Miltä tuntuisi herätä energisenä, motivoituneena ja tasapainoisena? Aivojen omat välittäjäaineet vaikuttavat merkittävästi mielialaamme, jaksamiseemme, ihmissuhteisiimme ja kykyymme keskittyä. Näiden luonnollisten "superaineiden" toimintaa voi myös oppia tukemaan omilla valinnoillaan.

Dopamiini lisää motivaatiota ja auttaa saavuttamaan tavoitteita. Oksitosiini vahvistaa yhteyttä muihin ihmisiin. Serotoniini tukee hyvää mielialaa ja energisyyttä, kun taas endorfiinit lievittävät stressiä ja lisäävät hyvinvoinnin tunnetta. Liikunta, luonnossa oleminen, yhteisöllisyys ja merkityksellinen tekeminen vaikuttavat kaikki näiden aineiden tuotantoon.

Palkitun neurologin teos yhdistää uusimman aivotutkimuksen käytännönläheisiin harjoituksiin ja auttaa rakentamaan arjen rutiineja, jotka lisäävät energiaa, tasapainoa ja elämäniloa.

Neurotieteilijä TJ Powerin kehittämä DOSE on tutkimukseen perustuva toimintamalli, joka kannustaa ottamaan pieniä mutta vaikuttavia askelia kohti parempaa hyvinvointia hyödyntämällä neljän keskeisen välittäjäaineen voimaa: dopamiinia, oksitosiinia, serotoniinia ja endorfiineja.

Kirjassa tarkastellaan myös nykyihmisen elämäntapaa aivojen näkökulmasta. Valtaosan historiastaan ihmiset ovat eläneet luonnon keskellä, liikkuneet runsaasti ja tukeutuneet yhteisöihin selviytyäkseen. Nämä olosuhteet ovat osaltaan muovanneet aivojemme kemiaa. Nykyinen elämäntapa sen sijaan haastaa monia hyvinvointiamme tukevia järjestelmiä, mutta niitä voidaan vahvistaa tietoisilla arjen valinnoilla.

Teoksen sanoma on selkeä: hyvinvointi ei synny yhdestä tempusta, vaan aivoja ja kehoa kannattaa harjoittaa ja tukea johdonmukaisesti. DOSE-mallin avulla välittäjäaineiden toimintaa voidaan vahvistaa osana tavallista arkea, ihmissuhteita ja päivittäisiä valintoja.

Teoksen on suomentanut Nina Mäki-Kihniä.

DOSE, oikea annos ilmestyy painettuna sekä Panu Vauhkosen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 2.12.2026.

Arvostelukappaleet, pdf-vedokset ja lisätiedot: adele.couavoux@otava.fi