjestelmän uudistaminen voi ratkaista yrityksen tuottavuuden ja vientikyvyn kehityksen. Nykyiset investointikannustimet eivät kuitenkaan kata kaikkia tällaisia investointeja, joten tarvitsemme uusia keinoja kasvun vauhdittamiseksi, sanoo Teknologiateollisuuden veroasiantuntija Satu Grekin.
Investoiva yritys saisi 30 prosentin lisävähennyksen
Teknologiateollisuuden esittämässä mallissa yritys voisi tehdä investoinnin käyttöönottovuotena normaalien poistojen lisäksi verotettavasta tulostaan lisävähennyksen, joka olisi 30 prosenttia investoinnin arvosta.
Vähennykselle asetettaisiin kuitenkin yrityksen verotettavaan tuloon suhteutettu katto: vähennys voisi olla enintään 30 prosenttia yrityksen verotettavasta tuloksesta. Vähennys ei voisi myöskään tehdä yrityksen tuloksesta tappiollista.
– Keskeinen ajatus on, että verohyödyn saaminen edellyttää investointia. Se hyödyttäisi erityisesti Suomeen yhteisöveroa maksavia, voitollisia pk-yrityksiä, jotka haluavat uudistaa tuotantoaan ja kasvattaa liiketoimintaansa. Jotta saamme kestävän talouskasvun todella liikkeelle, tarvitaan suurten hankkeiden rinnalle tuhansien pk-yritysten investointeja, Grekin toteaa.
Suomen houkuttelevuutta investointikilpailussa on parannettava
Käytännössä investointiverokannustin alentaisi investoivan yrityksen efektiivistä yhteisöverokantaa. Kansainvälisessä investointikilpailussa Suomen kilpailijamaat houkuttelevat yrityksiä mittavilla investointi- ja valtiontuilla. Suomen on huolehdittava siitä, että yritysten kannattaa uudistua ja investoida juuri täällä.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mikrosimulaatioaineistolla laskettu arvio verokannustimen staattisesta vaikutuksesta verotuloihin on 380 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä investointien tuoman kasvun ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisen vaikutuksia.
– Yritysten näkymät ovat parantuneet, joten juuri nyt olisi otollinen hetki vahvistaa investointeja. Tarvitsemme tähän myös pk-yrityksiä ja niiden tekemiä investointeja, jotka parantavat tuottavuutta, vahvistavat kilpailukykyä, luovat edellytyksiä uusille työpaikoille sekä lisäävät verotuloja ja hyvinvointia, Grekin toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Satu GrekinAsiantuntija, talous ja verotusPuh:+358 50 550 3488satu.grekin@teknologiateollisuus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.
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