Tampereen seudulla toimii 15 kansainvälisen yrityksen merkittävää TKI-yksikköä, joista jokainen työllistää yli 80 henkilötyövuotta. Niiden ympärille rakentuneissa verkostoissa kohtaavat korkeatasoinen tutkimus, suuret yritykset sekä pk- ja kasvuyritykset. Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteissa 2027–2031 tätä vahvuutta halutaan hyödyntää nykyistä järjestelmällisemmin koko Suomen kasvun vauhdittamisessa.

Julkisen rahoituksen on vauhditettava yksityisiä investointeja

Suomen TKI-tavoitteita ei saavuteta pelkästään julkisella rahoituksella. Julkisten panostusten pitää saada liikkeelle myös yritysten omia investointeja. Siksi korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä vahvistavaa rahoitusta tulisi suunnata nykyistä vahvemmin alueille, joilla yritykset tekevät merkittäviä TKI-investointeja.

Samalla pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tutkimusyhteistyöhön on parannettava. Veturiyritysten ympärille rakentuvat ekosysteemit tarjoavat pienemmille yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja testata teknologioita sekä rakentaa kansainvälisiä referenssejä. Pirkanmaa esittää veturiohjelmarahoituksen ja valtion ja kaupunkien ekosysteemisopimusten jatkamista.

Pitkäjänteinen tutkimus ja kaupallistaminen tarvitsevat toisiaan

Vaikuttavuus rakentuu pitkäjänteisyydelle. Yritykset ja korkeakoulut investoivat osaamiseen, tutkimusinfrastruktuureihin ja teknologioihin vuosiksi eteenpäin. Julkisen rahoituksen on oltava ennakoitavaa, kuten myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi korostaa.

Tutkimuksesta tarvitaan toimiva reitti soveltavaan tutkimukseen, pilotointiin, kaupallistamiseen ja teolliseen mittakaavaan. Suomen Akatemian rahoitus rakentaa uuden tiedon ja osaamisen perustaa. Business Finlandilla on keskeinen tehtävä yrityslähtöisessä TKI-toiminnassa ja tutkimustulosten hyödyntämisessä. Molempien riittävä rahoitus on turvattava.

”Tarvitsemme pitkäjänteisen ja vahvan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen perustan. Sen rinnalla on vahvistettava yritysyhteistyötä, tutkimustulosten kaupallistamista, pilotointia ja teollista skaalaamista. Kaupallistamisen rahoituksen tulee täydentää tutkimusrahoitusta. Näin luomme edellytyksiä sekä uusille tieteellisille läpimurroille että niiden muuttumiselle liiketoiminnaksi, investoinneiksi ja työpaikoiksi Suomessa”, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Suomen on uskallettava tehdä teknologisia valintoja

Pieni maa ei voi olla kaikessa paras. Suomen on tunnistettava osaamisalueet, joissa tutkimukselliset ja teolliset vahvuutemme kohtaavat kasvavan kansainvälisen kysynnän.

Pirkanmaalla näitä ovat erityisesti puolijohde- ja siruteknologiat, tekoäly ja data, automaatio, puolustus- ja kaksikäyttöteknologiat, avaruusteknologiat sekä energiamurroksen ratkaisut. Tampereen asemaa siruosaamisen keskittymänä on vahvistettava, ja Suomen on osallistuttava aktiivisesti EU siru-, data- ja tekoälyinvestointeihin. Näiden alojen osaaminen ja tuotantokyky vahvistavat myös Suomen ja Euroopan turvallisuutta.

Tutkimuksesta tuotantoon Suomessa

TKI-politiikka ja investointipolitiikka kuuluvat yhteen. Jos Suomessa kehitetty teknologia ja pilotti johtavat tuotannolliseen investointiin muualla, suuri osa taloudellisesta hyödystä syntyy Suomen ulkopuolella. Siksi myös sähköverkon kapasiteetti, kilpailukykyinen ja puhdas energia, teollisuusalueiden valmiudet sekä sujuva luvitus ja kaavoitus ratkaisevat TKI-panostusten vaikuttavuutta. Uusien teknologioiden skaalaamiselle on luotava edellytykset Suomessa.

”Julkiset tutkimus- ja TKI-panostukset on kohdennettava siten, että ne vahvistavat mahdollisimman vaikuttavasti Suomen osaamispääomaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Rahoituksen suuntaamisessa on tarkasteltava koko vaikuttavuuden ketjua uuden tiedon ja osaamisen syntymisestä niiden hyödyntämiseen yrityksissä ja koko yhteiskunnassa”, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Mika Hannula.

Pirkanmaan viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: pidetään kiinni pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta ja vahvistetaan reittiä tutkimuksesta kaupallistamiseen, yritysten investointeihin ja teolliseen tuotantoon. Näin julkinen TKI-rahoitus houkuttelee rinnalle yksityistä pääomaa ja rakentaa Suomen kasvua, vientiä ja turvallisuutta.