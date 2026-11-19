Suomessa muodin historiaa tutkitaan vähän, mutta meillä sijaitsevat kokoelmat tarjoavat tutkimukselle erittäin mielenkiintoiset puitteet, sanoo Turun yliopiston väitöskirjatutkija Anni Shepherd.

Hän tutki väitöskirjassaan 1700-luvun naistenvaatteita erityisesti Porvoon museon, Turun kaupunginmuseon, Kansallismuseon ja Suomen merimuseon kokoelmista. Historiallisia vaatteita voidaan hyödyntää tieteellisen tutkimuksen lähteenä varsin monipuolisesti, väitöskirja osoittaa.

Suomalaisten museoiden kokoelmista löytyy uskomattoman hienoja tekstiiliaarteita, jotka ovat monille tuntemattomia, Shepherd sanoo.

– Historialliset muotivaatteet ovat esimerkki laajasta yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Samat vaatteiden valmistustekniikat, materiaalit ja tyylit olivat käytössä monessa eri Euroopan maassa. Suomessa naistenvaatteita valmistavat räätälit noudattivat saksalaista kiltaperinnettä.

Monia suomalaisten museokokoelmien tekstiili- ja vaate-esineitä ei ole tutkittu vuosikymmeniin. Englanninkielisen väitöskirjatyön yhtenä tavoitteena oli suomalaisten museokokoelmien esitteleminen maailmalaajuiselle yleisölle.

Materiaalinen lukutaito paljastaa historiallisten vaatteiden saloja

Historiallisen muodin tutkimus on kehittyvä tieteenlaji. Se kertoo meille paitsi vaatteista itsestään, myös niiden käyttäjistä ja tekijöistä.

Shepherdin monitieteinen tutkimustyö keskittyy historiallisiin muotivaatteisiin erityisesti kokeellisten ompeluprojektien ja niin kutsutun materiaalisen lukutaidon kehityksen kautta.

– Materiaalinen lukutaito on monipuolinen taito, jonka osaaminen on vähentynyt viime vuosikymmenien aikana, mutta jonka kehittäminen on erityisesti tekstiilien ja vaatteiden tutkijalle erittäin olennaista, Shepherd kertoo.

Materiaalista lukutaitoaan kehittämällä tutkija oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien ominaisuuksia, käyttötarkoituksia ja valmistusprosesseja.

– Taidon voi oppia ainoastaan käsittelemällä niin historiallisia kuin modernejakin tekstiilejä, sekä harjaannuttamalla ompelu- ja käsityötaitoja käytännönläheisen tekemisen kautta.

Näin tutkija oppii tulkitsemaan historiallisten vaatteiden tekotapoja, tunnistamaan esineisiin tehtyjä muutoksia ja ymmärtämään myös vaatteiden alkuperäisten käyttäjien kulutustottumuksia ja esteettisiä mieltymyksiä.

Historia tuo perspektiiviä myös nykyajan vaatteiden kulutukseen

Materiaalisen lukutaidon kehittämisestä on hyötyä myös jokapäiväisessä elämässä, sillä se opettaa suhtautumaan tekstiileihin ja vaatteiden kulutukseen vastuullisemmin.

Ennen vaatteita käytettiin vuosikymmenten ajan, koska niitä pystyi korjaamaan ja hyödyntämään uudestaan kerta toisensa jälkeen. Tekstiilit olivat sekä rahallisesti että kulttuurisesti arvokas osa ihmisten omaisuutta, kuten 1700-luvun perukirjat ja museokokoelmissa olevat vaatteet todistavat.

– Jos ajattelisimme kuluttajina enemmän ostamiemme vaatteiden käyttöikää ja korjausmahdollisuuksia, suhtautuisimme pikamuotiin nykyistä kriittisemmin. Moni meistä ei osaa tunnistaa, mistä kuiduista vaatteemme on tehty tai miten hyvin vaate kestää pesua ja käyttöä – korjaamisesta tai tuunaamisesta puhumattakaan.

Väitöstilaisuus 27. marraskuuta

MA, MA Anni Shepherd esittää väitöskirjansa ”Ghosts of Garments Past: Constructing Material Literacy through Small-scale Remaking Projects and the Close Reading of Extant Historical Garments” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 27.11.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus, luokkahuone 240, Pohjoisranta 11 A, Pori).

Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Peter McNeil (Sydneyn teknillinen yliopisto, Australia) ja kustoksena professori Anna Sivula (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kulttuuriperinnön tutkimus.

Väitöskirja Turun yliopiston julkaisuarkistossa Väitöstilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä