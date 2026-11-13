Kutsu medialle: Eläkkeet puntarissa -livestriimissä 1.12. perataan työeläkejärjestelmän sopeutuskeinot
19.11.2026 07:15:00 EET | Työeläkevakuuttajat Tela | Kutsu
Työeläkejärjestelmään kohdistuvista sopeutustoimista on kuluneen syksyn aikana esitetty monenlaisia ehdotuksia. Julkisessa keskustelussa ovat olleet esillä muun muassa eläkeiän nostaminen, eläkeindeksien jäädyttäminen, verotus sekä tutkinnoista karttuvan eläkkeen poistaminen.
Mitä ehdotukset käytännössä tarkoittaisivat? Keihin ne vaikuttaisivat, kuinka paljon ja millä aikavälillä? Entä miten työeläkejärjestelmää pitäisi kehittää tulevalla vaalikaudella ja pitkälle tulevaisuuteen?
Työeläkevakuuttajat Tela järjestää tiistaina 1.12. klo 8.30–9.45 livestriimattavan keskustelutilaisuuden, jossa syksyn eläkekeskustelua puretaan väitteistä valinnoiksi ja seurauksiksi.
Tilaisuuden aluksi Tela tarjoaa tiiviin tietopaketin työeläkejärjestelmään esitetyistä sopeutustoimista. Sen jälkeen asiantuntijapaneelissa keskustellaan siitä, mitä toimista todella seuraisi ja millaisin perustein niitä pitäisi arvioida.
Keskustelijoina ovat:
- Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander
- sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston päällikkö Liisa Siika-aho
- Telan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Koskinen
Kysymyksiä voi esittää ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä tai tilaisuudessa chatin kautta.
Ilmoittautuminen: Tapahtumasivulla tai viestintäpäällikkö Jenni Heinolle: puh. 040 170 46 56, jenni.heino(at)tela.fi.
Ohjelma:
8.30-8.40 | Tervetuloa ja alustus: Katsaus eläkekeskustelun nykytilaan
Mikko Koskinen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Tela
8.40-9.00 | Alustus: Eläkemenot ovat 40 miljardia vuodessa – onko se paljon vai vähän?
Janne Pelkonen, erityisasiantuntija, Tela
9.00-9.05 | Kaksi chat-kysymystä
9.05-9.35 | Paneelikeskustelu: Katse seuraavaan hallituskauteen – mitä sopeutustoimia on pöydällä ja kuka maksaa laskun?
Moderaattori: Janne Pelkonen, Tela
Keskustelijoina Jaakko Kiander, Liisa Siika-aho ja Mikko Koskinen
9.35-9.43 | Kysymyksiä ja vastauksia
Asiantuntijat vastaavat: Liisa Siika-aho, Janne Pelkonen ja Mikko Koskinen
9.43–9.45 | Loppuyhteenveto
Janne Pelkonen, Tela
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeinoviestintäpäällikköPuh:040 170 4656jenni.heino@tela.fi
Linkit
Työeläkevakuuttajat Tela
Kalevankatu 20
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
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