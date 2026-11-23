Kutsu DEMO Talks 25.11.2026 Perheellistyminen, mielenterveys ja synnytyspelot
23.11.2026 11:49:11 EET | Työterveyslaitos | Kutsu
Tervetuloa DEMOGRAPHY Talks -webinaariin 25.11.2026 klo 14–15. Webinaarin aiheena on "Perheellistymisen haasteita – mitä todella tiedämme mielenterveyden ja synnytyspelon yhteyksistä lastensaantiin?" Äänessä tutkijat Sanna Kailaheimo-Björkqvist ja Mika Gissler.
DEMOGRAPHY-ohjelman mediakutsu
Tervetuloa DEMOGRAPHY Talks - webinaariin
25.11.2026 14:00 - 15:00
Perheellistymisen haasteita – mitä todella tiedämme mielenterveyden ja synnytyspelon yhteyksistä lastensaantiin?
Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Suomessa samaan aikaan, kun syntyvyys on laskenut ja elinikäinen lapsettomuus yleistynyt. Samalla hedelmöityshoitojen tarve on edelleen kasvussa, ja tällä hetkellä niiden avulla syntyy maahamme vuosittain noin 2 500 lasta.
Hedelmöityshoidot sekä mielenterveysongelmien ja synnytyspelon kaltaiset haasteet ovat syvästi henkilökohtaisia, mutta myös väestökehityksen kannalta merkittäviä ilmiöitä. Jos ihmisten toivottua perheellistymistä halutaan tukea, niistä tarvitaan tutkittua tietoa oletusten sijaan. Ajankohtaista aihetta käsitellään webinaarissamme tutkimustiedon pohjalta.
Ohjelma
Kohti parisuhdetta ja vanhemmaksi tuloa – mikä merkitys mielenterveydellä on?
Sanna Kailaheimo-Björkqvist, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, FLUX
Synnytyspelon ja mielenterveyden ongelmien vaikutus lisääntymiseen
Mika Gissler, tutkimusprofessori, Turun yliopisto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, FLUX
Webinaarista julkaistaan tiivistelmä ja tallenne.
Lisätiedot: Jarna Lindroos, vuorovaikutusvastaava, FLUX-hanke, Turun Yliopisto
jarna.lindroos@utu.fi, +358 29 450 2273, +358 50 351 7248
FLUX-konsortio - Flux Consortium
DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoa a tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia. Webinaarissa esiteltäviä tutkimuksia rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Kulhavanhempi asiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358405486914kristiina.kulha@ttl.fi
Kuvat
Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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