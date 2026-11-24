SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Järjestöiltä leikkaaminen tarkoittaa, että yhä useampi jää yksin – SDP ei leikkaisi järjestöjen rahoitusta 84 miljoonalla eurolla.
24.11.2026 13:48:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat monelle ihmiselle viimeinen paikka, josta saa apua, tukea ja ennen kaikkea tunteen siitä, ettei tarvitse selvitä yksin. SDP ei toteuttaisi vuoden 2027 vaihtoehtobudjetissaan järjestöiltä 84 miljoonan euron leikkausta.
– Minua huolestuttaa syvästi se, miten hallitus kohtelee suomalaisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Järjestöt tekevät työtä ihmisten rinnalla silloin, kun elämässä on vaikeaa, kun sairaus pysäyttää, kun perhe tarvitsee apua tai kun yksinäisyys käy liian raskaaksi. Nyt hallitus on viemässä tältä työltä sen edellytyksiä, sanoo kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.).
Hallituskauden alussa STEA-avustusten taso oli noin 384 miljoonaa euroa. Ensi vuonna rahoitusta olisi jäljellä enää noin 190 miljoonaa euroa. Leikkausten mittakaava on valtava, ja sen seuraukset näkyvät jo järjestöjen arjessa. Työntekijöitä on irtisanottu, toimintaa supistettu ja osa järjestöistä on joutunut jopa lakkautusuhan alle.
– Emme voi ajatella, että järjestöjen tekemä työ olisi jotenkin ylimääräistä tai että se voitaisiin vain lopettaa ilman seurauksia. Järjestöissä kohdataan ihmisiä, kuunnellaan, tuetaan ja autetaan eteenpäin. Tätä työtä ei voi korvata pelkillä julkisilla palveluilla. Ei etenkään tilanteessa, jossa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo kovilla, Laine-Nousimaa painottaa.
Järjestöjen työ on myös merkittävää ennaltaehkäisyä. Ne auttavat ehkäisemään ongelmien kasautumista ja tarjoavat tukea usein jo ennen kuin ihminen tarvitsee raskaampia sosiaali- ja terveyspalveluja. Suomessa vapaaehtoistyön vuosittaiseksi arvoksi on arvioitu lähes 3,2 miljardia euroa.
– On lyhytnäköistä säästää järjestöiltä ja samalla kasvattaa julkisten palvelujen kuormitusta. Ongelmat voivat pahentua ja avun tarve vain kasvaa, jos ihminen ei saa apua ajoissa. Lopulta maksamme siitä kaikki, mutta kaikkein kovimman hinnan maksavat ne ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa.
SDP esittää vaihtoehtobudjetissaan, että 84 miljoonan euron leikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen ei toteuteta. Tavoitteena on palauttaa hallituksen leikkaama rahoitus ja turvata järjestöille mahdollisuus tehdä työtään pitkäjänteisesti. Lisäksi SDP haluaa vähentää järjestöjen hallinnollista taakkaa ja varmistaa, että rahoitusmuutosten vaikutukset arvioidaan kunnolla ennen päätöksentekoa.
– Minusta tässä on lopulta kyse siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa. Sellaisenko, jossa jokainen joutuu selviytymään yksin, vai sellaisen, jossa pidämme huolta toisistamme? Järjestöt ovat tärkeä osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Järjestöjen tekemän työn ja ihmisten saaman avun puolustaminen on myös hyvinvointiyhteiskunnan puolustamista. Tätä työtä ei pidä ajaa alas, vaan sille pitää antaa mahdollisuus jatkua, Laine-Nousimaa sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
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