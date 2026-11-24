SDP:n vaihtoehtobudjetti 2027 – Korjausliike - kasvuun tarvitaan kaikki
24.11.2026 13:23:45 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-SDP on tänään esitellyt oman vaihtoehtonsa ensi vuoden talousarvioksi. Vaihtoehtobudjetissamme vahvistaisimme arjen palveluita ja hoitoon pääsyä, turvaisimme SOTE-järjestöjen tärkeää työtä sekä alentaisimme pieni- ja keskituloisten verotusta luottamuksen ja työllisyyden vahvistamiseksi, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Vaikka positiivisia merkkejä on ilmassa, hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan seuraukset tuntuvat yhä suomalaisten arjessa. Suomi on juuttunut näköalattomaan tilaan, jossa kasvavat lähinnä työttömyys, köyhyys ja velkaantuminen. Epäonnistuneen talouspolitiikkansa maksajiksi hallitus on laittanut yhteiskunnan heikoimmat, samaan aikaan kun varakkaat jatkavat sen erityissuojelussa.
Korjausliikettä tarvitaan nyt pikaisesti. Siksi SDP:n eduskuntaryhmä on tänään julkistanut oman vaihtoehtobudjettinsa tulevalle vuodelle.
- Meille on tärkeää, että julkisen talouden vahvistaminen tehdään oikeudenmukaisesti ja maksukyvyn mukaan. Hallitus on omilla toimillaan suosinut kaikkein varakkaimpia. Siksi olemme esittäneet maltillisia veronkorotuksia hyvätuloisille, emmekä tekisi kallista ja tehotonta yhteisöveronalennusta, toteaa Tuppurainen.
SDP:n vaihtoehdossa alempi verotus pieni- ja keskituloisille vahvistaisi ostovoimaa ja rakentaisi luottamusta tulevaan. Siitä kiittäisivät kotimarkkinat ja työllisyys. Samaan aikaan SDP vahvistaa erityisesti pienten yritysten kasvua arvonlisäveron alarajaa nostamalla ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verohyvityksellä.
- Suomalaiset kantavat suurta huolta siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa toimivat. Pääseekö lääkäriin ja onko hoitoihin ja lääkkeisiin varaa. Siksi me olemme vaihtoehtobudjetissa turvanneet kahden viikon hoitotakuun rahoituksen ja kohtuullistaneet hallituksen korottamia terveydenhuollon asiakasmaksuja. Kenenkään pääsy hoitoon ei saa jäädä lompakon paksuudesta kiinni. Lisäksi peruisimme hallituksen kaavailemat uudet leikkaukset SOTE-järjestöjen tärkeään työhön, Tuppurainen lisää.
Kaiken tämä jälkeen SDP:n vaihtoehdossa otetaan yli miljardin verran vähemmän velkaa. Sen sijaan hallituksen hanskat putosivat jo syksyn budjettiriihessä ja nyt se jopa kiihdyttää omilla toimillaan velkaantumista.
- Julkista taloutta on tasapainotettava, mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti ja taakka on jaettava maksukyvyn mukaan. Talouspolitiikan tulee rakentaa kasvua ja vahvistaa luottamusta. Nyt tarvitaan tuntuva korjausliike. Siksi sosialidemokraatit tarjoavat tänäkin vuonna oman perustellun vaihtoehdon hallituksen epäoikeudenmukaiselle ja eriarvoistavalle linjalle, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Emilia Tervonenviestinnän asiantuntija, eduskuntaryhmän puheenjohtajan viestintävastaavaPuh:050 552 0676emilia.tervonen@eduskunta.fi
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