”Suomessa tuotettu villa on ekologinen ja vastuullinen supermateriaali, jolla on valtava, vielä hyödyntämätön potentiaali. Kuluttajien kiinnostus vastuullisia ja luonnonmukaisiamateriaaleja kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja juuri nyt on Suomivillan hetki nostaa Suomessa tuotettu villa markkinoille”, sanoo projektipäällikkö Hanne Laasonen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Villa vastaa hyvin kasvavaan kysyntään uusiutuvista, teknisesti monipuolisista ja vastuullisesti tuotetuista materiaaleista. Suomivillassa etsitään tutkimuksen keinoin ratkaisuja, joilla villan jalostusarvoa voidaan nostaa, uusia käyttökohteita kehittää ja koko arvoketjun kannattavuutta vahvistaa. Lisäksi tutkitaan Suomessa tuotetun villan laatuominaisuuksia sekä kehitetään muun muassa jäljitettävyyttä, villan pesuratkaisuja ja sivu- ja jätevirtojen hyödyntämistä.

”Kuitututkimuksella täydennetään puuttuvia palasia ja yhdistetään niitä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin suomalaisen villan moninaisista ominaisuuksista ja potentiaalista”, kertoo tuntiopettaja Minna Varheenmaa Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK).

TAMKin tekstiililaboratoriossa tutkitaan villan ominaisuuksia niin kuituna, lankana kuin kankaanakin. TAMKissa on pitkän linjan osaamista tekstiilien laadun ja suorituskyvyn tutkimuksesta sekä eri kuitumateriaalien ominaisuuksista.

Yritykset kehittämässä arvoketjua yhdessä

Euroopan unionin osarahoittaman Suomivilla-hankkeen taustalla on poikkeuksellisen laaja yritysverkosto. Mukana on 30 yritystä koko villan arvoketjusta lampureista tekstiili- ja muotialan toimijoihin maanlaajuisesti. Lisäksi neljä ammattikorkeakoulua ja joukko muita alan toimijoita yhdistävät voimansa Suomivillassa.

Yritysten mukaan yhteistyö on välttämätöntä, jotta suomalaisen villan saatavuutta, laatua ja jalostusastetta voidaan nostaa uudelle tasolle.

”Kuluttajat ja asiakkaat odottavat yhä enemmän vastuullisia, laadukkaita ja jäljitettäviä materiaaleja. Suomivilla tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita suomalaisesta raaka-aineesta ja samalla vahvistaa kotimaisen tekstiilialan kilpailukykyä”, sanoo Kristina Öhrnberg, Global Sourcing & Production Director Reimalta.

Suomivillassa rakennetaan perustaa sille, että Suomessa tuotettu villa tunnetaan tulevaisuudessa laadukkaana, vastuullisena ja jäljitettävänä materiaalina niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Suomivilla – suomalainen villaosaaminen maailmalle

Toteuttajat: Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu

Yritykset: 30 yritystä on mukana rahoittamassa ja kehittämässä toimintaa.

Kesto: 9/2026–12/2028

Rahoittaja: Itä-Suomen Elinvoimakeskus (EAKR)

Tutustu hankkeeseen Laurean verkkosivuilla: Suomivilla – suomalainen villaosaaminen maailmalle