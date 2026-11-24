Anna Äärelän ohjaaman ja käsikirjoittaman Kolari-draamasarjan mysteeri kietoutuu Pohjoisen tyhjillä teillä tapahtuvan kohtalokkaan liikenneonnettomuuden ympärille. Emmi Parviainen, Olli Riipinen, Anni Iikkanen ja Noa Lange tekevät vaikuttavat roolityöt selviytymisen toivossa.

Hetkessä tavallinen matka päättyy, kun joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä ajautuu tuhoisaan autokolariin, jonka syyt ovat hämärän peitossa. Rikostutkinnan ohella Islan, Valterin, Eleonoran ja Mikaelin elämät liimautuvat kiinni toisiinsa selviytymisen toivossa. Kolaria kiertävän mysteerin lisäksi he ovat pakotettuja löytämään uuden tavan selvitä arkisista asioista ja katsomaan uutta elämäänsä raa’an rehellisesti. Esiin kaivetaan heikkoudet ja salaisuudet, joille he etsivät hyväksyntää ja rakkautta. Lopulta se, että juuri nämä ihmiset kohtaavat pohjoisen tyhjillä teillä, on osa heidän kohtaloaan.

Kolarin käsikirjoittaja-ohjaaja Anna Äärelä on tunnetumpi kirjailijana, valokuvaajana ja lyhytelokuvien ohjaajana. Kolari on hänen ensimmäinen pitkä draamasarjansa, jonka toteutuksessa näkyy hänen monipuolinen lahjakkuutensa.

"Kolarin tarinaa kuljettavat eteenpäin erilaiset kokemusmaailmat mutta tarkkaan mietitty juonikuvio. Kolari on suuri käännekohta siihen joutuvien ihmisten elämässä, joten tietenkin he kysyvät, mitä kolarissa oikeasti tapahtui, ja kuka siitä on lopulta vastuussa. Aika kuitenkin jatkaa kulkemistaan kolarinkin jälkeen, ja se on mielestäni sarjan mielenkiintoisin osuus alun shokin jälkeen. Toivon sarjan tarjoavan juonellisesti koukuttavan katsomiskokemuksen, mutta samalla minulle oli tärkeää sen visuaalinen maailma. Halusin sen kautta tuoda esiin hahmojen mielenmaisemaa sekä asioita, joita on vaikea pukea sanoiksi. Toivon katsojan nauttivan siitäkin puolesta, ja löytävän tästä fiktiivisestä rajakylästä paikan, jonne itsekin voi kadota hetkeksi", kuvailee Anna Äärelä sarjaa ja sen katsomiskokemusta.

Näyttelijä Emmi Parviainen nähdään sarjassa Eleonoran roolissa. Vaikka hän selviää kolarista fyysisesti vammoitta, järkkyy koko hänen maailmansa ja tulevaisuutensa. Hämmentynyt Eleonora on sarjassa suurten salaisuuksien äärellä.

”Oli ihanaa näytellä henkilöä, jolla on estoja ja epävarmuuksia, jotka vuotavat hänen suureen suruunsa ja tekevät hänestä vähän mahdottoman tapauksen. Surulla ei ole mittakaavaa eikä sääntöjä, eikä kukaan sure samalla tavalla kuin toinen. Käsiksessä kolahti juuri tämä kaunis ja erilainen surun kuvaus, jonka keskiössä on kiehtova elokuvallinen mysteeri”, kertoo roolistaan Emmi Parviainen.

Kolari avaa näyttävästi kotimaisten sarjojen vuoden 2027.

“Anna Äärelän debyyttisarja on jännittävä, koskettava ja inhimillinen kuusiosainen minisarja, jonka takana on pitkäjänteinen ja huolellinen kehittely. Sillä on myös vahva kansainvälinen elinkaari New8-kumppanuuden myötä. Sarja nähdään kahdeksassa sopimusmaassa: Pohjoismaissa, Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa. Odotamme innolla sarjan julkaisua. Uskomme, että tämän ainutlaatuisen tarinan vetovoima kantaa ja koskettaa katsojia laajasti meillä ja maailmalla” , sanoo sarjadraamojen tilaaja Suvi Mansnerus Yle draamasta.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Anna Äärelä

Pääosissa: Emmi Parviainen, Olli Riipinen, Anni Iikkanen, Noa Lange

Sarjan on Ylelle tuottanut Bufo Oy.

Kolari Yle Areenassa 1.1. ja Yle TV1:ssä 3.1. alkaen.

Kolarin nuoret tähdet Noa Lange ja Anni Iikkanen. Laura Mainiemi / Yle

Kuvat ja ennakkokatselut:

Yle Pressi

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