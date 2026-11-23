Hallinto-oikeuden ylituomari on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa hallinto-oikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.

Helsingin hallinto-oikeus on yksi maan kuudesta yleisestä hallinto-oikeudesta. Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­den tuo­mio­pii­riin kuu­lu­u Uu­den­maan maakunta, jossa asukkaita on yhteensä noin 1 800 000. Hallinto-oikeus kä­sit­te­lee ja rat­kai­see jul­kis­hal­lin­non pää­tök­sis­tä teh­ty­jä va­li­tuk­sia ja hal­lin­to­rii­ta-asioi­ta. Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään myös koko maan arvonlisävero-, valmistevero- ja tulliasiat.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on ID: 26504