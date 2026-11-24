SDP:n Kvarnström: Meidän vaihtoehtomme vahvistaa terveydenhuoltoa, taloutta ja työllisyyttä
24.11.2026 13:23:57 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) pitää sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjettia osoituksena siitä, että taloutta voidaan sopeuttaa hallitusta enemmän ja tehdä se samalla oikeudenmukaisesti.
– SDP:n vaihtoehto vahvistaa samalla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja tarjoaa enemmän keinoja työttömyyskriisin ratkaisemiseksi, Kvarnström sanoo.
SDP:n vaihtoehtobudjettiin sisältyy muun muassa kahden viikon hoitotakuu, kohtuullisemmat asiakasmaksut terveydenhuollossa sekä asumistuen ja työttömyysturvan suojaosien palauttaminen. Yhteensä vaihtoehtobudjetti sisältää 785 miljoonaa euroa enemmän panostuksia hyvinvointiin, työllisyyteen ja muihin tärkeisiin kohteisiin kuin hallituksen esitys.
Samalla SDP:n vaihtoehto merkitsee miljardin euron pienempää lainanottoa hallituksen esitykseen verrattuna. SDP ei esimerkiksi kannata yhteisöverokannan alentamista kahdella prosenttiyksiköllä, sillä se vähentäisi verotuloja arviolta 800 miljoonalla eurolla.
SDP haluaa muun muassa panostaa 96 miljoonaa euroa suurempiin matkakuluvähennyksiin kohonneiden kustannusten vuoksi. Lisäksi vaihtoehtobudjetti hyödyttää monia palkansaajia palauttamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden. SDP ehdottaa myös korotettua työtulovähennystä nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja yli 65-vuotiaille.
– Oikeistopuolueiden kritiikki on aina sitä, että korotamme veroja tavalla, joka vahingoittaisi taloutta. Tällainen kritiikki on kuitenkin älyllistä laiskuutta ja osoittaa, ettei vaihtoehtoamme ole vaivauduttu lukemaan kunnolla. Me yksinkertaisesti asetamme asiat tärkeysjärjestykseen eri tavalla. Itse asiassa kevennämme pieni- ja keskituloisten tuloverotusta 100 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus ja otamme käyttöön solidaarisuusveron yli 90 000 euroa vuodessa ansaitseville. Tämä on perusteltua taloudellisesti vaikeina aikoina. Se on myös järkevää, sillä pieni- ja keskituloiset käyttävät suuremman osan lisätuloistaan kulutukseen kuin suurituloiset, Kvarnström sanoo.
Hänen mukaansa oikeudenmukaisempi politiikka vahvistaisi luottamusta ja vähentäisi köyhyyttä.
– Tätä tarvitaan kipeästi juuri nyt. Työttömyysluvut ovat hälyttäviä ja kertovat karua kieltään, vaikka hallitus kuinka yrittää puhua käänteen olevan jo tapahtumassa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja nuorisotyöttömyyden lisääntyminen osoittavat, ettei hallituksen harjoittama kriisin odottelu riitä. Tarvitsemme suunnanmuutoksen mahdollisimman pian. Tämä koskee useimpia politiikan osa-alueita, ei vähiten ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, jossa meillä on hallitusta kunnianhimoisempi ja vastuullisempi vaihtoehto, Kvarnström sanoo.
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Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
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