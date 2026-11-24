Hämeen kauppakamari valitsi Wiitta Oy:n Vuoden jäsenyritykseksi
24.11.2026 08:45:30 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamarin hallitus on valinnut heinolalaisen Wiitta Oy:n Vuoden jäsenyritykseksi. ”Wiitta on hieno esimerkki yrityksestä, jossa pitkä kokemus ja uudistumiskyky kulkevat käsi kädessä. Yritys kehittää toimintaansa määrätietoisesti, investoi tulevaisuuteen ja on samalla aktiivisesti mukana rakentamassa alueen elinvoimaa”, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala toteaa.
Tunnustus julkistettiin Elinkeinoelämän foorumissa Lahdessa. Valinnan teki saatujen ehdotusten pohjalta kauppakamarin hallitus kokouksessaan 19.11. Yli 50-vuotias perheyritys Wiitta palkittiin pitkäjänteisestä uudistumisesta, investoinneista uuteen teknologiaan sekä aktiivisesta osallistumisesta kauppakamarin toimintaan.
Wiitta on heinolalainen, kolmannen polven perheyritys ja muovialan edelläkävijä. Yritys tunnetaan monipuolisena muovikomponenttien sopimusvalmistajana, putkiyhteistä ja suomalaisista talvileluista. Pitkän teollisen kokemuksen rinnalla yritys on uudistanut toimintaansa ja ottanut käyttöön uutta teknologiaa. Konkreettinen esimerkki uudistumisesta on mittava 3D-tulostusinvestointi. Uusi teknologia mahdollistaa aiempaa suurempien muovituotteiden valmistamisen kokonaisina kappaleina ja vähentää samalla materiaalihukkaa.
”Olemme tästä tunnustuksesta todella iloisia ja kiitollisia. Se kuuluu koko Wiitan väelle sekä sidosryhmille, jotka ovat vuosikymmenten aikana rakentaneet yrityksestämme sellaisen, että meillä on mahdollisuus uudistua. Perheyrityksessä katsotaan seuraavaan sukupolveen eikä seuraavaan kvartaaliin. Siksi uskallamme investoida uuteen teknologiaan, kuten suuren kokoluokan 3D-tulostukseen samalla, kun pidämme ruiskuvalun vahvana tukijalkana. Kauppakamariyhteisö on minulle ollut paikka, jossa pk-teollisuuden ääni kuuluu, ja olen oppinut siellä paljon muilta mukana olevilta yrittäjiltä”, Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen toteaa.
Pitkäaikaista aktiivisuutta kauppakamarissa
Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen on pitkäaikainen kauppakamaritoimija. Hän on toiminut Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan jäsenenä (vuosina 2016–2017), Teollisuusvaliokunnan puheenjohtajana (vuosina 2019–2025) ja tänä vuonna Teknologia- ja teollisuusvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi Viittanen on toiminut Keskuskauppakamarin Elinkeino- ja ilmastovaliokunnan jäsenenä (vuosina 2025–2026).
Viittanen on tuonut valiokuntatyöhön erityisesti pk-teollisuuden, kasvun ja uudistumisen näkökulmaa. Yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen, investoinnit uuteen teknologiaan sekä aktiivinen osallistuminen kauppakamaritoimintaan tekevät Wiitta Oy:stä vahvan esimerkin uudistuvasta hämäläisestä teollisuusyrityksestä.
Vuoden jäsenyrityksen valinnassa painotetaan yrityksen aktiivista tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämistä ja niiden asiakkaille tuottamaa lisäarvoa. Lisäksi arvioidaan osallistumista kauppakamarin toimintaan ja alueen elinvoiman edistämiseen, yrityksen arvostusta henkilöstön, sidosryhmien ja toimialan keskuudessa sekä talouden vakautta.
”Haluamme tunnustuksella antaa arvoa tehdylle työlle ja kannustaa jatkamaan hyvää työtä yhteisen asian eteen. Samalla haluamme kannustaa jäsenkuntaamme aktiivisuuteen ja tuoda esiin alueemme monipuolista osaamista”, Vanhala toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen, p. 040 581 8958
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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