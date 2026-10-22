RadioMedian järjestämä Kaiku palkitsee kotimaisen audio- ja radiomainonnan parhaita töitä. Kilpailuun voivat osallistua mainostajat, toimistot, tuotantoyhtiöt, radioyhtiöt ja freelancerit. Kilpailuun voi ilmoittaa pääosin Suomessa tuotettuja audiomainoksia, jotka on ensiesitetty kotimaisella radiokanavalla tai radioyhtiön omistamalla alustalla 17.11.2025–31.12.2026.

Uusi kilpailukategoria nuorille



Uuteen kategoriaan Nuorikaikuun voi ilmoittaa mainoksen tai mainossarjan, jos vähintään yksi sen suunnittelussa tai tuotannossa keskeisessä roolissa ollut tekijä on 31.12.2026 mennessä enintään 30-vuotias. Hän voi olla esimerkiksi mainoksen käsikirjoittaja, äänisuunnittelija tai tuottaja. Mukaan voi ilmoittaa myös kokeneen työryhmän työn, kunhan nuoren tekijän osuus on ollut olennainen. Tuomaristo painottaa arvioinnissa juuri nuoren tekijän tai nuorten tekijöiden panosta.



Kaiku-kilpailun muut kategoriat ovat Tuotteet, Palvelut, Paikallinen, Yhteiskunnallinen, Yrityskuva, Mainosmusiikki, Yritysvastuu, Teho sekä Audiokonsepti. Saman työn voi ilmoittaa useampaan kategoriaan, jos se täyttää niiden osallistumisehdot.



Kaiku-kilpailun päätuomarina toimii Axa Fahler



Kilpailun päätuomari on Axa Fahler, joka on suomalaisen mainonnan historian palkituin äänimainonnan kirjoittaja. Helsinkiläinen copywriter toimii Kaikun päätuomarina toista kertaa, kymmenen vuotta ensimmäisen päätuomarikautensa jälkeen.



Tuomaristoon kuuluvat lisäksi:

Samuli Harjunpää, Idea Designer, Oy Tehtaankatu Ab

Pasi Jaatinen, Head of Partnerships, Veho

Martta Kallio, Creative Director, United Imaginations

Anki Lahtinen, konseptisuunnittelija, Orange Advertising

Nana Paija, Account Director, Initiative IPG Mediabrands Finland

Teemu Raita, äänituottaja, Nelonen Media

Juhani ”Jusa” Rajalin, ääninäyttelijä

Kaija Rossi, toimitusjohtaja, Superson Nordic

Jussi Sahrman, toimitusjohtaja, Folk Finland

Tuomas Soppela, äänituottaja, Post Control Helsinki

Antti Suonio, äänituottaja, musiikkijohtaja, Radio Dei

Auli Tikka, Senior Creative, Nitro





Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2027. Kaiku-tuomariston valitsema shortlista julkaistaan 8.2.2027, ja voittajat palkitaan KaikuGaalassa 10.3.2027 Ravintola Töölössä Helsingissä.