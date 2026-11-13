Eläkeiän nostamisen sijaan tulee kääntää katse työkykyyn – lakimuutoksia tarvitaan 12.11.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Työurien pidentämiseksi on väläytetty vanhuuseläkeiän nostamista. Mutta mitä hyötyä korkeammasta eläkeiästä on, jos yhä useampi menettää työkykynsä jo ennen alinta vanhuuseläkeikää? Jokainen meistä voi sairastua niin, että työnteko vaikeutuu merkittävästi tai ei enää onnistu omassa työssä. Takaisin työelämään pääsemiseksi tarvitaan kuntoutusta, mutta sen saaminen voi pahimmillaan kestää vuosia. Tämä on traagista ihmisen itsensä kannalta ja hyvin kallista yhteiskunnalle. Työeläkevakuuttajat ja Tela ehdottavat keinoja tilanteen parantamiseksi.