Tekoäly on jo paljon enemmän kuin teknologiatrendi. Miljoonat ihmiset käyttävät ChatGPT:tä, Claudea ja Microsoft Copilotia avustajinaan, kun taas teollisen tekoälyn kehitys on vasta pääsemässä vauhtiin. Infrastruktuuria rakennetaan nyt ennätystahtia, ja uusiin datakeskuksiin investoidaan maailmanlaajuisesti satoja miljardeja euroja. Missä kehityksessä mennään ja mitkä ratkaisut ratkaisevat seuraavan vaiheen?

Uusi arkkitehtuuri tekoälyn aikakaudelle

Tekoälyssä ei ole kyse vain suuremmasta laskentatehosta. Uusi aikakausi edellyttää kokonaan uudenlaista infrastruktuuriarkkitehtuuria. Koskaan aiemmin näin monen suurtehoprosessorin eli GPU:n ei ole tarvinnut toimia yhdessä näin pienessä tilassa. Jopa valonnopeus voi hidastaa supersirujen yhteistyötä, jos niiden väliset etäisyydet kasvavat liian suuriksi.

Tämä muuttaa datakeskusten suunnittelua perusteellisesti. Prosessorien suuri tiheys edellyttää uusia ratkaisuja jäähdytykseen ja sähkönjakeluun. Suora nestejäähdytys sirulle ja tasavirran käyttö vaihtovirran sijaan ovat pitkään olleet erikoisratkaisuja. Nyt ne ovat tulleet datakeskuksiin teollisessa mittakaavassa.

Suuret pilvipalveluyritykset eli hyperskaalaajat käyvät kilpajuoksua valtavilla investoinneilla. Tänä vuonna investointien arvioidaan olevan noin 725 miljardia dollaria, mikä vastaa suunnilleen Belgian bruttokansantuotetta. Kilpailu ei koske vain sitä, kuka pystyy tarjoamaan tehokkaimman infrastruktuurin ajoissa. Myös tekniset toteutusmallit kilpailevat keskenään, ja laskentatehon sekä energiankulutuksen välinen ristiriita on ratkaistava mahdollisimman tehokkaasti.

Rittalin teknologiajohtaja Philipp Guth kuvaa haastetta näin: “Jokainen uusi sirusukupolvi tuo valtavan suorituskykyloikan entistä pienempään tilaan. Jopa valonnopeus, joka on valokuidussa tapahtuvan tiedonsiirron fyysinen raja, on käytännössä liian hidas. Jo lyhyillä etäisyyksillä syntyy pieniä viiveitä. Se kuulostaa vähäiseltä, mutta muuttuu nopeasti kalliiksi. GPU:t ovat koko datakeskuksen arvokkain resurssi, ja niiden käyttöasteen on oltava mahdollisimman korkea.”

Kun ilma ei enää riitä

Kasvavat laskentatehovaatimukset asettavat uusia vaatimuksia palvelinkaappien, jäähdytysjärjestelmien ja sähkönjakelun suunnittelulle. Palvelinkaapit eli räkit muodostavat datakeskuksen selkärangan. Rittal toimittaa yksin hyperskaalaajille vuosittain noin 180 000 tällaista järjestelmäkaappia, ja määrä kasvaa voimakkaasti. Tulevaisuudessa räkit ovat aiempaa leveämpiä ja suunniteltu suoraan nestejäähdytystä varten.

Ilmajäähdytyksellä voidaan poistaa lämpöä noin 30 kilowattiin asti yhtä räkkiä kohden. Nykyaikaiset tekoälyjärjestelmät ylittävät jo selvästi 100 kilowatin tehon, ja markkinoilla keskustellaan yli megawatin räkkitehoista. Siksi vesi on vietävä suoraan sirujen lähelle. Guth havainnollistaa asiaa: “Koimme saman fysikaalisen ilmiön äskettäisen helleaallon aikana. Kumpi viilentää tehokkaammin, tuuletin vai hyppy viileään veteen?”

Kun jokainen watti merkitsee

Näillä tehotiheyksillä myös sähkönsyötön jokainen osa on optimoitava. Nykyisin vaihtovirta hallitsee, koska sitä on helppo käsitellä, mutta siihen liittyy energiahäviöitä. Tekoälydatakeskuksissa nämä häviöt korostuvat. Siksi tasavirta on yhä kiinnostavampi vaihtoehto, ensin räkin sisällä ja myöhemmin koko ketjussa sähköverkosta palvelimelle.

“Hyperskaalaajat ja Open Compute Projectin eli OCP:n konseptit näyttävät suunnan tulevaisuuteen”, Guth toteaa. “Kokemuksemme mukaan myös muut datakeskusoperaattorit seuraavat niitä. Näin tapahtuu esimerkiksi nopeasti kasvavassa colocation-liiketoiminnassa, jossa datakeskustilaa tarjotaan asiakkaille vuokrattavaksi.”

OCP-aloitteessa alan suuret toimijat kehittävät yhdessä avoimia standardeja tulevaisuuden datakeskusinfrastruktuurille. Rittal on ollut mukana edistämässä Open Rack -standardia. Nyt yhtiö on esitellyt OCP-yhteensopivan kokonaisratkaisun, joka yhdistää jäähdytyksen, palvelinkaapit ja sähkönsyötön yhdeksi järjestelmäksi.

20 000 kannettavan tietokoneen teho yhdessä kaappirivistössä

Ratkaisu yhdistää suoran nestejäähdytyksen, räkin ja sähkönsyötön standardoiduksi moduuliksi. Näin voidaan vähentää energiahäviöitä, lyhentää asennusaikoja ja pienentää suurten tekoälyinfrastruktuurien rakentamisen monimutkaisuutta. Järjestelmän 800 voltin tasavirtateknologiaa käytetään jo sähköajoneuvojen korkeajänniteakuissa ja tasavirtalatauksessa.

Hieman ruotsalaista modulaarista vaatekaappia suurempi moduuli tarjoaa infrastruktuurin yhden megawatin teholle. Se vastaa noin 20 000 tavallisen kannettavan tietokoneen tehontarvetta. “Vähennämme häviöitä ja helpotamme skaalautuvuutta sekä huoltoa, jotta tekoälyvalmis infrastruktuuri voidaan ottaa käyttöön nopeammin ja teollisessa mittakaavassa”, Guth sanoo.

Rittal tuo näin hyväksi todetun järjestelmäajattelunsa suurteholaskentaan ja hyperscale-ympäristöihin: yhteensopivat, pitkälle standardoidut moduulit yhdistyvät korkeaan saatavuuteen, jota tukee maailmanlaajuinen tuotantoverkosto.

Itsenäinen infrastruktuuri, valmistettu Euroopassa

Euroopalle energiatehokkaan tekoälyinfrastruktuurin rakentaminen ja paikallisen arvonluonnin vahvistaminen ovat erityisen ajankohtaisia. Vaikka tekoälykeskustelua hallitsevat usein amerikkalaiset ohjelmistoalustat, merkittävä osa fyysisestä infrastruktuurista syntyy Euroopassa. Eurooppalaiset yritykset tuottavat seuraavan sukupolven datakeskuksiin keskeisiä teknologioita sähkönjakelusta ja jäähdytyksestä standardoituihin räkkijärjestelmiin.

Mahdollisimman riippumattomalle eurooppalaiselle infrastruktuurille on vahvat perusteet. Datasuvereniteetista, energiatehokkuudesta ja pienestä hiilijalanjäljestä tulee yhä tärkeämpiä sijaintitekijöitä. Suora nestejäähdytys parantaa myös lämmön talteenoton edellytyksiä ja vahvistaa siten datakeskusten roolia osana energiajärjestelmää.

Toukokuussa Saksan tutkimusministeri Dorothee Bär luovutti ZVEI:n Electrifying Ideas Award -palkinnon Rittalille, GSI Helmholtz -keskukselle ja etalyticsille. Palkinto myönnettiin Rittal Cooling Distribution Unit -ratkaisun käytännön sovelluksesta, joka toimii mallina tulevaisuuden tekoälyohjatusti energiaoptimoiduille datakeskuksille.

Rittalin järjestelmäratkaisu yhdistää nestejäähdytyksen, palvelinkaapit ja sähkönsyötön standardoiduksi moduuliksi yli yhden megawatin tekoälyinfrastruktuuria varten.