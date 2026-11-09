TKI-eurot on muutettava kasvuksi ja investoinneiksi
23.11.2026 08:00:00 EET | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Suomi on sitoutunut kasvattamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostuksia. Ratkaisevaa on, miten ne muuttuvat uudeksi osaamiseksi, teknologioiksi, yritysten investoinneiksi ja työpaikoiksi Suomessa. Pirkanmaalla tähän on vahva lähtökohta: korkeakoulujen, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö.
Tampereen seudulla toimii 15 kansainvälisen yrityksen merkittävää TKI-yksikköä, joista jokainen työllistää yli 80 henkilötyövuotta. Niiden ympärille rakentuneissa verkostoissa kohtaavat korkeatasoinen tutkimus, suuret yritykset sekä pk- ja kasvuyritykset. Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteissa 2027–2031 tätä vahvuutta halutaan hyödyntää nykyistä järjestelmällisemmin koko Suomen kasvun vauhdittamisessa.
Julkisen rahoituksen on vauhditettava yksityisiä investointeja
Suomen TKI-tavoitteita ei saavuteta pelkästään julkisella rahoituksella. Julkisten panostusten pitää saada liikkeelle myös yritysten omia investointeja. Siksi korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä vahvistavaa rahoitusta tulisi suunnata nykyistä vahvemmin alueille, joilla yritykset tekevät merkittäviä TKI-investointeja.
Samalla pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tutkimusyhteistyöhön on parannettava. Veturiyritysten ympärille rakentuvat ekosysteemit tarjoavat pienemmille yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja testata teknologioita sekä rakentaa kansainvälisiä referenssejä. Pirkanmaa esittää veturiohjelmarahoituksen ja valtion ja kaupunkien ekosysteemisopimusten jatkamista.
Pitkäjänteinen tutkimus ja kaupallistaminen tarvitsevat toisiaan
Vaikuttavuus rakentuu pitkäjänteisyydelle. Yritykset ja korkeakoulut investoivat osaamiseen, tutkimusinfrastruktuureihin ja teknologioihin vuosiksi eteenpäin. Julkisen rahoituksen on oltava ennakoitavaa, kuten myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi korostaa.
Tutkimuksesta tarvitaan toimiva reitti soveltavaan tutkimukseen, pilotointiin, kaupallistamiseen ja teolliseen mittakaavaan. Suomen Akatemian rahoitus rakentaa uuden tiedon ja osaamisen perustaa. Business Finlandilla on keskeinen tehtävä yrityslähtöisessä TKI-toiminnassa ja tutkimustulosten hyödyntämisessä. Molempien riittävä rahoitus on turvattava.
”Tarvitsemme pitkäjänteisen ja vahvan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen perustan. Sen rinnalla on vahvistettava yritysyhteistyötä, tutkimustulosten kaupallistamista, pilotointia ja teollista skaalaamista. Kaupallistamisen rahoituksen tulee täydentää tutkimusrahoitusta. Näin luomme edellytyksiä sekä uusille tieteellisille läpimurroille että niiden muuttumiselle liiketoiminnaksi, investoinneiksi ja työpaikoiksi Suomessa”, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.
Suomen on uskallettava tehdä teknologisia valintoja
Pieni maa ei voi olla kaikessa paras. Suomen on tunnistettava osaamisalueet, joissa tutkimukselliset ja teolliset vahvuutemme kohtaavat kasvavan kansainvälisen kysynnän.
Pirkanmaalla näitä ovat erityisesti puolijohde- ja siruteknologiat, tekoäly ja data, automaatio, puolustus- ja kaksikäyttöteknologiat, avaruusteknologiat sekä energiamurroksen ratkaisut. Tampereen asemaa siruosaamisen keskittymänä on vahvistettava, ja Suomen on osallistuttava aktiivisesti EU siru-, data- ja tekoälyinvestointeihin. Näiden alojen osaaminen ja tuotantokyky vahvistavat myös Suomen ja Euroopan turvallisuutta.
Tutkimuksesta tuotantoon Suomessa
TKI-politiikka ja investointipolitiikka kuuluvat yhteen. Jos Suomessa kehitetty teknologia ja pilotti johtavat tuotannolliseen investointiin muualla, suuri osa taloudellisesta hyödystä syntyy Suomen ulkopuolella. Siksi myös sähköverkon kapasiteetti, kilpailukykyinen ja puhdas energia, teollisuusalueiden valmiudet sekä sujuva luvitus ja kaavoitus ratkaisevat TKI-panostusten vaikuttavuutta. Uusien teknologioiden skaalaamiselle on luotava edellytykset Suomessa.
”Julkiset tutkimus- ja TKI-panostukset on kohdennettava siten, että ne vahvistavat mahdollisimman vaikuttavasti Suomen osaamispääomaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Rahoituksen suuntaamisessa on tarkasteltava koko vaikuttavuuden ketjua uuden tiedon ja osaamisen syntymisestä niiden hyödyntämiseen yrityksissä ja koko yhteiskunnassa”, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Mika Hannula.
Pirkanmaan viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: pidetään kiinni pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta ja vahvistetaan reittiä tutkimuksesta kaupallistamiseen, yritysten investointeihin ja teolliseen tuotantoon. Näin julkinen TKI-rahoitus houkuttelee rinnalle yksityistä pääomaa ja rakentaa Suomen kasvua, vientiä ja turvallisuutta.
Yhteyshenkilöt
Keijo Hämäläinen
Rehtori
Tampereen yliopisto
keijo.hamalainen@tuni.fi
Mika Hannula
Rehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
mika.hannula@tuni.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan yhteiseen edunvalvontaryhmään kuuluvat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseutu, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Business Tampere, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden tarkoituksena on tuoda esiin valtakunnallisesti päätettäviä asioita, joilla voidaan varmistaa kasvua koko Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan kasvu tarvitsee aikuiskoulutusta – osaamisen uudistamisesta on tehtävä hallitusohjelman ydinkysymys9.11.2026 08:29:43 EET | Tiedote
Pirkanmaan yritysten kasvu ja työikäisten mahdollisuudet pysyä mukana työelämässä edellyttävät toimivaa aikuiskoulutusta. Seuraavan hallituksen koulutuspoliittisia ratkaisuja on arvioitava myös tästä näkökulmasta: miten ne auttavat työntekijää siirtymään uusiin tehtäviin ja yritystä saamaan tarvitsemaansa osaamista?
Sopimuksellinen kaupunkipolitiikka tukee valtion ja kaupunkien yhteisten tavoitteiden saavuttamista3.11.2026 15:07:55 EET | Tiedote
Suomen kasvu syntyy suurissa kaupungeissa. Valtion tehtävänä on luoda edellytykset sille, että kaupungit voivat täysimääräisesti kantaa osansa Suomen taloudellisesta kasvusta ja hyvinvoinnin ylläpidosta. Kumppanuuteen ja sopimuksellisuuteen perustuva kaupunkipolitiikka on siksi yksi Suomen tulevaisuuden tärkeimmistä menestystekijöistä.
Raidereformin hyödyt uhkaavat jäädä vajaiksi ilman valtion tukea lähijunaliikenteelle20.10.2026 08:55:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallinen raidereformi tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa kaupunkiseutujen kasvua, työmarkkinoiden toimivuutta ja kestävää liikkumista. Tampereen seudulla lähijunaliikenteen kehittämiselle on jo vahva pohja, mutta suunnitelmien toteutuminen uhkaa jäädä puolitiehen ilman valtion rahoitusta. Raidereformin yhteydessä on varmistettava, että valtio osallistuu myös uusien seudullisten lähijunayhteyksien rahoittamiseen.
Pirkanmaan tiehankkeet poistavat kansallisen tason pullonkauloja – seuraavana listalla on vt 12 Alasjärvi–Huutijärvi5.10.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Valtatien 12 osuus Alasjärvi–Huutijärvi (Tampere–Kangasala) välittää enimmillään yli 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä on kaksi kertaa yli kaksikaistatien laskennallisen kapasiteetin. Tieosuuden nelikaistaistus on Pirkanmaan edunvalvontaryhmän yhteinen kärkihanke. Kyseessä on maan päätieverkon pahin pullonkaula ja maan kannattavin yhteysvälihanke (H/K 2,9).
Osaaminen ratkaisee, ei maahantulon lupaperuste24.9.2026 10:16:47 EEST | Tiedote
Pirkanmaan kasvu rakentuu uudistuvalle teollisuudelle, puolijohde- ja siruosaamiselle, data- ja tekoälyratkaisuille, puolustus- ja kaksikäyttöteknologioille sekä vahvalle palvelusektorille. Näiden alojen kehitys edellyttää osaavaa työvoimaa. Kotimaisen koulutuksen vahvistaminen on välttämätöntä, mutta se ei yksin riitä tulevien vuosien tarpeisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme