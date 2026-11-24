– Hallitus on samaan aikaan heikentänyt julkisia sote-palveluita ja nostanut niiden asiakasmaksuja. Tämä on heikentänyt usean tavallisen suomalaisen arjen turvallisuutta ja luottamusta hyvinvointivaltion turvaverkon kantavuuteen. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan lupaus on aina ollut, että apua saa ja turvaverkko kantaa silloin, kun terveys tai toimeentulo pettää. Orpon ja Purran hallituksen politiikka on tehnyt verkosta liian harvan, Eloranta sanoo.

SDP esittää vaihtoehdossaan 95 miljoonan euron lisäystä hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Elorannan mukaan 14 päivän hoitotakuun palauttaminen on tärkeää, jotta ihmiset pääsevät hoitoon ajoissa eikä sairauksien anneta pahentua odottamisen vuoksi.

– Kenelläkään ei pitäisi olla tilannetta, jossa joutuu miettimään, onko varaa hakeutua lääkäriin tai valitsemaan lääkärikäynnin ja muiden välttämättömien menojen välillä. Sairastumisesta ei saa tulla pienituloiselle taloudellista rangaistusta. Hyvinvointivaltion turvaverkon pitää kantaa silloin, kun oma talous on tiukoilla. Siksi haluamme kohtuullistaa asiakasmaksuja. Hinta ei saa muodostua esteeksi hoitoon hakeutumiselle silloin, kun apua tarvitsee, Eloranta painottaa.

Sote-palveluiden turvaaminen edellyttää myös hyvinvointialueiden riittävää rahoitusta. SDP esittää 80 miljoonan euron lisäystä henkilöstön irtisanomisten estämiseksi ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi hyvinvointialueilla.

– Hyvinvointivaltion turvaverkon pitää olla sellainen, että siihen voi luottaa myös silloin, kun elämässä tulee vaikeita hetkiä. Hyvinvointialueilla on oltava riittävät voimavarat, jotta ihmiset pääsevät hoitoon ja saavat tarvitsemansa palvelut. Arjen turvallisuus syntyy siitä, että jokainen voi luottaa saavansa tarvitsemaansa apua oikeaan aikaan. Tätä luottamusta ja turvallisuutta SDP haluaa palauttaa, Eloranta painottaa.