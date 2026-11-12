Villa on supermateriaali ja älykuitu – 30 yritystä on mukana rakentamassa Suomessa tuotetusta villasta tulevaisuuden menestystarinaa
23.11.2026 09:47:33 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Suomessa tuotetulle villalle rakennetaan vahvaa kansallista ja kansainvälistä brändiä. Suomivilla – suomalainen villaosaaminen maailmalle -hanke nostaa villan kilpailukykyä, vauhdittaa tekstiilialan vihreää siirtymää ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.
”Suomessa tuotettu villa on ekologinen ja vastuullinen supermateriaali, jolla on valtava, vielä hyödyntämätön potentiaali. Kuluttajien kiinnostus vastuullisia ja luonnonmukaisiamateriaaleja kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja juuri nyt on Suomivillan hetki nostaa Suomessa tuotettu villa markkinoille”, sanoo projektipäällikkö Hanne Laasonen Laurea-ammattikorkeakoulusta.
Villa vastaa hyvin kasvavaan kysyntään uusiutuvista, teknisesti monipuolisista ja vastuullisesti tuotetuista materiaaleista. Suomivillassa etsitään tutkimuksen keinoin ratkaisuja, joilla villan jalostusarvoa voidaan nostaa, uusia käyttökohteita kehittää ja koko arvoketjun kannattavuutta vahvistaa. Lisäksi tutkitaan Suomessa tuotetun villan laatuominaisuuksia sekä kehitetään muun muassa jäljitettävyyttä, villan pesuratkaisuja ja sivu- ja jätevirtojen hyödyntämistä.
”Kuitututkimuksella täydennetään puuttuvia palasia ja yhdistetään niitä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin suomalaisen villan moninaisista ominaisuuksista ja potentiaalista”, kertoo tuntiopettaja Minna Varheenmaa Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK).
TAMKin tekstiililaboratoriossa tutkitaan villan ominaisuuksia niin kuituna, lankana kuin kankaanakin. TAMKissa on pitkän linjan osaamista tekstiilien laadun ja suorituskyvyn tutkimuksesta sekä eri kuitumateriaalien ominaisuuksista.
Yritykset kehittämässä arvoketjua yhdessä
Euroopan unionin osarahoittaman Suomivilla-hankkeen taustalla on poikkeuksellisen laaja yritysverkosto. Mukana on 30 yritystä koko villan arvoketjusta lampureista tekstiili- ja muotialan toimijoihin maanlaajuisesti. Lisäksi neljä ammattikorkeakoulua ja joukko muita alan toimijoita yhdistävät voimansa Suomivillassa.
Yritysten mukaan yhteistyö on välttämätöntä, jotta suomalaisen villan saatavuutta, laatua ja jalostusastetta voidaan nostaa uudelle tasolle.
”Kuluttajat ja asiakkaat odottavat yhä enemmän vastuullisia, laadukkaita ja jäljitettäviä materiaaleja. Suomivilla tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita suomalaisesta raaka-aineesta ja samalla vahvistaa kotimaisen tekstiilialan kilpailukykyä”, sanoo Kristina Öhrnberg, Global Sourcing & Production Director Reimalta.
Suomivillassa rakennetaan perustaa sille, että Suomessa tuotettu villa tunnetaan tulevaisuudessa laadukkaana, vastuullisena ja jäljitettävänä materiaalina niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Suomivilla – suomalainen villaosaaminen maailmalle
Toteuttajat: Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu
Yritykset: 30 yritystä on mukana rahoittamassa ja kehittämässä toimintaa.
Kesto: 9/2026–12/2028
Rahoittaja: Itä-Suomen Elinvoimakeskus (EAKR)
Tutustu hankkeeseen Laurean verkkosivuilla: Suomivilla – suomalainen villaosaaminen maailmalle
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanne LaasonenProjektipäällikkö, Suomivilla – suomalainen villaosaaminen maailmalle -hankeLaurea-ammattikorkeakouluPuh:050 4794 589hanne.laasonen@laurea.fi,
Minna VarheenmaaTuntiopettaja | Rakennettu ympäristö ja biotalousTampereen ammattikorkeakouluPuh:050 5251 661minna.varheenmaa@tuni.fi
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Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
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