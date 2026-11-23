Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin virka tulee avoimeksi
23.11.2026 09:45:13 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin virka tulee avoimeksi 1.8.2027 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 17.12.2026.
Hallinto-oikeuden ylituomari on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari johtaa hallinto-oikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.
Helsingin hallinto-oikeus on yksi maan kuudesta yleisestä hallinto-oikeudesta. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluu Uudenmaan maakunta, jossa asukkaita on yhteensä noin 1 800 000. Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee julkishallinnon päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero-, valmistevero- ja tulliasiat.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on ID: 26504
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Yhteyshenkilöt
kansliapäällikkö Jenny Rebold, korkein hallinto-oikeus, p. 029 56 40200, sähköposti: etunimi.sukunimi@oikeus.fi
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