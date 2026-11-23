TAUSTATILAISUUS MEDIALLE: Suomen kuusi suurinta kaupunkia odottavat seuraavalta hallitukselta toimia kasvun vauhdittamiseksi
24.11.2026 09:00:00 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu
Yli kolmannes Suomen väestöstä asuu maan kuudessa suurimmassa kaupungissa. Ne ovat myös investointien, innovaatioiden ja osaamisen keskittymiä. Mitä seuraavalta hallitukselta tarvitaan, jotta kaupungit voivat vastata väestönkasvun, työllisyyden ja alueellisen eriytymisen haasteisiin? Kuutoskaupungit järjestävät keskiviikkona 2. joulukuuta kello 11 medialle taustatilaisuuden, jossa kaupungit esittelevät yhteisiä tavoitteitaan liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan.
Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun kaupungit odottavat seuraavalta hallitukselta päätöksiä, jotka vauhdittavat maan talouskasvua, vahvistavat kaupunkien investointikykyä ja tukevat työllisyyttä. Kaupungit esittävät muun muassa valtion ja kaupunkien strategisen yhteistyön eli allianssimallin vakiinnuttamista, kansallisesti merkittävien kaupunkien välisten raideyhteyksien kehittämistä, EU-rahoituksen nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä ja vahvempia toimia segregaation torjuntaan. Lisäksi kaupungit tavoittelevat uudistuksia koulutukseen, työllisyyspalveluihin ja maahanmuuttoon.
Median edustajat ovat tervetulleita kuutoskaupunkien yhteiseen taustatilaisuuteen, jossa pormestarit ja kaupunginjohtajat avaavat tavoitteiden taustoja ja perustelevat, miksi tavoitteiden toteutuminen on tärkeää koko Suomen tulevaisuudelle.
Aika: keskiviikko 2. joulukuuta kello 11–12, haastattelumahdollisuus kello 12–12.30.
Paikka: Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.
Puhujat:
• Helsingin pormestari Daniel Sazonov
• Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen
• Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen
• Tampereen pormestari Ilmari Nurminen
• Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava
• Turun pormestari Piia Elo
Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.
Ilmoittautuminen ja haastattelupyynnöt
Perjantaihin 27. marraskuuta kello 14 mennessä:
Helsingin kaupunginkanslia, ulkoinen viestintä, viestintäasiantuntija Johanna Snellman, s-posti: johanna.snellman@hel.fi ja puh. 040 843 0915.
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