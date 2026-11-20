EU:n sosiaaliturva-asetuksilla yhteensovitetaan sosiaaliturvaa tilanteissa, joissa henkilö liikkuu Suomen ja muiden EU-maiden välillä. Säännöksiä sovelletaan myös Eta-maiden ja Sveitsin kanssa sekä tietyissä tilanteissa, joissa henkilö liikkuu Suomen ja Ison-Britannian välillä. Tavoitteena on varmistaa, että henkilön sosiaaliturvaoikeudet säilyvät hänen liikkuessaan maasta toiseen.

Muutoksia tulossa muun muassa työttömyysturvaan ja sairaanhoitoetuuksiin

Työttömyysturvassa muutoksia tulee jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden työttömyysturvan edellytyksiin sekä siihen, mikä valtio vastaa asuinvaltionsa ulkopuolella työskennelleen henkilön työttömyysturvasta.

Muutokset koskevat myös sairaanhoitoetuuksia, pitkäaikaishoitoetuuksia ja perhe-etuuksia tilanteissa, joissa henkilö liikkuu jäsenvaltioiden välillä.

Lisäksi asetuksessa on tarkennettu sääntöjä, jotka koskevat lähetettyjen työntekijöiden ja useassa maassa työskentelevien sosiaaliturvan määräytymistä ja toimeenpanoa. Muutoksilla pyritään osaltaan varmistamaan, että etuudet myönnetään ajallaan EU:n sääntöjen mukaisesti työnteon perusteella määräytyvästä valtiosta. Lähetettyjä työntekijöitä ja useassa maassa työskenteleviä koskevista muutoksista on lisätietoa Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla.

EU-asetuksen muutokset mahdollistavat nykyistä laajemman tiedonvaihdon jäsenvaltioiden välillä. Tietoja voidaan vaihtaa, jotta varmistetaan etuuksien asianmukainen toimeenpano sekä ehkäistään virheitä ja väärinkäytöksiä.

Muutokset voimaan kahden vuoden päästä

EU:n sosiaaliturva-asetusta koskeva muutosasetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 27.10.2026, ja se tuli voimaan 1.11.2026. Pääosaa muutoksista aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1.11.2028. Kahden vuoden siirtymäaika antaa jäsenvaltioille aikaa valmistella muutosten toimeenpanoa.

Muutosten toimeenpano edellyttää muutoksia sähköiseen järjestelmään, jonka avulla eri maiden viranomaiset vaihtavat tietoja, jotta maiden välillä liikkuvien henkilöiden etuuksia voidaan toimeenpanna.

Euroopan komissio valmistelee lisäksi muutoksia tarkentavia täytäntöönpanoasetuksia. Myös Suomen kansallisiin etuuslakeihin on tulossa joitakin muutoksia. Eta-maiden, Sveitsin ja Ison-Britannian osalta muutosten soveltaminen edellyttää erillisiä hyväksymismenettelyjä.

Kela päivittää tarkemmat tiedot muutosten vaikutuksista eri etuuksiin niitä koskeville kela.fi-sivuille, kun toimeenpano etenee.

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