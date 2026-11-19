Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Nelli Myllylä on valittu Vuoden DigiSote-johtajaksi 2026
19.11.2026 14:56:41 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysjohtaja Nelli Myllylä on valittu Vuoden DigiSote-johtajaksi 2026. Palkinto myönnettiin Profession järjestämässä DigiSote-tapahtumassa 19.11.2026.
Nelli Myllylä palkittiin työstään sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edistämisessä. Perustelujen mukaan Myllylä on rohkea, määrätietoinen ja aikaansaava uudistaja, jonka työ sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edistämiseksi ei ole jäänyt vain suunnitelmien ja visioiden tasolle. Hänen johtamisensa tulokset näkyvät siellä, missä niillä on suurin merkitys – ammattilaisten arjessa ja palvelujen käytännön toteutuksessa.
– Myllylä saa koko ekosysteemin liikkeelle: ei pelkästään ammattilaisia, vaan myös julkisen sektorin edustajia ja opiskelijoita, sanoo palkinnon luovuttanut Amazon Web Servicesin terveydenhuollon toimialajohtaja Marja Oikarinen.
Vuoden DigiSote-johtajan valinnassa painotetaan poikkeuksellista sitoutumista ja saavutuksia terveydenhuollon digitalisaatiossa. Valintakriteereissä korostuvat muun muassa muutosten pitkäjänteinen läpivienti, innovatiiviset ja vaikuttavat ratkaisut digisoten arjessa sekä jatkuva osaamisen kehittäminen digitalisaation saralla.
"Uskon vahvasti yhdessä tekemiseen"
Myllylä aloitti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vuonna 2024 digitaalisen asioinnin projektijohtajana ja toimii nykyään kehitysjohtajana. Hän on ollut keskeisessä roolissa muun muassa Lunnan kehittämisessä. Lunna on digitaalinen asiointikanava, joka helpottaa asiointia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluun on rekisteröitynyt jo yli 300 000 käyttäjää.
Kehitysjohtajana Myllylä on vauhdittanut sosiaali- ja terveydenhuollon innovaationopeutta tänä syksynä Dipolissa järjestetyn SOTE AI Hackathonin avulla. Hänen johtamansa kehitys ja innovaatio -vastuualue ohjaa aktiivisesti eteenpäin sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisten työn automatisointia sekä esimerkiksi tekoälykirjurin käyttöönottoa.
– Olen valtavan innoissani ja kiitollinen tästä palkinnosta! Uskon vahvasti yhdessä tekemiseen, empatiaan, luovuuteen ja tavoitteellisuuteen kehittämisessä. Tulevina vuosina teknologia tarjoaa meille mahdollisuuden uudelleen ajatella asiakkaiden polkuja ja ammattilaisen työtä ja roolia. Tämän uuden tulevaisuuden onnistunut luominen vaatii jatkuvaa yhteistyötä omassa organisaatiossa ja laajalti ekosysteemissämme. Yhdessä pystymme rakentamaan soten uudelleen ja kestävästi, Myllylä sanoo.
Vuoden DigiSote-johtaja julkistettiin Profession DigiSote 2026 -tapahtumassa Vantaalla. Tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemaan digitalisaatiosta, teknologian mahdollisuuksista ja palvelujen kehittämisestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nelli MyllyläKehitysjohtaja / UtvecklingsdirektörPuh:+358 50 413 6936nelli.myllyla@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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