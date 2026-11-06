Helsinki tarvitsee uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä
19.11.2026 13:05:59 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin perhehoito järjestää keskiviikkona 2. joulukuuta infotilaisuuden, jossa kerrotaan perhehoidon eri muodoista, kuten sijaisvanhemmuudesta ja tuki- ja vastaanottoperhetoiminnasta.
Tilaisuudessa on paikan päällä myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta perhehoidon polustaan ja kokemuksistaan. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki perhehoidon eri toimintamuodoista kiinnostuneet.
Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 2.12.2026 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A). Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tulee tehdä tiistaihin 1.12.2026 klo 16 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi.
Monenlaiset perheet sopivat perhehoitajiksi
Perhehoitajana voivat toimia niin sinkut, pariskunnat kuin lapsiperheetkin. Perhehoitajalta ei edellytetä tiettyä koulutusta. Annamme valmennusta tehtävään ja kuljemme perhehoitajan rinnalla.
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin hän haluaa sitoutua:
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tukiperheeksi viikonlopun ajaksi
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sijaisperheen lomasijaiseksi
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työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
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kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana.
Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt:
Anu Turri, perhehoidon päällikkö
anu.turri@hel.fi, puh. 09 310 43294
Tukiperheiden haastattelupyynnöt:
Teemu Tuominen, lapsiperhepalvelujen päällikkö
teemu.tuominen@hel.fi, puh. 040 5637851
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
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