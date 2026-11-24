Euroopan johtaviin puutarha-alan toimijoihin kuuluva Kekkilä-BVB halusi Dynamics 365 -ympäristölleen kumppanin, joka ei ainoastaan ylläpidä liiketoimintakriittistä järjestelmää, vaan auttaa kehittämään sitä jatkuvasti liiketoiminnan mukana. Fellowmind otti Dynamics 365 Finance & Operations -ympäristön sovellushallinnan ja kehityspalvelut haltuun vaiheistetusti kesken tärkeän sesongin. Nyt yhteistyö kattaa jatkuvan palvelun ja kehityksen lisäksi myös lisensoinnin, datan sekä tekoälyn hyödyntämisen.

Liiketoimintakriittinen järjestelmä tarvitsee jatkuvaa palvelua, johon voi luottaa

Kekkilä-BVB on kansainvälinen puutarha-alan toimija, jonka tuotteita toimitetaan yli sataan maahan. Yhtiön Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations -ympäristö tukee keskeisiä talouden, hankinnan, tuotannon, toimitusketjun ja logistiikan prosesseja kaikissa Kekkilä-BVB:n toiminta maissa.

Järjestelmän toimintavarmuus korostuu liiketoiminnassa, jossa kausivaihtelut ovat suuria. Erityisesti kevään ja alkukesän sesonki asettaa toimitusketjulle ja sitä tukeville järjestelmille korkeat käytettävyysvaatimukset. Häiriöiden nopealla ratkaisemisella on siksi aivan kriittinen yhteys liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Kekkilä-BVB halusi jatkuvan palvelun mallin, joka tarjoaa selkeät palvelutasot, tehokkaan ongelmanratkaisun ja riittävän Dynamics 365 -osaamisen myös vaativiin tilanteisiin. Samalla järjestelmää haluttiin kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan tarpeiden pohjalta.

Fellowmind valittiin yhdistämään jatkuva palvelu ja kehittäminen

Kekkilä-BVB arvioi useita vaihtoehtoja uudeksi kumppanikseen. Fellowmindin vahvuudeksi nousi kyky ymmärtää sekä asiakkaan senhetkiset haasteet että se, mihin ympäristöä haluttiin tulevaisuudessa kehittää.

Fellowmind pystyy yhdistämään jatkuvan Dynamics 365 -palvelun, sovelluskehityksen sekä laajemman Microsoft-teknologiaosaamisen samaan kumppanuuteen. Kansainväliselle Kekkilä-BVB:lle merkitystä oli myös Fellowmindin kansainvälisellä toimintamallilla ja paikallisella osaamisella muun muassa Suomessa ja Alankomaissa.

Fellowmind osoitti ymmärtävänsä sekä nykyiset haasteemme että sen, mihin haluamme ympäristöämme tulevaisuudessa kehittää. Emme etsineet vain tukipalvelua, vaan kumppania, joka pystyy ratkaisemaan arjen tarpeet ripeästi ja samalla kehittämään toimintaamme kanssamme pitkäjänteisesti.

Jukka Holm, Group CIO at Neova Oy

Hallittu palvelunsiirto turvasi jatkuvuuden

Kumppanin vaihtaminen liiketoimintakriittisessä ERP-ympäristössä vaatii huolellista valmistelua. Kekkilä-BVB tapauksessa palvelunsiirto toteutettiin lisäksi keskellä liiketoiminnan korkeasesonkia.

Fellowmind rakensi haltuunoton vaiheittain. Palvelun laajuuden, SLA-tasojen, roolien ja tukimallin määrittelyn jälkeen käytiin läpi dokumentaatio, järjestelmäympäristö, integraatiot sekä keskeiset liiketoimintaprosessit. Samalla tunnistettiin kriittiset työvaiheet, räätälöinnit ja mahdolliset riskit.

Ennen palveluvastuun vaihtoa Fellowmind työskenteli rinnakkain aiemman palveluntuottajan kanssa. Varjotuen aikana tiimi ratkaisi todellisia tukitilanteita, täydensi dokumentaatiota ja rakensi operatiiviset runbookit. Vastuu siirrettiin Fellowmindille vasta, kun valmius oli yhdessä varmistettu.

Jatkuva palvelu tuo ennakoitavuutta arkeen

Palvelunsiirron jälkeen Kekkilä-BVB:llä on yksi selkeä tukikanava, SLA-pohjainen toimintamalli ja nimetty kansainvälinen asiantuntijatiimi. Tukipyynnöt voidaan ratkaista suoraan tai ohjata nopeasti oikealle Dynamics 365 -asiantuntijalle Fellowmindin kansainvälisessä organisaatiossa.

Samalla ympäristön hallittavuus ja kehittämisen edellytykset ovat parantuneet. Yhteistyön keskeisiä hyötyjä ovat:

Ennakoitavampi jatkuva palvelu: selkeät kustannukset, palvelutasot, tukikanava ja vastuut.

selkeät kustannukset, palvelutasot, tukikanava ja vastuut. Nopeampi pääsy oikeaan osaamiseen: kansainvälinen Dynamics 365 -asiantuntijatiimi tukee myös vaativissa tilanteissa.

kansainvälinen Dynamics 365 -asiantuntijatiimi tukee myös vaativissa tilanteissa. Dokumentoitu ympäristö: prosessit, integraatiot, räätälöinnit ja toimintatavat eivät ole vain yksittäisten henkilöiden tiedon varassa.

prosessit, integraatiot, räätälöinnit ja toimintatavat eivät ole vain yksittäisten henkilöiden tiedon varassa. Suunnitelmallinen kehittäminen: kehitystarpeita voidaan priorisoida liiketoiminnan tavoitteiden perusteella ja viedä hallitusti tuotantoon.

Suurin hyöty meille on luottamus siihen, että tukipyynnöt etenevät ja ongelmat saadaan ratkaistua sovitussa ajassa. Meillä on nyt selkeä kustannustehokas palvelumalli, yksi kanava ja osaava tiimi, joka tuntee ympäristömme ja pystyy myös kehittämään sitä kanssamme.

Jukka Holm, Group CIO at Neova Oy

Jatkuvasta palvelusta kohti dataa ja tekoälyä

Kun jatkuvan palvelun perusta on kunnossa, Kekkilä-BVB ja Fellowmindin yhteistyö on laajentumassa uusille alueille. Tavoitteena on kehittää keskeisiä liiketoimintaprosesseja tehokkaammiksi ja automatisoidummiksi hyödyntämällä Microsoftin data- ja tekoälyteknologioita.

Syksyllä 2026 käynnistynyt D365 F&O x AI Accelerator tuo yhteen liiketoiminnan, prosessinomistajat ja teknologia-asiantuntijat. Työpajoissa tunnistetaan konkreettisia tekoälyn käyttökohteita, tutustutaan Dynamics 365 AI- ja Copilot-ominaisuuksiin sekä tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää AI-agentteja osana liiketoimintaprosesseja.

Yhteistyö alkoi Dynamics 365 jatkuvan palvelun haltuunotosta, mutta on kehittymässä laajemmaksi kumppanuudeksi. Toimiva jatkuva palvelu pitää liiketoimintakriittisen perustan kunnossa ja luo samalla pohjan jatkuvalle kehittämiselle, automaatiolle, datalle ja tekoälylle.