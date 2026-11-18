Hautuja-teos valaistaan jälleen Oranssit päivät -kampanjan mukaisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
19.11.2026 10:46:27 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Oranssit päivät on YK:n kansainvälinen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Oranssi väri symboloi toivoa väkivallattomasta tulevaisuudesta. Hautujan lisäksi oranssilla valaistaan myös seurakuntakeskus ja yritystiloja.
Oranssit päivät -kampanja käynnistyy 25.11. naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä ja jatkuu 10.12. ihmisoikeuksien päivään asti. YK:n globaalia kampanjaa vietetään vuosittain. Sen tarkoituksena on tuoda huomiota sukupuolittuneeseen väkivaltaan sekä kannustaa päättäjiä, viranomaisia, yrityksiä, muita toimijoita sekä yksilöitä konkreettisiin toimiin väkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa.
Naantalin kaupunki on nostanut Oranssit päivät -kampanjaa esiin valaisemalla taiteilija Jani Rättyän Hautuja-teoksen (2018) oranssiksi. Hautuja on hohtanut oranssina kampanja-aikana muutaman päivän ajan jo vuodesta 2020 alkaen. Tänä vuonna Hautuja on valaistu oranssiksi 25.11., 30.11.–5.12. ja 7.–10.12.
Naantalin seurakunta valaisee seurakuntakeskuksen julkisivun oranssiksi. Teeman mukaisesti tilansa valaisevat myös Hautujan risteyksessä sijaitseva Kotipalvelu Alinan toimisto sekä Vanhankaupungin rannassa sijaitseva kahvila Amandis.
Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on soroptimistien toiminnan ytimessä
Oranssien päivien teema naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi on kansainvälisen soroptimistijärjestön, Soroptimist International, toiminnan keskeinen viesti. Naantalin soroptimistit ovat olleet alullepanijoina paikallisten rakennusten ja rakenteiden valaisemisessa viemällä viestiä kampanjasta eri organisaatioihin.
– On hienoa, että valaisukampanjaan ovat tulleet mukaan sekä Naantalin kaupunki että Naantalin seurakunta ja muutama yrityskin, iloitsee Naantalin soroptimistien varapresidentti Salla Miesvirta.
Soroptimistit pitävät tärkeänä, että viesti kampanjan tarkoituksesta leviää laajalle yleisölle, jotta monien naisten ja tyttöjen Suomessakin kokema, ja monimuotoinen, väkivalta saadaan loppumaan.
– On tärkeä myös tietää, että väkivallan uhreille on apua tarjolla. Naantalin soroptimisteilla on pääkirjastossa kampanjan aikana piste, josta saa tietoa apua tarjoavista tahoista, Miesvirta kertoo.
Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa sekä edistää erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu AnttilaKulttuurisuunnittelija
Naantalin kaupunki
Anne Sjöströmmuseojohtaja / museichefNaantalin kaupunkiPuh:050 5909 365anne.sjostrom@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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