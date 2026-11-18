Oranssit päivät -kampanja käynnistyy 25.11. naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä ja jatkuu 10.12. ihmisoikeuksien päivään asti. YK:n globaalia kampanjaa vietetään vuosittain. Sen tarkoituksena on tuoda huomiota sukupuolittuneeseen väkivaltaan sekä kannustaa päättäjiä, viranomaisia, yrityksiä, muita toimijoita sekä yksilöitä konkreettisiin toimiin väkivallan ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa.

Naantalin kaupunki on nostanut Oranssit päivät -kampanjaa esiin valaisemalla taiteilija Jani Rättyän Hautuja-teoksen (2018) oranssiksi. Hautuja on hohtanut oranssina kampanja-aikana muutaman päivän ajan jo vuodesta 2020 alkaen. Tänä vuonna Hautuja on valaistu oranssiksi 25.11., 30.11.–5.12. ja 7.–10.12.

Naantalin seurakunta valaisee seurakuntakeskuksen julkisivun oranssiksi. Teeman mukaisesti tilansa valaisevat myös Hautujan risteyksessä sijaitseva Kotipalvelu Alinan toimisto sekä Vanhankaupungin rannassa sijaitseva kahvila Amandis.

Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on soroptimistien toiminnan ytimessä

Oranssien päivien teema naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi on kansainvälisen soroptimistijärjestön, Soroptimist International, toiminnan keskeinen viesti. Naantalin soroptimistit ovat olleet alullepanijoina paikallisten rakennusten ja rakenteiden valaisemisessa viemällä viestiä kampanjasta eri organisaatioihin.

– On hienoa, että valaisukampanjaan ovat tulleet mukaan sekä Naantalin kaupunki että Naantalin seurakunta ja muutama yrityskin, iloitsee Naantalin soroptimistien varapresidentti Salla Miesvirta.

Soroptimistit pitävät tärkeänä, että viesti kampanjan tarkoituksesta leviää laajalle yleisölle, jotta monien naisten ja tyttöjen Suomessakin kokema, ja monimuotoinen, väkivalta saadaan loppumaan.

– On tärkeä myös tietää, että väkivallan uhreille on apua tarjolla. Naantalin soroptimisteilla on pääkirjastossa kampanjan aikana piste, josta saa tietoa apua tarjoavista tahoista, Miesvirta kertoo.

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa sekä edistää erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.