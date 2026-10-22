Kaiku-audiomainoskilpailun ilmoittautuminen on auki - uusi kategoria nuorille
25.11.2026 10:07:38 EET | RadioMedia ry | Tiedote
Kaiku-kilpailuun ilmoittautuminen on nyt avattu. Kilpailuun voi ilmoittaa audiomainoksia 25.11.2026–12.1.2027 välillä. Tänä vuonna mukana on kymmenen kategoriaa. Uusi kategoria Nuorikaiku antaa näkyvyyttä nuorille tekijöille, joiden panosta audiomainoksen ideaan, käsikirjoitukseen tai toteutukseen painotetaan arvioinnissa.
RadioMedian järjestämä Kaiku palkitsee kotimaisen audio- ja radiomainonnan parhaita töitä. Kilpailuun voivat osallistua mainostajat, toimistot, tuotantoyhtiöt, radioyhtiöt ja freelancerit. Kilpailuun voi ilmoittaa pääosin Suomessa tuotettuja audiomainoksia, jotka on ensiesitetty kotimaisella radiokanavalla tai radioyhtiön omistamalla alustalla 17.11.2025–31.12.2026.
Uusi kilpailukategoria nuorille
Uuteen kategoriaan Nuorikaikuun voi ilmoittaa mainoksen tai mainossarjan, jos vähintään yksi sen suunnittelussa tai tuotannossa keskeisessä roolissa ollut tekijä on 31.12.2026 mennessä enintään 30-vuotias. Hän voi olla esimerkiksi mainoksen käsikirjoittaja, äänisuunnittelija tai tuottaja. Mukaan voi ilmoittaa myös kokeneen työryhmän työn, kunhan nuoren tekijän osuus on ollut olennainen. Tuomaristo painottaa arvioinnissa juuri nuoren tekijän tai nuorten tekijöiden panosta.
Kaiku-kilpailun muut kategoriat ovat Tuotteet, Palvelut, Paikallinen, Yhteiskunnallinen, Yrityskuva, Mainosmusiikki, Yritysvastuu, Teho sekä Audiokonsepti. Saman työn voi ilmoittaa useampaan kategoriaan, jos se täyttää niiden osallistumisehdot.
Kaiku-kilpailun päätuomarina toimii Axa Fahler
Kilpailun päätuomari on Axa Fahler, joka on suomalaisen mainonnan historian palkituin äänimainonnan kirjoittaja. Helsinkiläinen copywriter toimii Kaikun päätuomarina toista kertaa, kymmenen vuotta ensimmäisen päätuomarikautensa jälkeen.
Tuomaristoon kuuluvat lisäksi:
Samuli Harjunpää, Idea Designer, Oy Tehtaankatu Ab
Pasi Jaatinen, Head of Partnerships, Veho
Martta Kallio, Creative Director, United Imaginations
Anki Lahtinen, konseptisuunnittelija, Orange Advertising
Nana Paija, Account Director, Initiative IPG Mediabrands Finland
Teemu Raita, äänituottaja, Nelonen Media
Juhani ”Jusa” Rajalin, ääninäyttelijä
Kaija Rossi, toimitusjohtaja, Superson Nordic
Jussi Sahrman, toimitusjohtaja, Folk Finland
Tuomas Soppela, äänituottaja, Post Control Helsinki
Antti Suonio, äänituottaja, musiikkijohtaja, Radio Dei
Auli Tikka, Senior Creative, Nitro
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2027. Kaiku-tuomariston valitsema shortlista julkaistaan 8.2.2027, ja voittajat palkitaan KaikuGaalassa 10.3.2027 Ravintola Töölössä Helsingissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Stefan MöllerRadioMedia, toimitusjohtajaPuh:0400508877stefan.moller@radiomedia.fi
Inka ForssRadioMediaPuh:0401657010Puh:0401657010inka.forss@radiomedia.fi
Kuvat
Linkit
RadioMedia ry
Kaiku-kilpailun järjestää Radiomedia ry, joka on suomalaisten kaupallisten radioiden kattojärjestö. RadioMediaan kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. Järjestö vastaa kaupallisen radion edunvalvonnasta Suomessa ja vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin myös eurooppalaisen yhteistyön kautta. Lisäksi RadioMedia tarjoaa tutkimus- ja tietopalveluja, markkinoi radiomainontaa sekä järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat.
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